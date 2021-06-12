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Борис Игнатьев: У Бельгии много сильных сторон, которые заставят упасть на колени ни одну сборную
12 июня 13:25
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: РФС

Борис Игнатьев: У Бельгии много сильных сторон, которые заставят упасть на колени ни одну сборную

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев поделился ожиданиями от стартового матча сборной России на чемпионате Европы с Бельгией.

- Какие мысли перед стартовым матчем с Бельгией?
- Перед любым стартом всегда есть волнение. Уверен, что и у футболистов оно присутствует. Главное, чтобы оно было позитивным, а не негативным, как у двоечника, не знающего предмет. Сегодня будет сложный для нас матч. Мы будем играть с командой, которая реально способна претендовать на самые высокие места на чемпионате Европы. Но при наличии огромного числа высококачественных футболистов, в футбол играют все-таки команды. Задача нашей сборной - объединиться, найти внутренний ресурс. Это должна сделать большая группа игроков. Даже если один выпадет и не хватит духа поддержать команду, другие моменты, связанные с игровым умением, вряд ли смогут сыграть положительную роль. Ведь если рассматривать возможности отдельно взятых футболистов сборных России и Бельгии, соперник имеет преимущество. Но я надеюсь, что наша команда будет целеустремленной и сделает все возможное, чтобы не проиграть этот матч. Чтобы выйти из группы, ничья будет хорошим результатом.

- Матчи с Польшей и Болгарией добавили оптимизма или пессимизма сейчас больше?
- Это были рабочие взгляды на процесс, который сопутствует предстоящему экзамену в виде Евро. Команда тренировалась и не готовилась именно к этим контрольным матчам. Поэтому все сейчас будет по-другому. И психологический фон другой. Футболисты выйдут на поле для того, чтобы показать все свои возможности.

- Что больше всего настораживает в игре нашей сборной?
- Игра в обороне. Тут явно нам недостает кадровых ресурсов. Важно, как группа игроков воспримет идеи, которые долгое время вынашивались Черчесовым. Если все будет воспринято и воспроизведено в том русле, в котором Черчесов требует, это уже хорошо. Крайне важно будет спокойствие в самом начале матча, ведь все это будет для многих наших ребят в новинку.

- Что думаете о Бельгии? Какие у нее слабости?
- Недочеты есть у всех сборных. Поэтому бельгийцы и проигрывали на чемпионате мира. Другое дело, что на их недостатках еще надо проявить свои сильные качества. Но, конечно, откровенных слабостей у этой сборной нет. Так чтобы совсем уж провал. У них достаточно положительных сторон, которые заставят упасть на колени ни одну сборную.

- Какой счет сегодня наиболее вероятен?
- Это сложно сказать, но меня устроит любой результат, кроме поражения.

источник: «Советский спорт»
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