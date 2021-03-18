«Спартак» боится остановиться? Что стоит за красно-белыми разгромами

Эйфория захлестнула спартаковскую торсиду. Три последних матча – три победы, 13 забитых голов. За весь прошлый чемпионат было 35 мячей, а тут такое пиршество. Но рановато бить в ладошки. Лучше посмотреть, кому отгрузили чертову дюжину.

Шесть спартаковцы наколотили «Краснодару», который вышел на матч без основных крайних защитников. Его фланги просто порвали быстрые игроки группы нападения красно-белых. Их атакующий квартет Ларссон, Промес, Понсе, Соболев сегодня действительно лучший в лиге. Но «быки» - не показатель. Они дома пропустили два от «Урала», сведя вничью матч с соперником, которого «Спартак» размазал на арене в Тушине. А в 23-м туре получили три от «Динамо» (2:3). Да, играли в меньшинстве с 18-й минуты, но это проблема команды Мурада Мусаева. И его боссов, у которых Мусаев все еще тренер.

«Урал» в этом плане команда вообще талантливая. С тем же счетом 1:5 она проиграла в Санкт-Петербурге «Зениту» 5 декабря. А год назад 14 марта влетела сине-бело-голубым на той же «Газпром Арене» 1:7. Ребята в Екатеринбурге, видимо, не промах. Если не пошло у них сразу, то умирать не станут. Чего, правда, биться, если уже нет шансов отыграться. А если сопернику так надо поиграть на публику, то ради бога. Уральцам, создается впечатление, абсолютно фиолетово, с каким счетом отдавать игру кому-то из лидеров. У них задачи приземленные: от зоны переходных матчей команда впереди на 8 очков, подняться выше ей сильно не грозит. 12-м будет итоговое место или 11-м – не принципиально все это.

Почему «Спартак» устроил два разгрома – по этому поводу есть версия. С приходом Квинси Промеса в атаке у красно-белых появилась нешуточная конкуренция. У нас полно клубов, которые с таким набором футболистов в нападении играли бы все равно с двумя в основе из вышеперечисленной четверки. Тедеско выпускает троих в старте, а третий – на замене. Понсе с «Уралом» не играл из-за травмы, но если был бы в строю, то кому-то пришлось бы посидеть на скамеечке до второго тайма. Игроки они все амбициозные, потому и включились на полную катушку.

Там еще борьба за лидерство пошла. Промес приехал поруководить, типа я теперь тут главная звезда. Но те ребята, что уже были до него, не готовы просто так сдавать позиции. Квинси хорош, никто не спорит. Но не лучший он в этой четверке. Соболев ему, конечно, не прямой конкурент – он большой. А вот Ларссон и Понсе должны биться за место под солнцем.