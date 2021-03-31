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Испания - Сегунда 2-й тайм, 85' Сабадель 2 Жирона 2 П1 8.80 Х 1.27 П2 6.50
Испания - Сегунда 2-й тайм, 86' Альбасете 0 Кастельон 1 П1 28.0 Х 6.40 П2 1.16
ЧМ-2022 - Европа не начался Испания 0 Косово 0 П1 1.08 Х 12.5 П2 33.0
ЧМ-2022 - Европа не начался Литва 0 Италия 0 П1 25.0 Х 9.00 П2 1.13
ЧМ-2022 - Европа не начался Украина 0 Казахстан 0 П1 1.25 Х 6.10 П2 14.0
ЧМ-2022 - Европа не начался Австрия 0 Дания 0 П1 2.90 Х 3.30 П2 2.55
ЧМ-2022 - Европа не начался Андорра 0 Венгрия 0 П1 21.0 Х 6.40 П2 1.20
ЧМ-2022 - Европа не начался Северная Ирлан 0 Болгария 0 П1 1.80 Х 3.30 П2 5.60
ЧМ-2022 - Европа не начался Лихтенштейн 0 Исландия 0 П1 22.0 Х 8.20 П2 1.15
ЧМ-2022 - Европа не начался Молдавия 0 Израиль 0 П1 11.0 Х 4.40 П2 1.39
ЧМ-2022 - Европа не начался Германия 0 Северная Макед 0 П1 1.10 Х 11.0 П2 28.0
ЧМ-2022 - Европа не начался Греция 0 Грузия 0 П1 1.68 Х 3.50 П2 6.40
ЧМ-2022 - Европа не начался Босния и Герце 0 Франция 0 П1 8.80 Х 4.90 П2 1.39
ЧМ-2022 - Европа не начался Шотландия 0 Фарерские остр 0 П1 1.17 Х 7.50 П2 21.0
ЧМ-2022 - Европа не начался Сан-Марино 0 Албания 0 П1 33.0 Х 16.0 П2 1.04
Товарищеские матчи (сборные) не начался Швейцария 0 Финляндия 0 П1 1.39 Х 4.50 П2 9.00
ЧМ-2022 - Европа не начался Англия 0 Польша 0 П1 1.36 Х 5.10 П2 10.5
«Золотой актив» упал в цене. Российская молодежка не вышла из группы (видео)
31 марта 20:56
автор: Артем Зибрак

«Золотой актив» упал в цене. Российская молодежка не вышла из группы (видео)

В третьем туре группового этапа молодежного чемпионата Европы сборная России разгромно проиграла Дании (0:3) и выбыла из турнира.

РЕШАЮЩИЙ МАТЧ МОЛОДЕЖКИ

К заключительному матчу в группе молодежная сборная России подошла на третьей строчке, а это значило, что гарантированно пройти в четвертьфинал можно только в случае победы над Данией с разницей в два мяча. Повторяться не будем, подробно все расклады мы расписали здесь.

Михаил Галактионов давно определился с оптимальным сочетанием игроков. Он сделал только две замены, одна из которых оказалась вынужденной. Павел Маслов получил в каждом из матчей по предупреждению и эту игру был вынужден пропустить. Правый фланг обороны отошел номинальному полузащитнику Артему Голубеву. Как в свете дальнейших событий не вспомнить, что Николая Рассказова на чемпионат Европы не взяли?

А на левом краю полузащиты вместо техничного Даниила Лесового вышел более мощный Вячеслав Грулев. Это решение под соперника, поскольку у датчан собрана физически крепкая команда. Соперники вышли в составе, победившем Францию (1:0), в расстановке 4-4-2.

ДВУХМИНУТНЫЙ НОКАУТ

В штабе нашей молодежки перед матчем много говорили о том, что для достижения общего результата нужен быстрый гол. Получилось даже два, но только в ворота Александра Максименко. Сначала центральные полузащитники слишком сильно сместились на фланг, оставив опорную зону бесхозной. Их побежал страховать Игорь Дивеев, оставивший уже свою зону, куда под проникающую передачу и ворвался легко оторвавшийся от Голубева Якоб Ларсен – обыграл вратаря и закатил мяч в пустые ворота.

А спустя всего минуту произошел еще один провал, на сей раз на правом краю обороны. Голубев потерялся где-то впереди, Йеспер Линдстрем (он ассистировал и в первом случае) легко обыграл Дивеева, вошел в штрафную и покатил в центр Андерсу Драйеру, чей удар никому заблокировать не удалось. Такое впечатление, что задача забить быстрый мяч сыграла с россиянами плохую шутку – они банально перегорели.

В оставшееся время подопечным Галактионова надо было забивать четыре мяча команде, ни разу не пропустившей от звездных французов. Сборная России отнюдь не выглядела безнадежной. Напротив, опасный удар удался Денису Макарову, совсем немного не хватило Грулеву, чтобы зацепиться за разрезающую передачу из глубины, Чалов срезал мяч в дальний угол после розыгрыша углового и падал в штрафной, почувствовав на талии руки защитника. Старания было в избытке, но какой-то искры в действиях игроков не хватало, и Дания выстояла под давлением.

ДАНИЯ ГОВОРИТ: «ДО СВИДАНИЯ!»

В перерыве Галактионов сделал сразу два изменения, выпустив обладающего отличным видением и пасом Наиля Умярова, а также сверкнувшего весной в играх за «Динамо» Константина Тюкавина. Поле покинули армейцы Иван Обляков и (сенсация!) Чалов. Но того натиска, на которое рассчитывал наставник, не получилось.

Индивидуально сложно кого-то выделить. Пожалуй, лишь Макаров и до своей замены Чалов напоминали о себе в положительном смысле, а вот Грулев, Арсен Захарян и вышедший в перерыве Тюкавин сыграли откровенно слабо. Вообще непонятно, на что надеялся Галактионов, когда выпускал динамовского нападающего вместо Чалова. Данил Глебов и Обляков (а затем Умяров) смогли закрепиться в центре поля, но впереди у игроков атаки ничего не получалось.

В результате по моментам во втором тайме мы соперника не превзошли (датчане еще раза два-три повторяли комбинацию, приведшую ко второму голу – вход в штрафную по флангу Голубева и прострел набегающему партнеру), так что даже мечтать о четырех забитых мячах не приходилось. Более того, на последней минуте матча датчане довели счет до крупного. Сборная России проиграла в заключительном туре группового раунда и бесславно покинула Евро-2020. А вы говорите «золотой актив»…

Молодежный чемпионат Европы-2021. Групповой этап. 3-й тур

Дания – Россия – 3:0 (2:0)

Голы: Ларсен, 10 – 1:0. Драйер, 11 – 2:0. Драйер, 90 – 3:0.

Дания: Кристенсен, Карстенсен, Нельссон (Юльманн, 61), Серенсен (Алвес, 78), Поульсен, Исаксен (Дарами, 46), Нарти, Линдстрем, Андерсен (Хауснер, 61), Драйер, Ларсен.

Россия: Максименко, Голубев, Дивеев, Евгеньев, Тикнизян, Глебов (Куликов, 82), Обляков (Умяров, 46), Макаров, Захарян (Лесовой, 64), Грулев (Ломовицкий, 74), Чалов (Тюкавин, 46).

Предупреждения: Евгеньев, 63. Дивеев, 70. Макаров, 81.

Судья: Мариани (Италия).

Исландия – Франция – 0:2 (0:2)

Голы: Гендузи, 17 – 0:1. Эдуар, 38 – 0:2.

Турнирное положение: 1. Дания – 9 очков; 2. Франция – 6; 3. Россия – 3; 4. Исландия – 0.

источник: «Советский спорт»
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Россия - Словения - 2:1. Анализ матча отборочного турнира ЧМ-2022. 27.03.2021.

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