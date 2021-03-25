Дзюба вернулся и сделал результат. Россия победила Мальту (видео)

Нашей сборной повезло с первым соперником. Осенью она очень слабо провела концовку Лиги наций, и нашим ребятам очень требовались положительные эмоции. Станислав Черчесов вызвал на мартовский сбор нескольких новичков (например, Юрия Дюпина, Максима Мухина и Рифата Жемалетдинова), но в стартовом составе, по традиции, несмотря на уровень соперника, выставил состав, который можно назвать близким к оптимальному.

Матч мог быть перенесен на нейтральное поле (другим вариантом был обмен кругами) из-за тяжелой ситуации с коронавирусом на острове, но местным футбольным чиновникам удалось уговорить власти начать квалификацию при своих трибунах. Трибунах, но не болельщиках.

Россия стартовала в отборочном раунде чемпионата Европы. В текущее окно на матчи сборных ей предстоит провести еще два матча. Следующими соперниками будут Словения (дома) и Словакия (в гостях). А первая игра пришлась на выезд в Мальту.

Разве что в центре полузащиты место отсутствующих Магомеда Оздоева и Романа Зобнина заняли Ильзат Ахметов и Даниил Фомин, а на левом фланге обороны вышел левый защитник Вячеслав Караваев. Впрочем, не в первый раз за последние полгода. Как раз с этой позиции он и забил гол-красавец в ворота Сербии на старте Лиги наций. Расстановка привычная – 4-2-3-1.

ДЗЮБА ОБХОДИТ БЕСЧАСТНЫХ

Исходя из статуса соперника, казалось, что с первых минут россияне должны замуровывать соперника на его трети поля и возить в штрафной. Однако быстро стало понятно, что дежурная фраза о том, что все научились играть в футбол, перестала быть дежурной. Мальтийцы совсем не признали в россиянах авторитетов, начали очень бодро и даже где-то агрессивно.

К счастью для нас, футболисты карликовой сборной не привыкли к такой интенсивности и к середине тайма стали задыхаться, чем и воспользовались наши ребята – закрепились на чужой половине поля, взяли мяч под контроль и открыли счет.

Отчасти повезло, что удалось реализовать первый же голевой момент. Прошла хорошая многоходовая комбинация по центру, которую с тонкой передачи Даниила Фомина несильным ударом под вратарем завершил Артем Дзюба. Для форварда «Зенита» это уже 27-й гол в футболке сборной. В списке лучших бомбардиров он вышел на чистое второе место, обойдя Владимира Бесчастных. До Александра Кержакова – три гола.

Фомин покатил Дзюбе, а Артем не промахнулся. Никакого офсайда – и Россия впереди ⚽️



Для Дзюбы это 27-й голешник за сборную. Он обошел Бесчастных в списке бомбардиров 🔝



Давайте еще, парни 🇷🇺 pic.twitter.com/csqq1O6IMP — Матч ТВ (@MatchTV) March 24, 2021

Реализовав первый представившийся момент и забив такой важный мяч, Дзюба в очередной раз доказал свою необходимость сборной. Можно лишь с ужасом вспоминать, как в решающих матчах осени Антон Заболотный мазал изо всех позиций. После же гола россияне не упускали инициативу и даже удвоили преимущество – все тот же Дзюба зацепился за мяч по центру ворот и покатил на ход Марио Фернандесу, беспрепятственно расстрелявшему Анри Бонелло.

ДЗЮБА! Теперь отдал голевую на Фернандеса 🔥



А Марио запулил точно мимо вратаря. Красавцы 👏 pic.twitter.com/qz0HyhpRaK — Матч ТВ (@MatchTV) March 24, 2021

ИГРА ПОСРЕДСТВЕННАЯ, РЕЗУЛЬТАТ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ

Несмотря на положительный результат, впечатление от игры сборной России, скажем так, не восторженное. Игроки как будто растеряли взаимопонимание и забыли о требованиях тренерского штаба. По выражению лица и репликам Черчесова можно сделать вывод, что он придерживался аналогичного мнения. Футболисты нашей команды не держат интенсивность, слабо комбинируют в цейтноте, а не центре поля, мало берут игру на себя и редко обостряют. Для Мальты хватило голого класса, а вот в дальнейшем будет очень тяжело.

Подтверждением тому ответный гол хозяев в начале второго тайма, которому способствовала плохая передача Алексея Ионова в собственной штрафной. Вообще его вызов в сборную с каждым разом выглядит все нелогичнее, поэтому о нем в сборной будем или хорошо, или ничего. Вот увидите, в таком формате о нем вспомним нескоро. В общем, Джозеф Мбонг подхватил мяч и вколотил мяч в ближнюю девятку.

Караваев не успел за Мбонгом, и мальтиец вколотил мяч в ворота Шунина 😐



Скорее забегай на концовку непростого матча:https://t.co/dXtjzIxrrS pic.twitter.com/rVkc8GaV8k — Матч ТВ (@MatchTV) March 24, 2021

Сразу после гола провинившегося заменил находящийся в отличной форме Рифат Жемалетдинов, а умницу Фомина – никак не адаптирующийся в «Аталанте» Алексей Миранчук. Второе решение любопытное, так как изначально было интересно посмотреть на него в паре с вернувшимся в сборную после длительного перерыва Александром Головиным. Правда, Алексей в данной схеме виделся левым полузащитников, но Черчесов отправил его в центральный треугольник под Дзюбу, а Головин опустился в одну линию с Ахметовым. Так, скорее всего, будет выглядеть основная альтернатива.

Были у хозяев и другие опасные моменты, а в концовке они так и вовсе атаковали не реже, так что выводов по этой интенсивной тренировке (при всем уважении к Мальте) два – Россия начинает квалификацию чемпионата мира с победы (а мы напомним, что прямую путевку получит только победитель группы, так что потери очков недопустимы), но не имеет запаса прочности. Третий гол в исполнении вышедшего на замену Александра Соболева (ему хватило шести минут) на итоги никак не влияет.

В субботу нам принимать в Сочи Словению, победившую в родных стенах фаворитов группы хорватов (1:0). Там и посмотрим, стоит ли вообще надеяться на поездку в Катар.

Квалификация ЧМ-2022. 1-й тур

Мальта – Россия – 1:3 (0:2)

Голы: Дзюба, 23 – 0:1. Марио Фернандес, 35 – 0:2. Д. Мбонг, 56 – 1:2. Соболев, 89 – 1:3.

Мальта: Бонелло, Шоу, Агиус (Нвоко, 88), Борг, Д. Мбонг, Кристенсен (Пизани, 74), Гийомье, Камензули (Корбалан, 86), Теума, Дегабриэле (Сатариано, 46), Монтебелло (П. Мбонг, 46).

Россия: Шунин, Марио Фернандес, Семенов, Джикия, Караваев, Ахметов, Фомин (Ал. Миранчук, 57), Ионов (Жемалетдинов, 57), Головин, Кузяев (Мостовой, 78), Дзюба (Соболев, 83).

Предупреждения: Жемалетдинов, 62. Корбалан, 90+2.

Судья: Кьерсгор-Андерсен (Дания).

Кипр – Словакия – 0:0

Словения – Хорватия – 1:0

Гол: Ловрич, 15.