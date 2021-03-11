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Последний матч Месси за «Барселону» в ЛЧ? «ПСЖ» лениво прошел в четвертьфинал (видео)
11 марта 01:04
автор: Артем Зибрак

Последний матч Месси за «Барселону» в ЛЧ? «ПСЖ» лениво прошел в четвертьфинал (видео)

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграл прозаичную вничью с «Барселоной» (1:1) и вышел в следующий раунд. Месси сотворил шедевр и не реализовал пенальти.

МБАППЕ НЕ ПРОЩАЕТ

В этой паре все было понятно еще после первого матча на «Камп Ноу», однако игра должна была ответить на вопрос о том, есть ли будущее у этой «Барселоны». В том числе и новому президенту каталонцев Жоану Лапорте. Так что для Рональда Кумана эта встреча имела принципиальное значение.

Это стало заметно уже по первым минутам – в Париже гости завладели инициативой (74% владения в первые 15 минут) и стали планомерно подбирать ключи к воротам Кейлора Наваса. И делали это вполне себе агрессивно. После подачи Лионеля Месси от углового флага почти удалось опасно Оскару Мингесе, остро врывался в штрафную возрождающийся на глазах Усман Дембеле (Навас вытащил из дальнего угла), Сержиньо Дест, ворвавшись на скорости в штрафную, засадил в ближний угол (Навас отразил мяч в перекладину), Месси совсем немного не дотянулся до прострела Дембеле.

В общем, диву даешься, откуда что берется. Впавшая в первой игре в кому «Барса» не просто играла первым номером, но и (пусть, отдаленно) напоминала себя образца трех-пятилетней давности, тогда как парижане выглядели памятником самим себе. Но запаса прочности у сине-гранатовых все же не хватает. Одна ошибка Клемана Лангле, наступившего на ногу Мауро Икарди – пенальти (надо сказать, очень сомнительный) и гол Килиана Мбаппе, шестой в семи матчах текущего розыгрыша ЛЧ.

ГЕНИЙ И БЕЗДАРНОСТЬ МЕССИ

К чести каталонцев, их неудача не смутила, и они продолжили так же настырно играть впереди, а Месси вновь напомнил о том, почему его считают одним из величайших футболистов в истории, подбросив Лапорте еще один аргумент в пользу попыток приложить максимум усилий, чтобы продлить контракт аргентинца. Спустя семь минут Лео просто пальнул в девятку. Отчаянный прыжок Наваса был призван лишь добавить красоты эпизоду.

Уже к перерыву подопечные Маурисио Почеттино могли доиграться. В компенсированное время имевший желтую Лейвин Курзава неосторожно махнул ногой и врезал Антуану Гризманну, но Месси «исправился» за свой подвиг, пробив с пенальти очень плохо – угадавший направление удара Навас коленом отразил мяч в перекладину.

ПОЧЕТТИНО ОТКАЗАЛ ПАРИЖУ В УДОВОЛЬСТВИИ

То, что оказалось пассивным стоянием без мяча, по замыслу Почеттино должно было тренировать контратаки «ПСЖ», что подтвердили первые минуты второго тайма, когда парижане включили скорости и на некоторое время навязали сопернику борьбу в середине поля. Однако надолго хозяев не хватило – слишком уж энергозатратно. Поэтому они вновь вернулись на свою половину поля ждать финального свистка. Благо преимущество позволяло чувствовать себя уверенно.

Редкие попытки убежать делал только Мбаппе, но неизменно оказывался в тисках и мяч терял. Остальные партнеры его не поддерживали. Вообще сложно понять, почему Почеттино лишил своих футболистов удовольствия поиграть с «Барселоной» в футбол. Неужели всерьез считал, что может упустить столь громадное преимущество, достигнутое на выезде?

«Барселона» насколько регулярно заставляла включаться в игру Наваса, что он совершил больше касаний, чем некоторые полевые игроки «ПСЖ». Тем не менее, во второй раз поразить свои ворота он не позволил (хотя моменты у гостей были) и вместе с партнерами спокойно прошел в четвертьфинал. Второй тайм получился если не скучным, то уж точно незрелищным, и это оказалось на руку парижанам. Месси вновь вылетел из Лиги чемпионов. А что если в последний раз в футболке «Барселоны»?

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

«ПСЖ» - «Барселона» - 1:1 (1:1)

Голы: Мбаппе, 30 – 1:0. Месси, 37 – 1:1.

Нереализованный пенальти: Месси, 45+3.

«ПСЖ»: Навас, Флоренци (Дагба, 77), Маркиньос, Кимпембе, Курзава (Диалло, 46), Гейе (Данилу, 59), Паредес, Верратти (Рафинья, 84), Дракслер (Ди Мария, 59), Мбаппе, Икарди.

«Барселона»: тер Штеген, Мингеса (Фирпо, 35), де Йонг, Лангле, Альба, Педри (Мориба, 79), Бускетс (Пьянич, 78), Дест (Тринкао, 66), Месси, Гризманн, У. Дембеле (Брайтуэйт, 79).

Предупреждения: Курзава, 8. Мингеса, 25. Лангле, 30. Де Йонг, 38. Гейе, 50. Паредес, 50. Икарди, 89.

Судья: Тейлор (Англия).

Первый матч – 4:1

источник: «Советский спорт»
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