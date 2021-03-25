Дзюба вернулся и сделал результат. Россия победила Мальту (видео)

За три очка спасибо Дзюбе, записавшему на свой счет гол и результативную передачу.
СТАБИЛЬНОСТЬ ЧЕРЧЕСОВА
Россия стартовала в отборочном раунде чемпионата Европы. В текущее окно на матчи сборных ей предстоит провести еще два матча. Следующими соперниками будут Словения (дома) и Словакия (в гостях). А первая игра пришлась на выезд в Мальту.
Матч мог быть перенесен на нейтральное поле (другим вариантом был обмен кругами) из-за тяжелой ситуации с коронавирусом на острове, но местным футбольным чиновникам удалось уговорить власти начать квалификацию при своих трибунах. Трибунах, но не болельщиках.
Нашей сборной повезло с первым соперником. Осенью она очень слабо провела концовку Лиги наций, и нашим ребятам очень требовались положительные эмоции. Станислав Черчесов вызвал на мартовский сбор нескольких новичков (например, Юрия Дюпина, Максима Мухина и Рифата Жемалетдинова), но в стартовом составе, по традиции, несмотря на уровень соперника, выставил состав, который можно назвать близким к оптимальному.
Разве что в центре полузащиты место отсутствующих Магомеда Оздоева и Романа Зобнина заняли Ильзат Ахметов и Даниил Фомин, а на левом фланге обороны вышел левый защитник Вячеслав Караваев. Впрочем, не в первый раз за последние полгода. Как раз с этой позиции он и забил гол-красавец в ворота Сербии на старте Лиги наций. Расстановка привычная – 4-2-3-1.
ДЗЮБА ОБХОДИТ БЕСЧАСТНЫХ
Исходя из статуса соперника, казалось, что с первых минут россияне должны замуровывать соперника на его трети поля и возить в штрафной. Однако быстро стало понятно, что дежурная фраза о том, что все научились играть в футбол, перестала быть дежурной. Мальтийцы совсем не признали в россиянах авторитетов, начали очень бодро и даже где-то агрессивно.
К счастью для нас, футболисты карликовой сборной не привыкли к такой интенсивности и к середине тайма стали задыхаться, чем и воспользовались наши ребята – закрепились на чужой половине поля, взяли мяч под контроль и открыли счет.
Отчасти повезло, что удалось реализовать первый же голевой момент. Прошла хорошая многоходовая комбинация по центру, которую с тонкой передачи Даниила Фомина несильным ударом под вратарем завершил Артем Дзюба. Для форварда «Зенита» это уже 27-й гол в футболке сборной. В списке лучших бомбардиров он вышел на чистое второе место, обойдя Владимира Бесчастных. До Александра Кержакова – три гола.
Реализовав первый представившийся момент и забив такой важный мяч, Дзюба в очередной раз доказал свою необходимость сборной. Можно лишь с ужасом вспоминать, как в решающих матчах осени Антон Заболотный мазал изо всех позиций. После же гола россияне не упускали инициативу и даже удвоили преимущество – все тот же Дзюба зацепился за мяч по центру ворот и покатил на ход Марио Фернандесу, беспрепятственно расстрелявшему Анри Бонелло.
ИГРА ПОСРЕДСТВЕННАЯ, РЕЗУЛЬТАТ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ
Несмотря на положительный результат, впечатление от игры сборной России, скажем так, не восторженное. Игроки как будто растеряли взаимопонимание и забыли о требованиях тренерского штаба. По выражению лица и репликам Черчесова можно сделать вывод, что он придерживался аналогичного мнения. Футболисты нашей команды не держат интенсивность, слабо комбинируют в цейтноте, а не центре поля, мало берут игру на себя и редко обостряют. Для Мальты хватило голого класса, а вот в дальнейшем будет очень тяжело.
Подтверждением тому ответный гол хозяев в начале второго тайма, которому способствовала плохая передача Алексея Ионова в собственной штрафной. Вообще его вызов в сборную с каждым разом выглядит все нелогичнее, поэтому о нем в сборной будем или хорошо, или ничего. Вот увидите, в таком формате о нем вспомним нескоро. В общем, Джозеф Мбонг подхватил мяч и вколотил мяч в ближнюю девятку.
Сразу после гола провинившегося заменил находящийся в отличной форме Рифат Жемалетдинов, а умницу Фомина – никак не адаптирующийся в «Аталанте» Алексей Миранчук. Второе решение любопытное, так как изначально было интересно посмотреть на него в паре с вернувшимся в сборную после длительного перерыва Александром Головиным. Правда, Алексей в данной схеме виделся левым полузащитников, но Черчесов отправил его в центральный треугольник под Дзюбу, а Головин опустился в одну линию с Ахметовым. Так, скорее всего, будет выглядеть основная альтернатива.
Были у хозяев и другие опасные моменты, а в концовке они так и вовсе атаковали не реже, так что выводов по этой интенсивной тренировке (при всем уважении к Мальте) два – Россия начинает квалификацию чемпионата мира с победы (а мы напомним, что прямую путевку получит только победитель группы, так что потери очков недопустимы), но не имеет запаса прочности. Третий гол в исполнении вышедшего на замену Александра Соболева (ему хватило шести минут) на итоги никак не влияет.
В субботу нам принимать в Сочи Словению, победившую в родных стенах фаворитов группы хорватов (1:0). Там и посмотрим, стоит ли вообще надеяться на поездку в Катар.
Квалификация ЧМ-2022. 1-й тур
Мальта – Россия – 1:3 (0:2)
Голы: Дзюба, 23 – 0:1. Марио Фернандес, 35 – 0:2. Д. Мбонг, 56 – 1:2. Соболев, 89 – 1:3.
Мальта: Бонелло, Шоу, Агиус (Нвоко, 88), Борг, Д. Мбонг, Кристенсен (Пизани, 74), Гийомье, Камензули (Корбалан, 86), Теума, Дегабриэле (Сатариано, 46), Монтебелло (П. Мбонг, 46).
Россия: Шунин, Марио Фернандес, Семенов, Джикия, Караваев, Ахметов, Фомин (Ал. Миранчук, 57), Ионов (Жемалетдинов, 57), Головин, Кузяев (Мостовой, 78), Дзюба (Соболев, 83).
Предупреждения: Жемалетдинов, 62. Корбалан, 90+2.
Судья: Кьерсгор-Андерсен (Дания).
Кипр – Словакия – 0:0
Словения – Хорватия – 1:0
Гол: Ловрич, 15.