В сборной все стабильно. Наблюдения Яременко

Черчесов – мистер стабильность. Даже в игре с Мальтой – никаких экспериментов и фантазий. Схема 4-2-3-1 – ничего нового. С учетом уровня соперника можно было и в двух форвардов сыграть.

Да, все стали кудахтать: ах, молодец Дзюба, гол плюс пас сделал! И сам забивает, и не жадничает. Но это – для тех, кто следит за протоколом или же поднимает глаза на экран, отвлекаясь от соцсетей. Главным созидателем по тем редким моментам, что мы создали в первом тайме, был, конечно же, Даниил Фомин. Оба гола он соорудил своими прекрасными передачами в одно касание.

Фомин блестяще разобрался в эпизоде с первым голом. После поперечного паса от Ионова от не стал тянуть, выбирать варианты. Секундное промедление – и постоянно залезавший в офсайд Дзюба увидел бы желтый флажок от бокового арбитра. А во втором голе Фомин сыграл очень тонко, и именно его мяч уже подобрал Дзюба, чтобы выкатить под голевой удар Фернандеса.

Но почему-то в начале второго Фомина при счете 2:1 Черчесов убрал, а до игры со Словенией нам предстоит из каждого утюга слышать про Дзюбу и его талант, хотя во втором тайме Артем местами был кособоко-ужасен.

Головин – человек из Европы. Он не пешком играет, он стремительно вспахивает поле и думает еще быстрее.