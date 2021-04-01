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Андрей Егорычев: Такие фанаты, как Фаддей, очень ценны для «Урала»
01 апреля 11:04
автор: Юлия Григорьевская

Андрей Егорычев: Такие фанаты, как Фаддей, очень ценны для «Урала»

Полузащитник «Урала» рассказал «Советскому спорту» о 16-летнем фанате, который тайком от родителей автостопом отправился с командой на матч со «Спартаком», и охарактеризовал каждого из легионеров «шмелей».

- Команда вернулась со сборов в Турции. Расскажите, как они прошли.
- В Турции отличная инфраструктура. Мы хорошо подготовились к возобновлению сезона. Дважды победили. Даже в контрольных матчах это плюс, но еще важнее – то, что наладили действия в атаке и обороне, поработали над ошибками. Все теперь зависит от нас.

- Игры сборной России удалось посмотреть?
- Нет. По ТВ в Турции их не показывали, а на телефоне я не смотрел.

- В Турции нет жесткого локдауна сейчас?
- Там у нас был масочный режим, носили перчатки. Все нормально.

- Эрик Бикфалви проявил талант художника: его рисунок будет разыгран среди болельщиков. Вам нравится его творчество?
- Это его хобби. И рисует он очень красиво. Тот набросок Эрик сделал быстро. А для полноценной картины, как он сам говорит, требуется много времени и вдохновение. Я видел его работы. На сайте они выкладывались. По-моему, классно нарисовано.

- У кого еще в команде какие-то хобби?
- По-разному. Но никто особо ничего специально не демонстрирует. У меня самого и работа, и хобби – футбол. Сейчас много времени уделяю семье, все-таки двое детей. Мы любим проводить время на природе, в парках. Трехлетнему сыну нравится лепить из пластилина. Даже книги ему купили специальные, где показано, как слепить каких-то животных. Иногда оригами складываем – кораблики, журавлики. В мяч с сыном играю, ему нравится.

- Что думаете об истории 16-летнего фаната «Урала» Фаддея, который тайком от родителей поехал автостопом на свой первый выезд с командой в Москву?
- Круто, конечно. Пандемия сократила количество болельщиков, тем ценнее любая поддержка. Мы скучаем по атмосфере, которая была раньше, особенно в домашних матчах с топовыми командами вроде «Спартака», когда собирался чуть ли не весь стадион. Это другие эмоции. Поэтому такие болельщики, как Фаддей, нам очень нужны. Жаль, не удалось показать ему в Москве свей хорошей игры. «Спартаку» мы крупно уступили… А вообще, думаю, такие поездки все-таки надо согласовывать с родителями.

- В Екатеринбург Фаддей возвращался уже на самолете вместе с командой?
- Да. Некоторые ребята с ним познакомились, мы сфотографировались. Все-таки свои болельщики на выездах наперечет. Обычно их бывает человек пять, максимум – двадцать.

- Но на «Спартаке» их было еще больше.
- Не считал. Наверное, был расстроен результатом.

- Три легионера «Урала» уезжали в марте в сборные: Бикфалви, Страндберг и Августыняк. Следили за их матчами?
- Смотрел одну игру сборной Норвегии, которую показывали в Турции. Но Страндберг не выходил на поле – и его команда уступила… Старался следить и за ребятами, которые раньше играли за «Урал». Например, за Денисом Поляковым, Колей Золотовым.

- Кого из нынешних легионеров «Урала» вы считаете самым сильным?
- У каждого есть свои сильные качества. Бикфалви много забивает, Страндберг хорошо начинает атаки, Ибрахимай своевременно открывается за спину. Денис Кулаков очень мобилен, тактически грамотный, выполняет много качественных подач. Йовичич и Мишкич, два центральных полузащитника, как машины для отбора. Мишкич чуть поэлегантнее работает с мячом, подстраивается, делает обостряющие пасы. У Эль-Кабира хороший дриблинг и он умеет играть под давлением. В общем, выбрать самого сильного не берусь.

- Чем объясняете крупное поражение от «Спартака»?
- Соперник хорошо прессинговал. Нам надо было немного упростить игру, потому что с первых минут поле дало о себе знать. Перед нашим вратарем мяч отскочил не в руки, а перед ним - и нам чуть не забили. Надо было где-то выбивать, где-то подборы забирать. Тогда бы получались контратаки… В общем, не пошла у нас игра – отсюда разгром. Думаю, «Спартаку» реально бороться за первое место с «Зенитом». Матчей еще много. Осталось семь – приличная дистанция.

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