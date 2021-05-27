Гвардиола не проигрывает еврокубковые финалы, но не может одолеть Тухеля в «Челси»

К слову, оба матча продлились по 120 минут и завершились серией пенальти. В первой синие из-за промахов капитана Джона Терри и Николя Анелька уступили «Манчестер Юнайтед» (1:1, 5:6), а во второй одолели в Мюнхене фаворита «Баварию» (1:1, 4:3), у которой свои удары запороли Бастиан Швайнштайгер и нынешний тренер ЦСКА Ивица Олич. Данный исторический факт также свидетельствует в пользу 11-метровой дуэли на «Драгао».

Тут, правда, стоит вспомнить, что добираться до последнего матча главного еврокубкового турнира после перестановок на тренерском мостике является фишкой клуба Романа Абрамовича. В 2008-м (это был первый чисто английский финал ЛЧ в истории) ими руководил Авраам Грант, сменивший Жозе Моуринью, а в 2012-м – Роберто ди Маттео, подхвативший команду после Андре Виллаш-Боаша. Может, надо чаще менять тренеров по ходу сезона?

Обеих команд в этом финале могло и не быть. Лондонцы по ходу сезона выглядели не лучшим образом и даже решились на смену тренера – на место Фрэнка Лэмпарда пришел Томас Тухель, быстро перестроивший команду под себя и сделавший ее радикально рациональной.

Первый еврокубковый финал сыгран. Младший по статусу клубный турнир УЕФА выиграл «Вильярреал», победив в серии послематчевых пенальти «Манчестер Юнайтед». А в субботу другой клуб из Манчестера сыграет в историческом первом для себя финале Лиги чемпионов. В паре с «Челси» он тоже фаворит, и точно так же далеко не факт, что все решится в основное или дополнительное время.

ГОД НАЗАД УЕФА ОТСТРАНИЛ «МАН СИТИ» ОТ ЕВРОКУБКОВ

«Манчестер Сити» же могло не быть не только в финале Лиги чемпионов, но и вообще в турнире, ведь годом ранее УЕФА пытался отстранить клуб от участия в еврокубках за нарушение правил финансового фэйр-плей, но «горожане» отбрехались на заседании спортивного суда в Лозанне. Год назад клубу прочили потерю футболистов и тренеров и вообще смерть всего проекта, а на деле «Сити» в шаге от главного трофея в своей истории.

Для решившего тогда остаться на «Этихаде» несмотря ни на что Хосепа Гвардиолы это будет особенно важный вечер, ведь так близко к лигочемпионскому трофею лучший тренер современности не приближался уже 10 лет. Еще с «Барселоной» он дважды поднимал ушастого над головой и именно ради побед в Европе приглашался в «Баварию» и «Ман Сити». На внутренней-то арене они справлялись и без него. Но если с мюнхенцами он трижды вылетал в полуфиналах, то с «горожанами» не мог преодолеть даже четвертьфинальный раунд. И вот в нынешнем сезоне дамбу наконец прорвало, да так, что затопило все вокруг – 11 побед при одной ничьей и разнице мячей 25-4. В соперниках, напомню, были «Порту», «Марсель», «Олимпиакос», обе «Боруссии» и «ПСЖ».

ТРЕТЬЯ ВСТРЕЧА ГВАРДИОЛЫ И ТУХЕЛЯ ЗА ТРИ МЕСЯЦА

В решающем матче многое будет зависеть от тренерских решений, и тут стоит обратить внимание на встречи между командами Тухеля и Гвардиолы. Впервые они пересеклись еще в Германии, когда немец тренировал «Майнц», а каталонец – «Баварию». Тогда у первого шансов не было – 1:4 и 0:2. Затем были три матча с куда более амбициозной «Боруссией» Дортмунд, но снова неудача – 1:5 и 0:0 в чемпионате и поражение в серии послематчевых пенальти (снова они!) в финале Кубка страны (0:0, 3:4).

Зато в «Челси» нынешней весной он встретился с «горожанами» уже дважды и оба раза сумел выиграть. В полуфинале Кубка Англии решающим оказался точный удар Хакима Зиеша (1:0), а в 35-м туре АПЛ (эту встречу называли генеральной репетицией финала ЛЧ, и чтобы не раскрывать карты раньше времени, Гвардиола выпустил смешанный состав без основных лидеров) синие одержали волевую победу, забив победный мяч на 92-й минуте (2:1). В той встрече Гвардиола решил сыграть в три центральных защитника (чтобы запутать оппонента?) и уже к перерыву мог не сомневаться в положительном исходе, но Серхио Агуэро с 11 метров бездарно пробил в руки Эдуару Менди.

Добавим, что Гвардиола никогда не проигрывал финальные матчи в международных турнирах и вообще никогда не проигрывал финалы с «Ман Сити», а вот поражение Тухеля в прошлогоднем финале ЛЧ от «Баварии» вместе с «ПСЖ» еще свежо в памяти (0:1). Зато немец два года подряд участвует в решающем матче Лиги чемпионов с двумя разными клубами. Более того, если бы «ПСЖ» прошел «Сити», то получилось бы, что Томас гарантированно получил бы в копилку главный евротрофей, ведь именно он выводил парижан из группы.

«МАН СИТИ» ТРИЖДЫ ПОБЕЖДАЛ «ЧЕЛСИ» В ФИНАЛАХ

Исторически у «Челси» больше побед в очных встречах – 68 против 58. Лучше и разница мячей – 227-213. И если это объясняется просто – Абрамович приехал в Лондон на 10 лет раньше появления шейхов в Манчестере, – то три победы в четырех последних играх заставляют задуматься.

Зато манкунианцы неизменно бьют своего соперника в финалах. Так случилось в Суперкубках Англии в 2012-м (3:2) и 2018 годах (2:0), а также в Кубке лиги в 2019-м (0:0, по пен. 4:3). Правда, все три игры проходили на «Уэмбли», а теперь командам предстоит сойтись на еще более нейтральном «Драгао» в Португалии.

И в завершение по составам. У Гвардиолы нет ни одной потери, а вот Тухель может столкнуться с отсутствием двух важнейших футболистов – ключевого игрока середины поля Нголо Канте, благодаря выдающейся игре которого синие и прошли в полуфинале мадридский «Реал» (1:1, 2:0), и вратаря Эдуара Менди, альтернативой которому воспетый в легендах неудачник Кепа Аррисабалага. Оба приступили к тренировкам в общей группе, что настраивает болельщиков синих на оптимистичный лад.

В понедельник Тухель пошутил о перспективах Канте сыграть в финале: «Мы просто выпустим его на предматчевую тренировку и не будем прислушиваться к врачам и физиотерапевтам. Звучит неплохо. Ха-ха». Шутки шутками, но без него это будет совсем другой «Челси».

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Канселу, Диаш, Стоунс, Зинченко – Родри, Гюндоган – Марез, Бернарду Силва, Фоден – де Брейне.

«Челси»: Э. Менди – Р. Джеймс, Рюдигер, Тьяго Силва – Аспиликуэта, Жоржиньо, Канте, Чилуэлл – Пулишич, Маунт – Вернер.