«Интер» забрал у «Ювентуса» трон, а может – и Лигу чемпионов. Главные матчи 37-го тура серии A

«ЮВЕНТУС» - «ИНТЕР»

Какая это может быть символичная история – новый чемпион оставит старого (хочется добавить, чемпиона) без Лиги чемпионов. Нерадзурри уже выиграли скудетто, но неприязнь к туринцам и желание унизить их слишком велики, чтобы упустить такую возможность (в последний раз «Юве» пролетел мимо ЛЧ девять лет назад – в первом серийном чемпионском сезоне-2011/12).

Хватит мотивации и у Ромелу Лукаку (очная дуэль с лучшим бомбардиром серии A Криштиану Роналду), и у Антонио Конте (он в сезоне-2011/12 и задал чемпионский ритм «старой синьоре», после чего взял еще два золота и уехал в сборную Италии). Наверняка не остался бы в стороне и отыгравший в «Юве» четыре года Артуро Видаль, но он все еще травмирован. В общем, черно-синим есть ради кого сражаться.

Да и сами туринцы выглядят очень блекло. Андреа Аньелли, конечно, откровенно подставил Андреа Пирло, предложив легендарному в прошлом полузащитнику с нулевым опытом работы тренером руководить командой, находящейся на последнем издыхании. Этот состав «Ювентуса» в результате нескольких сезонов бессмысленной и бессистемной трансферной политики (точнее, система есть – угнетающая) давно изжил себя и не отвечает амбициям прошлых лет.

Неделей ранее туринцы кошмарно смотрелись против «Милана» и на своем поле бездарно проиграли со счетом 0:3, в результате чего отскочили на позорную для них пятую строчку. Чтобы вернуться в зону Лиги чемпионов, им требуется выиграть два последних матча и ждать осечки «Аталанты» (+3 очка), «Милана» (+3) или «Наполи» (+2). Если учесть, что «Милан» и «Аталанта» в заключительном туре играют между собой, шансы есть, но для этого найти пройти «Интер», а в нынешнем состоянии «Юве» это кажется невозможным.

Впрочем, пока неизвестно, в каком виде предстанет в этой игре «Интер». Дело в том, что в ночь на четверг Ромелу Лукаку отмечал в отеле 28-летие. На вечеринку по данному поводу он пригласил Ашрафа Хакими, Ивана Перишича и Эшли Янга. Получилось настолько шумно, что дело дошло до полиции. Если игроков накажут за нарушение коронавирусного протокола, матч в Турине они могут пропустить.