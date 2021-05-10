VAR спас лидерство «Атлетико»! «Реал» разделил очки с «Севильей» (видео)

ГРУСТЬ ПО РАМОСУ

Мадридский «Реал» провел очень странный и спорный сезон, но за четыре тура до конца неожиданно оказался фаворитом чемпионской гонки, за что Зинедин Зидан должен благодарить сыгравших вничью «Барселону» и «Атлетико». Но и «Севилья» благодаря спурту на финише серьезно поджала тройку лидеров, а благодаря очень приличной игре выглядела равным соперником «сливочных».

Что гости и подтвердили на старте встречи, завладев территориальным преимуществом. Правда, отчасти им повезло, что мадридцы не открыли счет. Заменивший травмированных Дани Карвахаля и Лукаса Ваксеса Альваро Одриосола здорово открылся на правом фланге и подал на голову Кариму Бензема. Гол француза был отменен потому, что защитник на полметра забрался в офсайд. Защитник вообще очень опасно подключался по правому краю, периодически внося хаос в оборонительные порядки соперника. Он куда чаще появлялся в высокой позиции, чем формально занимавший позицию правого нападающего Федерико Вальверде.

Однако ж игра проходила под диктовку андалусийцев, чему подтверждением первый «законный» удар хозяев только в середине тайма. К тому моменту они вполне закономерно проигрывали в счете. После розыгрыша штрафного Фернандо на ложном замахе убрал Каземиро и четко пробил по воротам после скидки Ивана Ракитича (экс-полузащитника «Барселоны», если вдруг кто не помнит). «Сливочные» могли только с грустью вспоминать, что в игре не принимал участие основной центральный защитник Серхио Рамос.

АКЦЕНТ НА ЦЕНТР

Только после этого «Реал» стал проводить позиционные атаки и даже бить по воротам, но тот факт, что два из пяти ударов до перерыва нанес Каземиро говорит достаточно. Если Винисиус и Бензема еще как-то участвовали проведении атак (бразилец при этом допускал очень много брака), то Вальверде напрочь потерялся на правом краю и в комбинационной игре участия не принимал.

В перерыве предпринимать изменения вынужден был Зидан – игравших с ложной девяткой в исполнении Алехандро Гомеса гостей все устраивало. Француз сделал акцент на насыщение центральной зоны, причем ассиметричное. Слева внутрь поля с фланга стал активнее уходить защитник Марсело (против «Челси» подобный ход мы видели в исполнении Ферлана Менди), а справа – растерявшийся на краю Вальверде. Через этот край совсем перестало что-то проходить, чему подтверждение всего три атаки из его зоны против 16 через фланг Винисиуса и Марсело.