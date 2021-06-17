Олег Терехин: У сборной России нет класса и не видно целостной игры, но из группы мы выйдем

- Какой главный вывод по матчу с Финляндией можно сделать?

- Мы наконец-то забили. Это главный вывод. Хорошо, что выиграли. Это сейчас самое важное. Двигаемся дальше. А сама игра, думаю, никому не понравилась. Не только мне.

- Что именно не понравилось?

- Что в атаке, что в обороне у нас такие плюхи! Как проникающая передача, сразу возникает опасный момент. Хорошо, что ребята ложились под мяч и несколько раз его блокировали. У Дивеева были такие эпизоды, у Джикии. Пока у нас везде проблемы. Класса у нашей сборной нет. И у финнов, правда, тоже, потому что если бы он у них был, они бы мяча четыре нам забили. Нам нужно бегать, стараться. Мы это делали, поэтому и победили.

- Как оцениваете первые два матча. Результаты в них закономерны?

- Да. Только с бельгийцами мы много пропустили. Понятно, что они сильнее. Все так и думали, что мы им уступим. Или вничью сыграем, если бог даст. В общем, потеря очков там закладывалась. А с финнами на три очка мы рассчитывали. Теперь нас ждет ключевой матч с датчанами.

- Каким будет результат?

- Не знаю, потому что соперники равные. Возможно, Дания посильнее Финляндии. Я смотрел их матч. У датчан там было девять угловых, удары по воротам, поэтому финнам повезло. Они нанесли всего один удар по воротам, и получился гол.

- С датчанами на выезде нам будет тяжело играть?

- Однозначно. Люди придут за них болеть, и команда посложнее, чем финны. Нужно еще посмотреть, как они с Бельгией сыграют. А первый матч разложился на отрезки, которые были связаны с ситуацией вокруг Эриксена. После этого понятно, в каком состоянии они вышли. Хотя моменты создавали.