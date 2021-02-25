Евгений Мележиков: «Спартак» заплатил за Промеса 8,5 миллиона евро

- Было тяжело подписать контракт. Позавчера мы не были уверены, что трансфер состоится. Вчера мы не были уверены, что сможем его организовать технически со всеми перелетами, но мы со всем справились при участии Промеса.

- Расскажите о финансовой составляющей перехода. Писали, что трансфер обошелся в 8,5 млн евро плюс 3 млн - бонусы. Как вы это прокомментируете, и берет ли клуб на себя риски в связи с известной ситуацией? Или их берут на себя «Аякс» либо Промес?

- Сумма трансфера такая, как заявил «Аякс», 8,5 млн евро. Бонусы зависят от выступления команды в целом. Что касается истории, про которую все продолжают говорить, это больше не негативная, а драматическая история. Мне бы хотелось, чтобы все разрешилось благоприятно. Что касается рисков, все заинтересованы, чтобы эта история не получила негативных последствий. Юридические и финансовые риски клубом застрахованы.

- Было много информации по поводу трех вариантов сделки, которой «Спартак» предлагал «Аяксу». Какой вариант выбран всеми сторонами?

- Информация об аренде не верна. Мы сразу говорили о прямом трансфере. Риски застрахованы юридическими формулировками. Трансферные платежи мы осуществляем на протяжении всего срока контракта, то есть три с половиной года.

- У «Спартака» недавно сменился главный юрист. Насколько вы довольны новым сотрудником?

- То, что трансфер произошел - заслуга всего клуба. Но без Марии, занимавшейся непосредственно этим трансфером, его бы не произошло, так как было много сложностей юридического характера. У Квинси большая агентская служба, представляющая его интересы. Но нам хотелось бы завершить все раньше. И мы с этим справились.

- Вчера в Clubhouse несколько агентов обсуждали возможный уход Бакаева после прихода Квинси. Говорят, «Динамо» предлагало пять млн евро, а «Спартак» хочет десять. Где правда?

- Правда посередине. «Динамо» действительно предложило 5 млн, но мы не ответили. Я озвучил свое предложение генеральному директору, но сумму называть не буду. Можно сказать, что переговоры закончились не начавшись. Что касается Бакаева, тренер на него рассчитывает. У нас есть планы на этого игрока. Будем с ним разговаривать, чтобы ему было комфортно.