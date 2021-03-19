Жертвой Дике станет Понсе? «Спартаку» не нужны 12 легионеров и три «столба» 

Самый очевидный вариант. «Спартаку» полузащитник не нужен, а в Бразилии на него есть спрос. В заявку на сезон он даже не прошел. Но проблема в том, что в 2017 году его трансфер обошелся в 12 млн евро, и эти деньги клубу очень пригодились бы, однако столь щедрых покупателей пока не находится, а гонять его до 2023 года по арендам – не самая перспективная стратегия заработка.

По факту, «Спартаку» на случай появления нового легионера надо расставаться аж с четырьмя иностранцами. Сначала определимся с теми, кто является костяком команды: Самюэль Жиго, Айртон, Алекс Крал, Квинси Промес, Джордан Ларссон и Эсекиэль Понсе . Всего шестеро. По остальным возможны варианты, но надо учитывать контекст – позицию, роль и другие условия.

Изучив его резюме, сложно поверить, чтобы он согласился на переезд, но важно другое – красно-белые продолжают искать усиление в нападение на заграничных рынках. И это при том, что на контракте уже имеются 11 (!) легионеров при восьми доступных для заявки на сезон. Рассмотрим, кто покинет летом москвичей, если в команду приедет новый иностранец.

Остон Урунов, центральный полузащитник

Еще один молодой, но не оправдавший надежд легионер. Переехал в Москву из Уфы вслед за временным (как оказалось) генеральным директором Шамилем Газизовым, но запомнился только покупками в ЦУМе и зимой вернулся на правах аренды. Парень он, кажется, все-таки талантливый, а контракт у него рассчитан до 2025 года, так что можно еще раз-другой отправить его в командировку, дождаться повышения стоимости и продать с плюсом в условный «Рубин».

Гус Тил, атакующий полузащитник

Приезд голландца стоил еще дороже – аж 16 млн. И тоже не оправдал себя. Нынешний сезон 23-летний плеймейкер проводит во «Фрайбурге» (девятое место в бундеслиге), но более чем за половину сезона провел на поле всего 40 минут. Его контракт тоже истекает в 2023 году, так что летом надо его куда-то пристроить, иначе через год продать за хорошие деньги будет сложно. Впрочем, непонятно, кто и сейчас согласится выложить за него хотя бы десятку.

Виктор Мозес, правый полузащитник

Поскольку первые трое и так не играют, придется расставаться с кем-то еще. Наиболее непонятна ситуация с нигерийским полузащитником. С одной стороны, он в аренде из «Челси» и по окончании сезона может беспрепятственно покинуть Москву. С другой, согласно данным transfermarkt, в этом случае красно-белым придется отправить в Лондон транш на 1 млн.

Сумма это посильная, но возникает другая сложность. В отличие от Урунова, Тила и Роши, Мозес в данный момент – игрок основы. В прессе уже появлялась информация о том, что «Спартак» хочет летом его отпустить, но после этого он заиграл куда ярче – отдал голевую в матче с «Краснодаром» (6:1) и забил важнейший мяч «Динамо» (2:1). Если так продолжит и дальше, лишним точно не будет.

Йоррит Хендрикс, опорный полузащитник

Только ленивый не кричал, что «Спартаку» нужен профильный опорник. Его нашли в лице Хендрикса, но место в основе он проигрывает тем, кто был до него. Лучшие весенние матчи москвичи выдали с парами Крал – Наиль Умяров и Крал – Роман Зобнин в центре поля. Так что отъезд голландца не станет потерей, а продажа за пару миллионов занесет эту сделку в категорию удачных (приобретали его за 500 тысяч).

Однако в этом случае команде потребуется четвертый игрок в центр поля. Способен ли стать им Аяз Гулиев или другой воспитанник клубной академии? Марко Николич вот нашел в недрах «Локомотива» 19-летнего Максима Мухина, почему бы и спартаковцам не попробовать сделать то же? Тем более, что речь идет о четвертом номере на позицию.

ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ?

Умозрительность всего этого анализа заключается в том, что в данный момент неизвестно, кто будет возглавлять «Спартак» в следующем сезоне.

Если Доменико Тедеско останется, новый нападающий приедет в структуру 3-5-2 (неважно, в какой вариации), то есть на две позиции в нападении будут претендовать Ларссон, Понсе и Александр Соболев. Четвертый нападающий на роль дублера, безусловно, пригодился бы, но если вести речь об игроке уровня Дике стоимостью более 10 млн, надо понимать, что он должен всерьез претендовать на место в основе.

Можно, конечно, опустить чуть глубже Ларссона, но тогда непонятно, куда девать Промеса, а он точно будет играть. К тому же с приходом игрока антропометрии Дике у главного тренера появляется третий «столб». Это перебор, даже если он уже определился со стилистикой игры. Иногда ведь надо варьировать задачи на матч. Например, в еврокубках, где соперники вынудят играть от обороны, потребуются более скоростные нападающие. Конечно, есть тот же Ларссон, но тогда придется посадить на скамейку двух таранных нападающих (или троих в случае перехода на модель с одним форвардом).

Так что в случае приезда Дике или кого-то похожего на него по стилистике лучше всего будет расстаться с кем-то из больших нападающих. И тогда выбор, скорее всего, падет на Понсе, хотя как раз он-то нынешний сезон проводит вполне прилично – 12 (9+3) результативных действий в 20 матчах и неплохая форма по весне. За него можно выручить 7-10 млн (парню всего 23 года), которые можно вложить в новичка, но для этого надо быть на 100% уверенными, что тот будет сильнее уже адаптировавшегося в РПЛ аргентинца.

МОЗЕСУ И ХЕНДРИКСУ ПОТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА

Если все-таки все форварды останутся («будем бесконечно навешивать и кому-нибудь из них попадем в голову»), придется отдавать кого-то из игроков, которым понадобится замена, будь то Хендрикс или Мозес. Не исключено, что хорошие предложения придут, например, по Жиго, Кралу или Айртону, но на их позиции точно придется искать иностранца, а значит, здесь выгодный размен не получится.

С голландцем все понятно, а вот как решать ситуацию с правым флагом? Теоретически есть Роман Зобнин, Николай Рассказов и Павел Маслов, но переход Зобнина на край потребует новичка в центр поля (тоже так себе размен, хотя на фланге, вопреки большинству комментариев, Роман как минимум не хуже), а двое других неэффективны в атакующей фазе. Крен на фланг Айртона будет неизбежен.

Но пока говорить о том, что немецкий тренер останется. В этой связи любопытно, что итальянская пресса сообщила о попытках «Спартака» контактировать с наставником «Ромы» Паулу Фонсекой. Эта кандидатура интересна тем, что нынешний сезон римляне играют как раз по схеме с тремя центральными защитниками. Им, по мнению португальца, больше подходит 3-4-2-1, но в «Спартаке» ничто не мешало бы ему чуть подкорректировать свою схему, сохранив нынешние 3-4-1-2.

ВДРУГ ТИЛ – НОВЫЙ ТИТОВ?

Если руководство красно-белых продолжит поиски в той же стилистике (или остановится на кандидатуре помощника Тедеско Андреаса Хинкеля, что кажется превосходным вариантом), то все сказанное выше будет по-прежнему актуальным, но если придет тренер с другим видением, придется опять пересматривать всю концепцию комплектования с нуля. Тем более, что и на имеющихся игроков у него может быть другой взгляд. Вдруг, например, выяснится, что Тил – новый Егор Титов?

Например, наиболее распространенными являются схемы 4-2-3-1 и 4-3-3. Тогда остается только одна позиция для центрфорварда, будь то Понсе, Соболев или Дике. Промес уходит на свое излюбленное место слева, а Ларссон – направо (но здесь, как мы помним, при Олеге Кононове он провел худшие матчи в «Спартаке»). Подстраховать их смогут Зелимхан Бакаев (если придет в себя) или кто-то из находящихся в арендах: Максим Глушенков, Георгий Мелкадзе, Резиуан Мирзов или Александр Ломовицкий (кому вообще нужно столько вингеров?). Зато необходимости в Мозесе уже не будет – Маслов или Рассказов вполне смогут закрыть правый край обороны, пусть и без столь же эффективных подключений, как у нигерица.

Правда, придется что-то решать с третьим полузащитником в центре поля. Смогут ли в 4-2-3-1 качественно усилить игру в этой зоне Тил и Бакаев? А если здесь останется Промес, кто закроет левый край? Роша, Глушенков, Мирзов? Кажется, все равно придется искать иностранца – вопрос только на какую позицию: в центр или налево? То же касается очень перспективной схемы 4-3-3, в которой Крал, Умяров и Зобнин смогли бы круто развернуться, но у них останется только один сменщик Хендрикс, то есть надо опять искать усиление на стороне.

Спасти ситуацию могли бы Бакаев или набравшие хорошую форму Глушенков с Мирзовым. Кто-то из них закрыл бы правый фланг атаки, а Ларссон отправился в центр. Но все это из серии «Ах вот если бы», а задачи руководители красно-белых поставили перед собой конкретные – в ближайшие два года надо выиграть трофей, в идеале чемпионат. Да и для еврокубков такой расклад выглядит не самым перспективным.

ВЫВОД – ВЕРНЕТСЯ БАКАЕВ ИЛИ УЕДЕТ ПОНСЕ

В общем, многое будет зависеть от решения по главному тренеру и перспективах Бакаева вернуться на пик формы. А до того самым простым выходом из ситуации видится простой обмен Понсе на условного Дике. Главное, чтобы не оказалось, что первый в российских реалиях эффективнее второго.