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Россия - Премьер-Лига 16:30 Арсенал 0 Спартак М 0 П1 4.35 Х 3.90 П2 1.82
Португалия - Сегунда 18:30 Вилафранкензе 0 Варзим 0 П1 2.75 Х 2.85 П2 2.75
Испания - Сегунда 19:00 Сабадель 0 Райо Вальекано 0 П1 4.00 Х 3.20 П2 2.06
Англия - Премьер-лига 20:00 Вест Бромвич А 0 Вулверхэмптон 0 П1 2.80 Х 3.20 П2 2.75
Аргентина - Примера 21:45 Атлетико Сармь 0 Химнасия и Эсг 0
Италия - Серия А 21:45 Торино 0 Парма 0 П1 1.61 Х 4.30 П2 5.50
Португалия - Сегунда 22:00 Академика 0 Арока 0 П1 2.45 Х 3.10 П2 2.90
Испания - Примера 22:00 Севилья 0 Атлетик Б 0 П1 1.58 Х 4.00 П2 6.50
Испания - Сегунда 22:00 Альбасете 0 Алькоркон 0 П1 3.00 Х 2.65 П2 3.00
Англия - Премьер-лига 22:15 Бёрнли 0 Вест Хэм Юнайт 0 П1 3.00 Х 3.50 П2 2.40
«Зенит» взял восьмой титул, болельщиков «Локо» унизили в Питере, фанаты «МЮ» сорвали игру АПЛ
03 мая 08:00
автор: Дмитрий Кузнецов

«Зенит» взял восьмой титул, болельщиков «Локо» унизили в Питере, фанаты «МЮ» сорвали игру АПЛ

В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

«Зенит» разгромил «Локомотив» и досрочно выиграл чемпионат

В матче 28-го тура РПЛ «Зенит» в Санкт-Петербурге в присутствии 50 тысяч зрителей разгромил «Локомотив» - 6:1 и третий год подряд досрочно стал чемпионом России. За два тура до окончания турнира команда Сергея Семака стала недосягаемой для соперников. Отрыв от железнодорожников вырос до 9 очков. «Спартак» по потерянным отстает на восемь, по набранным – на 11. «Зенит» восьмой раз выиграл чемпионат страны. Первое золото было завоевано еще в СССР в 1984 году, в российской истории эта седьмая победа.

Хет-трик в ворота Гилерме сделал Сердар Азмун, на счету которого теперь 19 мячей. Дубль у Артема Дзюбы, и он на три гола отстает в гонке бомбардиров от своего партнера по команде.

«Локо» проиграл после восьми побед кряду. Последний раз до этого красно-зеленые уступали в премьер-лиге в декабре в игре с «Химками» (2:3). Железнодорожники потерпели самое крупное поражение в российской истории. В декабре 2020 года они были разгромлены в гостях «Краснодаром» 0:5, с таким же счетом уступали и на европейской арене – в игре с «Баварией» в Кубке УЕФА в 1995-м.

«Локо» возмущен отношением к болельщикам и пожаловался на «Зенит»

После игры перестарались сотрудники правоохранительных органов, обслуживающие встречу в Санкт-Петербурге. Фанатов «Локомотива», находившихся на гостевом секторе (около двух тысяч), принудительно посадили после игры в автобусы и вывезли на вокзал и к станциям метро. Несмотря на что часть из них приехала на личном автотранспорте, который остался у «Газпром Арены».

В заявлении клуба, возмущенного подобными действиями, было отмечено, что некоторые автобусы по пути сломались, тем не менее болельщиков продолжали удерживать в них на протяжении длительного времени. В результате были многочисленные факты опоздания на рейсы в аэропорт, к отправлению поездов, при этом многие болельщики находились в автобусах с детьми. «Локомотив» уже попросил дать оценку произошедшему со стороны РФС и РПЛ.

Фанаты «МЮ» бунтуют против владельцев

Матч 34-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» был перенесен из соображений безопасности. Перед игрой тысячи фанатов «МЮ» устроили акцию протеста против владельцев клуба Глейзеров. Сперва болельщики митинговали рядом со стадионом, а затем часть ультрас прорвалась внутрь на поле «Олд Траффорд».

Объединение болельщиков «МЮ» выступило с заявлением, в котором говорится, что произошедшее на «Олд Траффорд» – кульминация 16 лет, прошедших с момента приобретения клуба семьей Глейзеров. За этот период владельцы забрали из клуба миллиард фунтов, а фанаты стали свидетелями «гниения и упадка как на поле, так и за его пределами».

Фанаты недовольны отсутствием титулов в премьер-лиге – за восемь лет не было ни одного. Последней каплей стало намерение руководства вступить в Суперлигу. Узнав о запуске этого проекта, часть болельщиков просочилась на базу клуба перед тренировкой основной команды и устроила пикетирование с плакатами.

Судя по всему, поклонники «МЮ» настроены очень решительно. Они вовсю собирают подписи за введение правила «50+1», по которому основной пакет акций клуба будет принадлежать болельщикам. Уже есть 100 тысяч подписей, вопрос будет рассматривать парламент страны.

«Интер» стал чемпионом Италии

«Интер» стал чемпионом Италии впервые с сезона-2009/10. После того как «Аталанта» потеряла очки в матча с «Сассуоло» (1:1), миланский клуб смог принимать поздравления. За четыре тура до окончания чемпионата в Серии А у команды Антонио Конте 82 очка, а у «Аталанты», «Ювентуса» и «Милана» – по 69.

«Нерадзурри» завоевали трофей в 19-й раз в своей истории и прервали гегемонию «Ювентуса», который побеждал в девяти предыдущих чемпионатах подряд. Три из них «Юве» выиграл под руководством Конте.

Игроки «Монако» и «Лиона» подрались после матча Лиги 1, который завершился со счетом 2:3. Четыре футболиста получили красные карточки за участие в потасовке: Жебель и Пеллегри из «Монако», Де Шильо и Марсело из «Лиона». Полузащитник хозяев Александр Головин не принимал участие в матче. Монегаски набрали в 35 встречах 71 очко и идут на третьем месте в чемпионате Франции. «Лион» на четвертом (70). У «Лилля» - 76, у «ПСЖ» - 75.

Чинахов подписал контракт с «Коламбусом»

20-летний нападающий «Авангарда» Егор Чинахов заключил контракт новичка с «Коламбусом», рассчитанный на три сезона. В Кубке Гагарина-2021 у игрока молодежной сборной России 7 (5+2) очков. Агент хоккеиста дал понять, что со стороны руководства клуба не было реальных шагов для встречи с Чинаховым с целью обсуждений условий нового контракта. В такой ситуации было принято решение отправится за океан. В то же время штаб омичей полагает, что агент сбивает Чинахова с правильного пути и что Егору следовало бы поиграть еще год в КХЛ. Вопрос, как всегда, упирается в деньги.

источник: «Советский спорт»
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