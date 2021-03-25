В сборной все стабильно. Наблюдения Яременко

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАБиатлонФигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
НХЛ - регулярный чемпионат 2-й период Оттава Сенатор 0 Калгари Флэймз 0 П1 3.30 Х 3.60 П2 2.00
НХЛ - регулярный чемпионат 1-й период Миннесота Уайл 1 Анахайм Дакс 1 П1 1.55 Х 4.70 П2 4.50
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Индиана Пэйсер 0 Детройт Пистон 0 П1 1.40 П2 3.10
НБА - регулярный чемпионат 02:30 Милуоки Бакс 0 Бостон Селтикс 0 П1 1.41 П2 3.00
НБА - регулярный чемпионат 02:30 Торонто Рэптор 0 Денвер Наггетс 0 П1 2.15 П2 1.74
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Питтсбург Пинг 0 Баффало Сэйбрз 0 П1 1.55 Х 4.80 П2 5.00
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Миннесота Тимб 0 Даллас Маверик 0 П1 3.70 П2 1.30
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Чикаго Буллз 0 Кливленд Кавал 0 П1 1.36 П2 3.30
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Оклахома-Сити 0 Мемфис Гриззли 0 П1 3.00 П2 1.41
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Орландо Мэджик 0 Финикс Санз 0 П1 4.60 П2 1.21
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Хьюстон Рокетс 0 Шарлотт Хорнет 0 П1 2.35 П2 1.62
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Сан-Антонио Сп 0 Лос-Анджелес К 0 П1 2.90 П2 1.44
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Юта Джаз 0 Бруклин Нетс 0 П1 1.18 П2 5.10
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Сакраменто Кин 0 Атланта Хоукс 0 П1 2.20 П2 1.70
НХЛ - регулярный чемпионат 05:30 Сан-Хосе Шаркс 0 Лос-Анджелес К 0 П1 2.50 Х 4.10 П2 2.45
НХЛ - регулярный чемпионат 05:30 Ванкувер Кэнак 0 Виннипег Джетс 0 П1 3.00 Х 4.20 П2 2.08
Еврокубок 19:00 Локомотив-Куба 0 УНИКС 0 П1 1.47 П2 2.70
КХЛ - плей-офф 19:30 ЦСКА 0 Локомотив 0 П1 2.05 Х 3.50 П2 3.50
ЧМ-2022 - Европа 20:00 Израиль 0 Дания 0 П1 4.90 Х 3.80 П2 1.76
ЧМ-2022 - Европа 20:00 Болгария 0 Швейцария 0 П1 8.40 Х 4.10 П2 1.49
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Молдавия 0 Фарерские остр 0 П1 2.55 Х 3.00 П2 3.20
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Шотландия 0 Австрия 0 П1 3.40 Х 3.40 П2 2.23
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Германия 0 Исландия 0 П1 1.12 Х 9.80 П2 24.0
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Швеция 0 Грузия 0 П1 1.25 Х 6.00 П2 14.5
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Италия 0 Северная Ирлан 0 П1 1.16 Х 7.50 П2 24.0
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Андорра 0 Албания 0 П1 14.5 Х 5.40 П2 1.28
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Лихтенштейн 0 Армения 0 П1 11.5 Х 5.40 П2 1.31
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Румыния 0 Северная Макед 0 П1 1.95 Х 3.20 П2 4.70
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Англия 0 Сан-Марино 0
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Венгрия 0 Польша 0 П1 4.00 Х 3.30 П2 2.07
В сборной все стабильно. Наблюдения Яременко
25 марта 00:52
автор: Николай Яременко

В сборной все стабильно. Наблюдения Яременко

Главный редактор не поехал за сборной на Мальту и не пожалел.

Черчесов – мистер стабильность. Даже в игре с Мальтой – никаких экспериментов и фантазий. Схема 4-2-3-1 – ничего нового. С учетом уровня соперника можно было и в двух форвардов сыграть.

Да, все стали кудахтать: ах, молодец Дзюба, гол плюс пас сделал! И сам забивает, и не жадничает. Но это – для тех, кто следит за протоколом или же поднимает глаза на экран, отвлекаясь от соцсетей. Главным созидателем по тем редким моментам, что мы создали в первом тайме, был, конечно же, Даниил Фомин. Оба гола он соорудил своими прекрасными передачами в одно касание.

Фомин блестяще разобрался в эпизоде с первым голом. После поперечного паса от Ионова от не стал тянуть, выбирать варианты. Секундное промедление – и постоянно залезавший в офсайд Дзюба увидел бы желтый флажок от бокового арбитра. А во втором голе Фомин сыграл очень тонко, и именно его мяч уже подобрал Дзюба, чтобы выкатить под голевой удар Фернандеса.

Но почему-то в начале второго Фомина при счете 2:1 Черчесов убрал, а до игры со Словенией нам предстоит из каждого утюга слышать про Дзюбу и его талант, хотя во втором тайме Артем местами был кособоко-ужасен.

Головин – человек из Европы. Он не пешком играет, он стремительно вспахивает поле и думает еще быстрее.

В общем, увидели мы вязкую и незрелищную игру в жанре «контрольный матч». Радости это добавило, наверное, только комментатору Первого канала. Кто бы ни комментировал матч на Первом, складывается устойчивое впечатление, что на главном канале страны чем-то облучают до игры. Мы ползаем по полю первые 20 минут, а комментатор жжёт: «Какие же молодцы! Наши игроки не боятся встречать соперника уже у его штрафной!»

Середина тайма - комментатор радостно вскрикивает, увидев статистику в углу экрана: «6:2! Троекратное, троекратное преимущество в ударах по воротам!»

Я все ждал и надеялся: ну может, кто-то подскажет в перерыве, что наш соперник - Мальта?

А многие зрители надеялись, что на днях нам фейковую новость сообщили про белую форму. Глаз-то цеплялся за красную – те, в красном, повеселее бегали.

Мы ожидали, что на 89-й минуте сможем перевести дух – когда Соболев сделает счет 3:1? Да, наша сборная давно приучила, что слабых соперников у неё не бывает.

Похоже, следить за матчами против Словении и Словакии будет явно меньшая аудитория болельщиков. И вовсе не форма a la начало нулевых тому виной.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Пин Ап – плюсы БКАрбитр по фигурному катанию не считает отечественных фигуристок счастливымиРоссийский тренер закинул ногу на борт в ответ на запрет трогать его рукамиОна сделала столько подлостей: олимпийская чемпионка о ТарасовойАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушкиМать Файзутдинова обратилась к бросившему в ее сына шайбу игроку
«Бедная, бедная Саша». Реакция на провал Трусовой в Стокгольме
«Плеймейкер» собрал мнения о неудачном выступлении в короткой программе одной из фавориток ЧМ-2021 в одиночном катании Александры Трусовой.
«Никто не знает, зря или не зря». Слуцкая — о переходе Трусовой к Плющенко
Знаменитая российская фигуристка Ирина Слуцкая поделилась с "Плеймейкером" впечатлениями от короткой программы девушек на ЧМ-2021 в Стокгольме.
«База» Чена, надбавки Ханю, четверной сальхов Коляды. Все интриги мужского турнира ЧМ-2021
После короткой программы у женщин переключаем внимание на состязания мужчин, которые вступят в борьбу на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме 25 марта. Нас ждет захватывающее зрелище.
Хорошая новость перед матчем России с Мальтой: Дзюба — главный спец по карликам
24 марта сборная России проведет стартовый матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты (начало игры - в 22:45).
Аня и Саша поспорят за трон Загитовой. Расклад и расписание ЧМ-2021 у фигуристок
«Плеймейкер» представляет чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме (24 — 28 марта). Рассказываем о турнире одиночниц.
Схватка Россия — Китай и супершанс для танцоров. Расклад и расписание ЧМ-2021 у дуэтов
«Плеймейкер» представляет чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме (24 — 28 марта). Рассказываем о турнирах спортивных пар и в танцах на льду.
Цель Коляды — бронза, Чен и Ханю — космос. Расклад и расписание ЧМ-2021 у фигуристов
«Плеймейкер» представляет чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме (24 - 28 марта). Рассказываем о турнире мужчин-одиночников.
Финита ля комедия. «Фиорентина» хочет избавиться от Кокорина
У Александра Кокорина будет новый тренер. Возможно, появится и новый клуб.
«Вряд ли Олич сразу поможет ЦСКА, если он не Гарри Поттер». Сергей Жуков — о любимом клубе
Бессменный лидер группы "Руки Вверх!" и давний болельщик ЦСКА Сергей Жуков не ждет чудес от нового главного тренера армейцев Ивицы Олича.
Реклама, хобби, указ Путина. В Англии запутались, зачем Абрамович купил «Челси»
Владелец «Челси» Роман Абрамович подал в суд на издателя книги «Люди Путина», в которой утверждается, что сделка по приобретению клуба была совершена по указанию президента России.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Чем интересна Мальта, где Россия сыграет 24 марта с местной сборной

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика