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Балканское дерби в Кубке России. Превью матча «Локомотив» – ЦСКА
20 апреля 16:19
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК "Локомотив"

Балканское дерби в Кубке России. Превью матча «Локомотив» – ЦСКА

В среду в полуфинале Кубка России сойдутся главные фавориты турнира «Локомотив» и ЦСКА.

Для Олича это будет первый топ-матч в качестве тренера, а для Николича – возможность сделать заявку на первый трофей.

ПЕРВОЕ ДЕРБИ ТРЕНЕРА ОЛИЧА

В среду состоится судьбоносный полуфинал Кубка России между «Локомотивом» и ЦСКА. Скорее всего, именно в этой паре будет определен будущий победитель турнира (во втором полуфинале сойдутся «Ахмат» и «Крылья Советов»).

К решающей битве команды подойдут в диаметрально противоположном настроении. Армейцы плохо начали весеннюю часть сезона и проводили Виктора Гончаренко в Краснодар», а на его место назначили своего бывшего форварда Ивицу Олича (116 матчей, 44 гола), не имевшего опыта самостоятельной работы. Стартовал хорват тремя победами подряд, однако в соперниках у него были аутсайдеры РПЛ, а первая же серьезная проверка обернулась провалом – «Сочи» на своем поле возил армейцев 70 минут и одержал закономерную победу (2:1), несмотря на то что Игорь Акинфеев поставил рекорд сезона по количеству сейвов (11).

Матч с «Локомотивом» обещает быть еще сложнее. При этом в ближайшее воскресенье ЦСКА ожидает еще дерби со «Спартаком». Хочешь не хочешь, а учесть этот факт тоже надо, ведь от Лиги чемпионов команду отделяют все еще отыгрываемые три очка. В ближайшей игре не смогут сыграть основной защитник Хердур Магнуссон (он выбыл до конца сезона), а также полузащитники Эмиль Бохинен, Бахтийор Зайнутдинов и Константин Кучаев.

В средней линии у Олича игроков хватает, а вот Магнуссона заменить некому, что подтвердила и игра на «Фиште», где пару центральных составили Игорь Дивеев и Виктор Васин. Их соперники проходили без видимых препятствий. Васина может заменить Вадим Карпов, занимавший в том матче позицию на правом фланге, поскольку Марио Фернандес был не полностью здоров. На сей раз русский бразилец наверняка выйдет на поле, так что Карпова можно вернуть в центр, но придаст ли это надежности обороне?

ВОЗВРАЩЕНИЕ ГИЛЕРМЕ

Железнодорожники, напротив, выиграли девять матчей подряд с общей разницей мячей 23-3. Причем за это время они лишь раз ограничились одним забитым мячом. В выходные в Черкизово был разгромлен «Ростов» (4:1), а до того повержены «Сочи» (3:1) и «Спартак» (2:0).

Кадровых проблем тоже не предвидится – без Владислава Игнатьева и Зе Луиша играть привыкли, а дисквалификация Гилерме на Кубок не распространяется. И это огромный плюс, поскольку вратарь, как показал матч со «Спартаком», набрал бешеную форму.

Мотивация железнодорожников на игру обещает быть запредельной, ведь в случае победы они получат реальный шанс выиграть с Марко Николичем первый трофей. Возможно, и последний. По слухам, сербский тренер выставил руководству ультиматум о продлении контрактов с несколькими игроками основы. В противном случае он покинет Москву. Не исключено, что последует за ним и Рифат Жемалетдинов, у которого летом истекает контракт. Уж если после победы в Кубке с ним не перезаключат соглашение, можно со спокойной душой искать новую команду. И точно покидает «Локо» капитан Ведран Чорлука.

«Локомотив» рискует потерять Чорлуку, Жемалетдинова и Николича. С кем идти в Лигу чемпионов?

Также это противостояние будет интересно любителям поискать дополнительную интригу. А она в том, что сойдутся команды, которые возглавляют тренеры с Балкан.

«ЛОКО» НЕ ПРОИГРЫВАЛ ЦСКА ДОМА С 2015-ГО

Статистически преимущество на стороне «Локомотива». В российской истории команды встречались 66 раз – 28 побед железнодорожников при 13 ничьих и 25 поражениях. Правда, разница мячей – 84-75 в пользу ЦСКА.

Зато в трех последних играх «Локо» неизменно одерживал победу (в сумме 5:1). А в Черкизово армейцы в последний раз побеждали в 2015-м. Чтобы понять, насколько давно это было, вот вам список авторов голов: Алан Дзагоев, Зоран Тошич и Бибрас Натхо с одной стороны и Умар Ниасс с другой. Помнят ту игру только ветераны: у армейцев – Акинфеев, Фернандес, Дзагоев и Кирилл Набабкин, да оставшийся в запасе Георгий Щенников, а у железнодорожников – Гилерме и Чорлука.

КТО ОТКРОЕТ СЧЕТ, ТОТ И ВЫИГРАЕТ

Как бы «Локомотив» ни был хорош весной, он по-прежнему уязвим. Большинство голов команда создает со стандартов, в контратаках или за счет озарения нападающих. Так, великолепный мяч в феврале положил Акинфееву Виталий Лисакович, затем пришел черед стрелять со всех позиций Федору Смолову, а победу над «Ростовом» принесли глупая ошибка вратаря Сергея Песьякова (подарил мяч Франсуа Камано) и точный удар из-за пределов штрафной Жемалетдинова. Но поставить такие голы на поток практически невозможно.

«Локо» все еще не так хорош в позиционной атаке, и в этом шанс армейцев, главная задача которых – не пропустить первыми. Иначе красно-зеленые точно накажут в быстрых контрвыпадах (проверено «Спартаком»), но если не дать им повести в счете, это сильно осложнит задачу Николичу. Ключевыми в решении этой задачи видятся отказ от прессинга, плотная опека Жемалетдинова и необходимость не проиграть в скорости Камано (Смолову, Лисаковичу).

А в атаке шансы дает противоборство Чидера Эджуке с Дмитрием Рыбчинским. Россиянин тоже имеет хорошую скорость, но не обладает опытом и навыками крайнего защитника, поэтому есть возможность заставить его ошибаться. В том числе за счет создания в его зоне большинства. Лезть через противоположный край, который закрывают поляки Мацей Рыбус и Гжегож Крыховяк, трудно, даже если иметь в составе троих Марио Фернандесов.

***

Матч состоится на «РЖД Арене». Начало – в 19:00 (мск). «Матч ТВ» покажет его в прямом эфире.

источник: «Советский спорт»
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