Менди все сделал в одиночку. «Реал» в большинстве обыграл «Аталанту» (видео)

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» дома проиграла «Реалу» (0:1). Героем встречи стал защитник «сливочных» Менди – в первом тайме он заработал (спорное) удаление для Фройлера, а в концовке забил единственный мяч.

КОРОЛЕВСКИЙ ЮБИЛЕЙ

«Аталанте» не повезло со жребием. Достаточно сказать, что для «Реала» этот матч стал сотым в плей-офф Лиги чемпионов. Хотя в октябре все было не так однозначно. Мадридцы часто оступались и демонстрировали очень нестабильный футбол, отстав результате от «Атлетико» в чемпионате аж на 10 очков, однако в последнее время дела более или менее наладились. Если не по качеству игры, то результатам – у «сливочных» четыре победы подряд в чемпионате и всего три очка отставания от лидера (у «матрасников еще матч в запасе). Схожая ситуация у бергамасков, с той лишь разницей, что, выбравшись из ямы и окончательно расставшись с Папу Гомесом, итальянцы вновь успели пережить черную полосу. Впрочем, в трех последних матчах они одержали победы, в том числе дважды над «Наполи» – 3:1 в Кубке и 4:2 в серии A. Игра «богини» была столь яркой, что по сравнению с предыдущим матчем Джанпьеро Гасперини не стал делать ни одного изменения, и Алексей Миранчук остался на скамейке. Впрочем, кадровые проблемы грозят доконать команду Зинедина Зидана. В Бергамо он не мог рассчитывать на Серхио Рамоса и Карима Бензема – двух во многом системообразующих футболистов. Не оказалось в заявке Эдена Азара. В целом, потерь столько, что на скамейке рядом с французом оказалось всего шесть полевых игроков, из которых только Мариано Диас сколько-нибудь известен.

ШТИЛЕР ПРИБИЛ «БОГИНЮ»

Обе команды пропагандируют разные стили атакующего футбола, так что эта пара вызывала особый интерес. Хозяева прессинговали в средней линии, гости оказывали давление у чужой штрафной и классно шли в коллективный отбор в непосредственной близости от своей. Тем обиднее, что немецкий арбитр Тобиас Штилер просто-таки убил «Аталанту», удалив Ремо Фройлера уже на 17-й минуте. Мадридцы здорово в касание прошли середину поля, и Винисиус Жуниор отправил в прорыв по центру Ферлана Менди, которого принял на бедро швейцарец. Однозначное нарушение, но фол ли последней надежды?

🟥 Tarjeta roja para Freuler de Atalanta.



pic.twitter.com/3wn0OOWQCi — DRIBBLING Fútbol (@DribblingFutbol) February 24, 2021

Гасперини встретил красную карточку издевательской усмешкой, в которой читалось: «Ну, конечно, почему я не удивлен, что их будут тащить в четвертьфинал за шкирку?» Это 15-я красная соперникам «Реала» в плей-офф ЛЧ. Соцсети сразу заполнились легендарной фотожабой с Флорентино Пересом в комнате VAR.

И до того испанцы владели мячом под 65% времени, а уж после судьбоносного решения были просто обречены держать игру на чужой половине поля. Потеряв центрального полузащитника, Гасперини не стал принимать поспешных кадровых решений, однако на исходе получаса игры он потерял еще и дернувшего мышцу нападающего Дувана Сапату. Его заменил Марио Пашалич, и хозяева перешли на 5-4-1 с другим колумбийцем на острие Луисом Муриэлем, выдавшем наряду с соотечественником великолепную игру против неаполитанцев (у обоих форвардов в той встрече по 1+1).

МЕНДИ ИЗБАВИЛ ЗИДАНА ОТ МУЧЕНИЙ

«Сливочные» совершенно никуда не торопились, держа в голове еще ответную домашнюю игру, однако выглядело это ошибкой – гостевой гол в плей-офф имеет огромное значение, а победу дома никто им не гарантирует. Тем более, что на «Сантьяго Бернабеу» не сыграет получивший третью желтую карточку Каземиро. Испанцы запечатали соперника в штрафной, как бутылку вина, однако чувствовалось отсутствие в составе футболиста, способного завершить атаку. Из восьми ударов в первом тайме от силы пара тянула на статус опасных. После перерыва картина не изменилась. Игроки «Аталанты» чуть ли не целыми 10-минутками издалека наблюдали за перекатыванием мяча, а в случае перехватов чуть ли не мгновенно совершали потерю через одну-две передачи. Не помог даже выход Йосипа Иличича, замененного обратно за несколько минут до финального свистка (и за мгновения до гола Менди) – не исключено, что в раздевалке бергамасков зреет новый скандал. Однако и «Реал» действовал неубедительно – медленно, не слаженно и без качественного контроля в продвижение. Зидану бы усилить игру, но поскольку кроме Диаса у него никого не было, пришлось бросить в бой доминиканца, а за 15 минут до конца вышли даже молодые Уго Дуро и Серхио Аррибас, сыгравшие к тому моменту в Лиге чемпионов на двоих 16 минут. Штиль на поле так и не сменился штормом до финального свистка, однако «Реалу» все-таки чудом удалось увезти победу благодаря дальнему прицельному удару героя матча Менди после розыгрыша углового. «Аталанте» не удалось удержать закономерную ничью. «Сливочные» уже в шестой раз подряд побеждают в еврокубках на итальянской земле. Вот уж где они чувствуют себя комфортно. И теперь возвращаются на «Сантьяго Бернабеу» в статусе фаворита.

WHAT A GOAL BY FERLAND MENDY!pic.twitter.com/LbLL7eKpMG — Allu (@GreatWhite_9) February 24, 2021

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

«Аталанта» - «Реал» - 0:1 (0:0)

Гол: Ф. Менди, 86.

«Аталанта»: Голлини, Толой, Ромеро, Джимсити, Мехле (Паломино, 85), де Рон, Фройлер, Гозенс, Пессина, Сапата (Пашалич, 30), Муриэль (Иличич, 56; Малиновский, 86).

«Реал»: Куртуа, Васкес, Варан, Начо, Ф. Менди, Каземиро, Модрич, Кроос, Асенсио (Аррибас, 76), Винисиус (Мариано Диас, 57), Иско (Дуро, 76).

Предупреждения: Каземиро, 23. Ф. Менди, 55. Гозенс, 71. Удаление: Фройлер, 17.

Судья: Штилер (Германия).