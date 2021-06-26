Где мой 1992-й? Дубль Дольберга помог Дании разгромить Уэльс



В 1/8 финала Евро-2020 сборная Дании разгромила Уэльс (4:0). Два гола на счету нападающего Дольберга, еще по одному забили Меле и Брэйтуэйт.



ШМЕЙХЕЛЬ ПРОТИВ СВОЕГО ДУБЛЕРА

Сборные Уэльса и Дании качественно провели групповой этап, финишировав во своих группах на вторых местах. Особенно понравилось, как прибавляли по ходу турнира датчане, очень мощно проведшие матчи против Бельгии и России и в заключительном туре заслужившие продолжить участие в чемпионате Европы.

По сравнению с матчем против России, Каспер Юльманн провел два изменения. Вместо пропускавшего игру Даниэля Васса на месте правого защитника вышел Йенс Ларсен, а на острие Юссуфа Поульсена подменил Каспер Дольберг. Он оправдал свое появление уже в середине первого тайма, а Васс и Поульсен не попали даже в заявку.

У валлийцев из-за дисквалификации матч пропускал Итан Ампаду, зато основные звезды – Гарет Бэйл, Аарон Рэмзи и Джо Аллен вышли на поле с первых минут. Появился и вратарь Дэнни Уорд, а любопытно это тем фактом, что он является дублером Каспера Шмейхеля в «Лестере». В этом противостоянии таилась дополнительная интрига.



ДОЛЬБЕРГ – РАЗ!

Юльманн подстроился под игравшего 4-2-3-1 соперника, перейдя с привычных 3-4-2-1 на 4-3-3 за счет перевода в среднюю линию защитника Андреаса Кристенсена, игравшего персонально по Рэмзи. Обычно такую подстройку практикуют тренеры, уверенные в том, что уровень их футболистов выше, чем у соперника. Если учесть, как датчане начинали два предыдущих матча, наставник имел право рассчитывать на мощный старт и в этой игре, однако валлийцы приняли вызов и поддержали высокие скорости с первых минут.

Датчане пытались бить в зону, за которую отвечал левый из двух центральных защитников Джо Родон. В одном эпизоде он рано выдернулся навстречу оппоненту и оставил позицию без присмотра, куда ворвался Томас Дилейни, в другом он заработал желтую карточку, срывая контратаку Дольберга. Тому все же удалось забить, но уже из другой точки – Миккель Дамсгор (тот самый 20-летний талант, забивший первый мяч в ворота Матвея Сафонова) здорово развернулся перед штрафной и покатил мяч на ход Дольбергу, идеально уложившему мяч крученым ударом в дальний угол. У Уорда не было шансов.

Валлийцы до перерыва так и не пришли в себя, да еще и потеряли правого защитника Коннора Робертса, неудачно потянувшегося к уходящему в аут мячу. Вместо него под занавес первого тайма вышел универсальный защитник «Ливерпуля» Неко Уильямс. Получилось очень неудачно. Еще до свистка на перерыв он упустил на своем фланге сразу двоих оппонентов, а после паузы совершил результативную ошибку.



ДОЛЬБЕРГ – ДВА!

В начале второго тайма датчане удвоили преимущество. Они чуть отошли назад, поймали соперника на контратаке и устроили забег по краю Мартину Брэйтуэту. Прострел нападающего «Барселоны» пришелся в Уильямса, но от того мяч отскочил в Дольбергу, в упор расстрелявшему вратаря. Как тут не вспомнить, что матч проходил на «Йохан Круифф Арене», отлично знакомой Касперу по выступлениям за «Аякс». Тем не менее, гол получился спорным – началась атака с фола Симона Кьера на Киффере Муре.

После этого Юльманн со спокойной душой вернул Кристенсена третьим в центр обороны, и датчане окончательно заперлись на своей половине поля. Валлийцы пытались продраться через фланги, особенно левый, куда во втором тайме перешел Бэйл, но ничего кроме подач в надежде на удачу придумать не смогли и закономерно проиграли, в концовке нарвавшись еще и на разгром (отличились Йоахим Меле и опроведший великолепный матч Брэйтуэйт) и оставшись в меньшинстве (прямую красную карточку получил вышедший на замену Гарри Уилсон).

Дания без группы игроков основного состава (Кристиана Эриксена, Поульсена, Васса) идет в четвертьфинал чемпионата Европы. 3 июля в Баку ее ждет встреча с победителем пары Нидерланды – Чехия. Датчане имеют все шансы стать главной сенсацией Евро-2020.



Евро-2020. 1/8 финала

Уэльс – Дания – 0:4 (0:1)

Голы: Дольберг, 27 – 0:1. Дольберг, 48 – 0:2. Меле, 88 – 0:3. Брэйтуэт, 90+4 – 0:4.

Уэльс: Уорд, К. Робертс (Уильямс, 41), Мефам, Родон, Дэвис, Моррелл (Уилсон, 60), Аллен, Бэйл, Рэмзи, Джеймс, Мур (Т. Робертс, 78).

Дания: Шмейхель, Ларсен (Бойлесен, 77), Кьер (Андерсен, 77), Вестергор, Меле, Хейбьерг, Кристенсен, Дилейни (Йенсен, 60), Брэйтуэйт, Дамсгор (Нергор, 60), Дольберг.

Предупреждения: Родон, 26. Мур, 40. Брукс, 80.

Удаление: Уилсон, 90.

Судья: Зиберт (Германия).