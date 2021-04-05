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Обрушилась трибуна и болельщики падали с высоты 12 метров
05 апреля 07:40
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Глазго Рейнджерс»

Обрушилась трибуна и болельщики падали с высоты 12 метров

119 лет трагедии на стадионе «Айброкс».

5 апреля 1902 года в Глазго на стадионе «Айброкс Парк» (ныне - «Айброкс») во время матча сборных Шотландии и Англии обрушилась Западная трибуна. В результате погибло 25 человек, еще 517 получили ранения.

ДЕРЕВЯННАЯ ТРИБУНА НЕ ВЫДЕРЖАЛА

Это было первое происшествие, произошедшее на этом стадионе, но не последнее. Но об этом ниже.

5 апреля 1902 года в Глазго на стадионе «Айброкс Парк», принадлежащем клубу «Глазго Рейнджерс», проводился матч чемпионата Великобритании между сборными Шотландии и Англии.

Игра собрала 70 тысяч зрителей. Такого количества болельщиков «Айброкс Парк» ранее не видел.

Накануне вечером в Глазго прошел проливной дождь. Насквозь промокшая деревянная Западная трибуна не выдержала большого скопления публики и на 51-й минуте поединка обрушилась. Сотни болельщиков падали с высоты 12 метров. В результате 25 человек погибло, еще 517 получили ранения. Однако решено было довести матч до конца, чтобы избежать паники и давки на других трибунах.

По решению сторон результат этой встречи был аннулирован, команды переиграли матч 3 мая того же года в английском Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». Все средства, вырученные от продажи билетов, пошли семьям погибших.

Специально созданная комиссия по расследованию трагедии установила: основной причиной инцидента послужило то, что опоры трибуны на «Айброксе» были сделаны из стали. Ранее на стадионе не проходили матчи подобного уровня, трибуны не были рассчитаны на такое количество болельщиков.

После катастрофы на стадионах Великобритании стальные опоры были в срочном порядке заменены на железобетонные. Причиной смерти большинства жертв стало падение с большой высоты и получение множества переломов, не совместимых с жизнью. Другая часть погибших ушла из жизни в результате нанесения им обломками трибуны рваных ран.

НЕСЧАСТЛИВЫЙ 13-й ВЫХОД

Какое-то проклятие висело над «Айброксом». В 1960-х годах администрация стадиона столкнулась с еще одной проблемой — недостаточной шириной лестницы рядом с выходом номер 13. Этот выход со стадиона располагался прямо напротив ближайшей станции метро — «Копланд Роуд» (ныне станция носит название «Айброкс»). Соответственно, после завершения матчей на лестнице скапливалось большое количество зрителей.

Так, 16 сентября 1961 года в давке погибло два человека. Подобные инциденты также произошли в 1967 и 1969 годах, было зафиксировано большое количество пострадавших, но до жертв дело не доходило. Администрации стадиона удалось решить проблему путем расширения и усовершенствования лестницы, но затраты на это по тем временам были колоссальные — 150 тысяч фунтов стерлингов.

ВТОРАЯ ТРАГЕДИЯ – 66 ПОГИБШИХ

Еще одна трагедия произошла 2 января 1971 года -- в тот день на «Айброксе» игралась шотландская классика – «Рейнджерс» - «Селтик».

В самом конце встречи на злополучной лестнице около прохода номер 13, где массово выходили сотни болельщиков «джерс», случилась давка, в которой погибло 66, ранено около 200 человек.

«Рейнджерс» проигрывал 0:1, и фанаты хозяев, не желая досматривать неудачную игру своих любимцев, валом начали уходить со стадиона.

Версии же причины произошедшего расходятся. В начале расследования высказывалось предположение, что давка произошла после того, как под ноги толпе упал ребенок, которого нес на плечах его отец. Стоявшие вокруг люди попытались сделать «кольцо» вокруг упавшего, дабы случайно его не задавить. Но публика, шедшая сзади и не видевшая эпизод, напирала, и в результате образовался «затор», приведший к давке.

Большинство свидетелей, выживших в этой трагедии, выдвигали другую версию. Уже в добавленное время форвард «Рейнджерс» Колин Стин сравнял счет. Шедшие в первых рядах по лестнице, услышав восторженный рев стадиона, попытались повернуть назад, чтобы узнать, что произошло. Но задние ряды, не видя этого, шли вперед — люди, оказавшиеся в середине толпы, были зажаты с двух сторон.

Проведенные позднее экспертизы установили, что большинство жертв погибло от асфиксии. Версия полиции гласила, что никакого столкновения потоков не было и давка произошла «из-за большого скопления людей на лестнице и, как следствие, обрушения перил».

Через 11 лет нечто подобное произошло в Москве на стадионе «Лужники» после матча между «Спартаком» нидерландским «Харлемом». Давка унесла жизни 66 человек (такое же число погибших было на «Айброксе»).

ПОСЛЕДСВИЯ

Трагедия привела к полной реконструкции «Айброкса». В том же 1971 году делегация клуба «Рейнджерс» отправилась в Дортмунд на «Вестфаленштадион». Это была одна из самых безопасных арен того времени.

Делегация ознакомилась с новейшими системами безопасности для зрителей. Через три года на трех четвертях трибун «Айброкса» деревянные лавки были заменены на современные сидячие кресла. Это уменьшило вместительность арены до 44 тысяч зрителей. В 1990 году следующая реконструкция довела наполненность трибун до 50 тысяч человек.

ПАМЯТЬ

В течение многих лет после трагедии о катастрофе напоминала лишь небольшая мемориальная табличка, установленная на месте давки. 2 января 2001 года, в тридцатую годовщину трагедии, на углу Главной трибуны и «террасы» «Копланд Роуд» был открыт большой монумент. На нем были прикреплены три синих таблички с именами погибших в трех страшных катастрофах 1902, 1961 и 1971 годов. На вершине монумента установили статую капитана «Рейнджерс» в злополучном матче 30-летней давности Джона Грейга.

Ровно через десять лет на «Айброксе» вновь встречались «Рейнджерс» и «Селтик». На поле команды вывели капитаны клубов образца 1971 года - Джон Грейг и Билли Макнилл (Макнилл не участвовал в том поединке из-за травмы). Перед игрой была минута молчания, а футболисты играли в траурных повязках.

источник: «Советский спорт»
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