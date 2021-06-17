ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
ЧЕ-2020 - финальный раунд 16:00 Украина 0 Северная Макед 0 П1 1.77 Х 3.70 П2 5.20
ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Дания 0 Бельгия 0 П1 4.30 Х 3.50 П2 1.97
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Нидерланды 0 Австрия 0 П1 1.64 Х 4.10 П2 5.80
Бразилия - Серия А 22:00 Америка Минейр 0 Куяба 0 П1 1.85 Х 3.40 П2 4.60
Товарищеские матчи (сборные) 22:45 Алжир 0 Либерия 0 П1 1.18 Х 6.40 П2 20.0
Олег Терехин: У сборной России нет класса и не видно целостной игры, но из группы мы выйдем
17 июня 12:07
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: РФС

Олег Терехин: У сборной России нет класса и не видно целостной игры, но из группы мы выйдем

Футбольный эксперт Олег Терехин поделился мнением по поводу выступления сборной России на групповом этапе чемпионата Европы и оценил шансы на выход из группы.

- Какой главный вывод по матчу с Финляндией можно сделать?
- Мы наконец-то забили. Это главный вывод. Хорошо, что выиграли. Это сейчас самое важное. Двигаемся дальше. А сама игра, думаю, никому не понравилась. Не только мне.

- Что именно не понравилось?
- Что в атаке, что в обороне у нас такие плюхи! Как проникающая передача, сразу возникает опасный момент. Хорошо, что ребята ложились под мяч и несколько раз его блокировали. У Дивеева были такие эпизоды, у Джикии. Пока у нас везде проблемы. Класса у нашей сборной нет. И у финнов, правда, тоже, потому что если бы он у них был, они бы мяча четыре нам забили. Нам нужно бегать, стараться. Мы это делали, поэтому и победили.

- Как оцениваете первые два матча. Результаты в них закономерны?
- Да. Только с бельгийцами мы много пропустили. Понятно, что они сильнее. Все так и думали, что мы им уступим. Или вничью сыграем, если бог даст. В общем, потеря очков там закладывалась. А с финнами на три очка мы рассчитывали. Теперь нас ждет ключевой матч с датчанами.

- Каким будет результат?
- Не знаю, потому что соперники равные. Возможно, Дания посильнее Финляндии. Я смотрел их матч. У датчан там было девять угловых, удары по воротам, поэтому финнам повезло. Они нанесли всего один удар по воротам, и получился гол.

- С датчанами на выезде нам будет тяжело играть?
- Однозначно. Люди придут за них болеть, и команда посложнее, чем финны. Нужно еще посмотреть, как они с Бельгией сыграют. А первый матч разложился на отрезки, которые были связаны с ситуацией вокруг Эриксена. После этого понятно, в каком состоянии они вышли. Хотя моменты создавали.

- Думаете, датчане уже пришли в себя после этой ситуации?
- Да. Человек жив. Это самое главное. Он уже выздоравливает. Все нормально.

- У кого больше шансов на победу в матче Дания – Россия?
- Думаю, игра будет равная, а каким получится результат предсказать сложно.

- На воротах у нас будет Сафонов?
- Конечно. Он сыграл на ноль. Парень молодой и надо его наигрывать, потому что это наше будущее. Пусть играет. Главное его не перехвалить. А Шунину уже 34 года. Пусть делится опытом. Помогает Сафонову.

- Кто из футболистов нашей сборной вам понравился по первым матчам?
- Фернандес. Когда его заменили по травме, все застопорилось на том фланге. Вообще ничего не было. Марио – это мотор. А так никто из наших ребят особо ярко не играет. Миранчук вышел и забил. Молодец. Джикия и Дивеев делают, что могут. Вчера они бились, ложились под мяч, и за счет этого сложился результат. Пока у нас не видно целостной игры. После матча с Бельгией мы были в плохом психологическом состоянии, но поле финнов будет попроще. Можно спокойно готовиться к Дании. Думаю, из группы мы выйдем.

- Вам не кажется странным, что у сборной не видно целостной игры, учитывая, как долго она готовилась к Евро?
- Они дней десять всего готовились. Кто в каком состоянии пришел в сборную, мы не знаем. Пришлось все наигрывать в процессе, подтягивать физические кондиции. Сейчас ребята выглядят тяжеловато, и за три дня сложно что-то сделать. Только психологически настроить команду. Видно, что Дзюбе тяжело. Нет блеска в глазах. Ребята подсели.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Франция победила Германию на Евро-2020Сборная Португалии разгромила венгров в своем стартовом матче на Евро-2020Василий Уткин высказался о предстоящем матче России с ФинляндиейКанделаки прокомментировала скандал Губерниева и БузовойАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушкиВот почему Олич ушел с поста главного тренера ЦСКА
Мадридский гамбит: Рамос уходит из «Реала», отдает повязку Марсело, но носить ее будет Бензема
Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос в четверг 17 июня объявит о том, что покидает клуб после 16 проведенных сезонов.
Нидерланды — Австрия: прямая трансляция матча группы С на Евро-2020 17.06.2021
17 июня 2021 года в Амстердаме состоится матч 2-го тура в группе С между сборными Нидерландов и Австрии.
Дания — Бельгия: прямая трансляция матча группы В на Евро-2020 17.06.2021
17 июня 2021 года в Копенгагене состоится матч 2-го тура в группе В между сборными Дании и Бельгии.
Украина — Северная Македония: прямая трансляция матча группы С на Евро-2020 17.06.2021
17 июня 2021 года в Бухаресте состоится матч 2-го тура в группе С между сборными Украины и Северной Македонии.
Видео всех голов Евро-2020 17.06.2021: Украина против Македонии, Дания против Бельгии, Нидерланды против Австрии
Видеообзоры трех матчей, запланированных на чемпионате Европы по футболу 17 июня: Украина - Северная Македония, Дания - Бельгия, Нидерланды - Австрия.
Россия поднялась на второе место в группе, Италия одержала десятую победу подряд, Капризов получил приз
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте.
Карасев зафиксировал выход Италии в плей-офф. Как на Евро-2020 определился первый участник 1/8 финала
Во 2-м туре группы А сборная Италии при судействе Сергея Карасева легко справилась со Швейцарией (3:0) и первой вышла в плей-офф.
Шоу Бэйла на глазах у Эрдогана. Как Уэльс победил Турцию
Во втором туре в группе А турки неожиданно уступили в Баку валлийцам (0:2) и застолбили за собой последнее место.
«Впечатления двоякие, поэтому есть тревога перед Данией». Гаджиев — о победе России над финнами
Известный тренер Гаджи Гаджиев поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от победы сборной России во втором туре Евро-2020 (1:0).
Когда такое было? Черчесов услышал глас народа — потому и победил
Выводы после победы сборной России над финнами (1:0) во втором матче на Евро-2020.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Gazfight: турнир №1. Кудряшов vs Романов

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика