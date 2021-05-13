«Интер» забрал у «Ювентуса» трон, а может – и Лигу чемпионов. Главные матчи 37-го тура серии A

«ЮВЕНТУС» - «ИНТЕР»
Какая это может быть символичная история – новый чемпион оставит старого (хочется добавить, чемпиона) без Лиги чемпионов. Нерадзурри уже выиграли скудетто, но неприязнь к туринцам и желание унизить их слишком велики, чтобы упустить такую возможность (в последний раз «Юве» пролетел мимо ЛЧ девять лет назад – в первом серийном чемпионском сезоне-2011/12).
Хватит мотивации и у Ромелу Лукаку (очная дуэль с лучшим бомбардиром серии A Криштиану Роналду), и у Антонио Конте (он в сезоне-2011/12 и задал чемпионский ритм «старой синьоре», после чего взял еще два золота и уехал в сборную Италии). Наверняка не остался бы в стороне и отыгравший в «Юве» четыре года Артуро Видаль, но он все еще травмирован. В общем, черно-синим есть ради кого сражаться.
Да и сами туринцы выглядят очень блекло. Андреа Аньелли, конечно, откровенно подставил Андреа Пирло, предложив легендарному в прошлом полузащитнику с нулевым опытом работы тренером руководить командой, находящейся на последнем издыхании. Этот состав «Ювентуса» в результате нескольких сезонов бессмысленной и бессистемной трансферной политики (точнее, система есть – угнетающая) давно изжил себя и не отвечает амбициям прошлых лет.
Неделей ранее туринцы кошмарно смотрелись против «Милана» и на своем поле бездарно проиграли со счетом 0:3, в результате чего отскочили на позорную для них пятую строчку. Чтобы вернуться в зону Лиги чемпионов, им требуется выиграть два последних матча и ждать осечки «Аталанты» (+3 очка), «Милана» (+3) или «Наполи» (+2). Если учесть, что «Милан» и «Аталанта» в заключительном туре играют между собой, шансы есть, но для этого найти пройти «Интер», а в нынешнем состоянии «Юве» это кажется невозможным.
Впрочем, пока неизвестно, в каком виде предстанет в этой игре «Интер». Дело в том, что в ночь на четверг Ромелу Лукаку отмечал в отеле 28-летие. На вечеринку по данному поводу он пригласил Ашрафа Хакими, Ивана Перишича и Эшли Янга. Получилось настолько шумно, что дело дошло до полиции. Если игроков накажут за нарушение коронавирусного протокола, матч в Турине они могут пропустить.
А еще с 99-процентной вероятностью это будет последний матч Пирло в качестве наставника «старой синьоры» на «Альянц Арене».
Где и когда: «Альянц Стэдиум», Турин – суббота, 15 мая, 19:00
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ
«Ювентус»: Щенсны – Куадрадо, Кьеллини, де Лигт, Алекс Сандро – Кулусевски, Рабьо, Бентанкур, Кьеза – Дибала, Роналду.
«Интер»: Ханданович – Шкриньяр, Бастони, де Врий – Хакими, Барела, Брозович, Янг – Эриксен – Лукаку, Лаутаро Мартинес.
«РОМА» - «ЛАЦИО»
156-е римское дерби не нуждается в дополнительных интригах, но они есть. «Лацио» еще имеет призрачные шансы на попадание в Лигу чемпионов (для этого надо выиграть оставшиеся три матча и надеяться, что «Наполи» и «Юве» не наберут больше двух-трех очков), а «Рома» все еще держится за седьмую строчку, дающую право принять участие в новообразованной Лиге конференций. Слабое утешение провальному сезону, но все же.
Вполне вероятно, что для обоих тренеров это дерби станет последним. О замене Паулу Фонсеки на Жозе Моуринью уже объявлено, а Симоне Индзаги хотят видеть во главе команды в «Тоттенхэме» и «Ювентусе». В случае потери Брендана Роджерса в борьбу готов вступить и «Лестер».
Шансы «Ромы» на победу в этой встрече выглядят не очень впечатляюще, поскольку чуть ли не половина основного состава отлеживается в лазарете (Йордан Верету, Крис Смоллинг, Пау Лопес, Стефан Эль-Шаарави, Рикардо Калафьори, Леонардо Спинаццола, Карлес Перес), тогда как у гостей из значимых фигур отсутствует только Сергей Милинкович-Савич.
Где и когда: «Олимпико», Рим – суббота, 15 мая, 21:45
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ
«Рома»: Миранте – Карсдорп, Манчини, Кумбула, Сантон – Дарбо, Кристанте – Педро, Пеллегрини, Мхитарян – Джеко.
«Лацио»: Рейна – Ачерби, Марушич, Раду – Лаццари, Луис Альберто, Пароло, Лейва, Лулич – Х. Корреа, Иммобиле.
ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ МАТЧИ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТ В ТАБЛИЦЕ
«Дженоа» - «Аталанта» (суббота, 16:00)
В случае победы команда Алексея Миранчука может обеспечить себе участие в Лиге чемпионов. Испортить бергамаскам настроение готовится экс-нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов.
«Фиорентина» - «Наполи» (воскресенье, 13:30)
В случае победы неаполитанцы также могут увеличить преимущество над «Ювентусом» до неотыгрываемых четыре очков или, наоборот, поставить выход в Лигу чемпионов под угрозу. За «фиалок» в четвертый раз в сезоне может сыграть не появлявшийся на поле с марта Александр Кокорин.
«Беневенто» - «Кротоне» (воскресенье, 16:00)
Если хозяевам не удастся дома одолеть худшую команду серии A, то они последуют вслед за ней. В составе «Беневенто» играет арендованный у ЦСКА Адольфо Гайч.
«Милан» - «Кальяри» (воскресенье, 21:45)
«Россонери» в случае победы одной ногой будут уже в Лиге чемпионов, однако «Кальяри» не проигрывает уже шесть туров и в случае успеха гарантирует себе сохранение прописки.