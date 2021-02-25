Квинси Промес: Я снова могу заявить, что уйду только после чемпионства «Спартака»

- Я нахожусь в хороших физических кондициях. Тренировался индивидуально. На данный момент травм у меня нет, я полностью здоров и готов выйти на поле. А поставит ли меня тренер в состав, я не знаю. Я вернулся, чтобы побеждать. Неважно, кто находится на первом месте. Вызов для меня интересный и для команды тоже.

- В какой форме вы сейчас находитесь? Готовы играть в ближайшее время? Вы знаете турнирную таблицу? Есть ли шанс у «Спартак» побороться за первое место?

- Я могу представить такой вариант событий. Этот номер особенный для меня. Я под ним начинал карьеру. Десятка мне тоже нравится, но если на данный момент он недоступен, то 24 – тоже хороший вариант.

- В 2016 году вы играли под 24-м номером и не хотели брать десятый. Вы сказали, что возможно закончите карьеру под 24-м номером. Можете представить, что закончите ее в «Спартаке» под этим номером?

Квинси Промес сегодня 25 февраля подписал контракт со «Спартаком» на 3,5 года. После этого он ответил на вопросы журналистов.

- Ваше общение с Тедеско уже было?

- Нет, с ним еще не говорили, но я следил за «Спартаком», когда играл в «Аяксе». Знаю, что тренер хочет уйти. Следил за ним, и, надеюсь мы сможет сделать ему хороший подарок.

- Когда было ваше первое представление, вы выглядели стеснительно. И сейчас тоже. Почему? Вы ведь сейчас звезда в России?

- Я до сих пор не могу привыкнуть к такому общению с журналистами, когда много камер, поэтому в глубине душе немного стесняюсь.

- Не так много в команде осталось игроков, с которыми вы выигрывали чемпионство. С кем общались из этого состава?

- Еще остались к команде те ребята, с кем мы завоевали титул. Они как семья для меня. Ребята мне писали, я им отвечал. Это Ребров, Ещенко, Зобнин. Жду момента, чтобы снова их увидеть.

- Когда вы покидали «Спартак» говорили, что увидимся снова. Тогда могли подумать, что вернетесь в «Спартак»?

- Да. Для меня в тот момент был сложно прощаться с командой. Когда пришел сюда, сказал, что уйду, когда мы станем чемпионами. Мы сделали это и взяли Суперкубок. Сейчас мечты сбываются, я снова вернулся в клуб, и могу сказать болельщикам снова что, уйдут, когда мы опять станем чемпионами.

- Вы хорошо изучили русский язык. Какие слова вспомнили перед возвращением в Россию?

- Не так уж хорошо я его тогда выучил. У меня были базовые знание. Братуха стало моей кличкой. Но я тогда не достаточно выучил русский и сейчас хочу найти преподавателя.

- Собираетесь перевозить в Москву семью и детей?

- Да. Я в прошлый раз жил в хорошем доме. Но я не переживаю о жилье. В Москве много мест где можно жить. Жена и дети приедут как только найду жилье. Надеюсь, это будет через две недели.

- Как произошел ваш трансфер? Кто-то из «Спартака» на вас вышел или вы сами сказали агентам, что хотите перейти в стан красно-белых?

- Здесь судьба сыграла. Законы вселенной. Первый год в Нидерландах я много забивал, даже в Лиге чемпионов, а второй сезон не задался. Позвонили агенты и сказали, что «Спартак» снова мной заинтересован. Я подумал, что это судьба, раз все возвращается. Надеюсь, нас ждете много хороших событий впереди.

- Правда, что ваше решение было ключевым, потому что когда сделка тормозилась, вы сами говорили, что хотите в «Спартак», и писали, что вы даже сделали подарки одноклубникам по случаю ухода?

- Я читал об этом, но это не правда, подарков не дарил. Я сказал друзьям, что есть предложение от «Спартака». Я подошел к тренеру «Аякса» и сказал, что это моя мечта и попросил помочь. Это все осуществилось благодаря моему желанию. Инициатива изначально шла от меня.

- У вас с «Аяксом» были трудности по переговорам?

- Каждый трансфер сложен по-своему, особенно зимой. Для меня главная сложность была сказать тренеру Аякса», что хочу в «Спартак». А потом началась работа агентов и представителей Спартака».

- В Москве были серьезные морозы. Не отвыкли от русской зимы?

- Я помню, что это такое. Все-таки четыре года здесь играл. Пока можно выходить на поле и играть, буду выходить. Погода не является препятствием.

- Вы сказали, что хотите закончить здесь карьеру. Может, хотите сделать российский паспорт?

- Был бы выбор, почему нет? Сердцем я русский.

- В Нидерландах болельщики были недовольны тем, что вы много времени уделяете рэпу. Планируете здесь записывать треки?

- По поводу болельщиков, я не знал. Музыка всегда занимала в моей жизни особое место. Я полностью перезагружаюсь. Если игрок занимается только футболом – это старомодно. Для меня музыка лучше, чем играть в приставку, как это делают многие футболисты.

- В «Спартаке» подобралась неплохая голландская компания. Может ваше возвращение придать новый импульс Гусу Тилу, который сейчас в аренде?

- Помимо Тила у нас ехать Хендрикс и Ларссон, который говорит по-голландски. Рад, что есть с кем пообщаться на этом языке. Когда Гус вернется, скажу ему, как стать чемпионом.

- Ваши друзья Депай и Зиеш могут увеличить представительство Нидерландов в «Спартаке»? Позовете их?

- Это не от меня зависит. Не могу советовать такие вещи. Но любой игрок хорошего уровня всегда здесь будет встречен с теплом. Для меня здорово, что я сам с этим столкнулся.

- Вы сказали, что первый год в «Аяксе» у вас был крутой, а потом вы перестали попадать в состав. Это следствие политики клуба о продвижении молодежи и ее продажи, или уровень нидерландской лиги выше российской?

- Это был выбор тренера. Игроки всегда должны бороться за свою позицию. Все знают, что я боец по натуре. В «Спартаке» в свое время я это уже доказал. Теперь настало время доказать еще раз.

- Одним из первых, кто стал вас называть Антохой – это Дзюба. Что бы вы ему сейчас сказали при встрече?

- Дзюба изначально был хорошим человеком. Помог мне. Потом ушел в «Зенит» я наша дружба закончилась. Я желаю ему удачи и приехал сюда, чтобы усложнить ему жизнь.

- Сейчас в Нидерландах вам предъявляют определенные обвинения. Что вы намерены делать?

- Обвинения ложные и футбола не касаются. В Голландии живут мои родители и там мой дом. Пресса все это раздула. Люди любят такие вещи. А я люблю футбол, и постоянно буду возвращаться в Нидерланды.

- Когда случился этот инцидент, болельщики стали отправлять вам смайлики с холодным орудием. Не обращались в полицию в связи с этим?

- Это всего лишь соцсети. Я живу в реальном мире. То, что происходит в виртуальном, на мне не сказывается.

- Вы общались с Тедеско перед переходом? Говорили о схеме, как вас будут использовать на поле, и какая позиция сейчас в «Спартаке» вам больше подходит? Что скажете о силе нынешней команды?

- О таких деталях еще не говорили. Все знают, что я игрок атаки, могу играть там на любой позиции. Это важно для тренера, что я не хочу зависеть от одной позиции и хочу быть более универсальным. Это осложнит жизнь соперникам.

- Вы сказали, что следили за «Спартаком». Вам нравится тот футбол, в который играет «Спартак»?

- Матчи смотрю, как футболист. Всегда есть, куда расти. «Спартак» играет в хороший футбол. Я смотрел игру с «Динамо» и там надо было забивать. Я здесь и оказался, чтобы помочь это сделать. Уверен, голы будут.

- Принципиально ли вам было получить десятый номер, и что знаете об игроке, который сейчас выходит под этим номером?

- Не секрет, что 10 – мой любимый номер, но если он сейчас не доступен, буду играть под 24-м. Бакаева помню по прошлому выступлению за «Спартак». Тогда это был молодой парень с хорошей техникой, был тихий и скромный. Интересно посмотреть, каким он стал сейчас. Может, если в следующем году он передумает и возьмет другой номер, а я буду выступать под десяткой.

- Как будете праздновать свои голы? Подготовили новую маску?

- У меня в арсенале много способов праздновать голы. Готовьтесь.

- В шоке ли вы, что Ещенко еще продолжает играть?

- Да. Я не знаю, сколько ему лет. Но с момента, когда я первый раз пришел в «Спартак», он заряжал меня положительной энергией. Я молю бога, что смогу доиграть до такого же возраста что и Ещенко.

- Кому посвятите первый гол после возвращения в «Спартак»?

- Фанатам. Сейчас я за «Спартак» забил 66 голов, и сделал 33 голевых передачи. Следующий гол будет сотым по системе гол плюс пас и надеюсь, это случится в ближайшее воскресенье.