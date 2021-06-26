ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
ЧЕ-2020 - финальный раунд 1-й тайм, 43' Италия 0 Австрия 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Нидерланды 0 Чехия 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Бельгия 0 Португалия 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Хорватия 0 Испания 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Франция 0 Швейцария 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Англия 0 Германия 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Швеция 0 Украина 0
Где мой 1992-й? Дубль Дольберга помог Дании разгромить Уэльс
26 июня 21:48
автор: Артем Зибрак

Где мой 1992-й? Дубль Дольберга помог Дании разгромить Уэльс

Сборная Дании вышла в 1/4 финала и сыграет с победителем встречи Нидерланды - Чехия.


В 1/8 финала Евро-2020 сборная Дании разгромила Уэльс (4:0). Два гола на счету нападающего Дольберга, еще по одному забили Меле и Брэйтуэйт.

ШМЕЙХЕЛЬ ПРОТИВ СВОЕГО ДУБЛЕРА
Сборные Уэльса и Дании качественно провели групповой этап, финишировав во своих группах на вторых местах. Особенно понравилось, как прибавляли по ходу турнира датчане, очень мощно проведшие матчи против Бельгии и России и в заключительном туре заслужившие продолжить участие в чемпионате Европы.
По сравнению с матчем против России, Каспер Юльманн провел два изменения. Вместо пропускавшего игру Даниэля Васса на месте правого защитника вышел Йенс Ларсен, а на острие Юссуфа Поульсена подменил Каспер Дольберг. Он оправдал свое появление уже в середине первого тайма, а Васс и Поульсен не попали даже в заявку.
У валлийцев из-за дисквалификации матч пропускал Итан Ампаду, зато основные звезды – Гарет Бэйл, Аарон Рэмзи и Джо Аллен вышли на поле с первых минут. Появился и вратарь Дэнни Уорд, а любопытно это тем фактом, что он является дублером Каспера Шмейхеля в «Лестере». В этом противостоянии таилась дополнительная интрига.


ДОЛЬБЕРГ – РАЗ!
Юльманн подстроился под игравшего 4-2-3-1 соперника, перейдя с привычных 3-4-2-1 на 4-3-3 за счет перевода в среднюю линию защитника Андреаса Кристенсена, игравшего персонально по Рэмзи. Обычно такую подстройку практикуют тренеры, уверенные в том, что уровень их футболистов выше, чем у соперника. Если учесть, как датчане начинали два предыдущих матча, наставник имел право рассчитывать на мощный старт и в этой игре, однако валлийцы приняли вызов и поддержали высокие скорости с первых минут.
Датчане пытались бить в зону, за которую отвечал левый из двух центральных защитников Джо Родон. В одном эпизоде он рано выдернулся навстречу оппоненту и оставил позицию без присмотра, куда ворвался Томас Дилейни, в другом он заработал желтую карточку, срывая контратаку Дольберга. Тому все же удалось забить, но уже из другой точки – Миккель Дамсгор (тот самый 20-летний талант, забивший первый мяч в ворота Матвея Сафонова) здорово развернулся перед штрафной и покатил мяч на ход Дольбергу, идеально уложившему мяч крученым ударом в дальний угол. У Уорда не было шансов.
Валлийцы до перерыва так и не пришли в себя, да еще и потеряли правого защитника Коннора Робертса, неудачно потянувшегося к уходящему в аут мячу. Вместо него под занавес первого тайма вышел универсальный защитник «Ливерпуля» Неко Уильямс. Получилось очень неудачно. Еще до свистка на перерыв он упустил на своем фланге сразу двоих оппонентов, а после паузы совершил результативную ошибку.


ДОЛЬБЕРГ – ДВА!
В начале второго тайма датчане удвоили преимущество. Они чуть отошли назад, поймали соперника на контратаке и устроили забег по краю Мартину Брэйтуэту. Прострел нападающего «Барселоны» пришелся в Уильямса, но от того мяч отскочил в Дольбергу, в упор расстрелявшему вратаря. Как тут не вспомнить, что матч проходил на «Йохан Круифф Арене», отлично знакомой Касперу по выступлениям за «Аякс». Тем не менее, гол получился спорным – началась атака с фола Симона Кьера на Киффере Муре.
После этого Юльманн со спокойной душой вернул Кристенсена третьим в центр обороны, и датчане окончательно заперлись на своей половине поля. Валлийцы пытались продраться через фланги, особенно левый, куда во втором тайме перешел Бэйл, но ничего кроме подач в надежде на удачу придумать не смогли и закономерно проиграли, в концовке нарвавшись еще и на разгром (отличились Йоахим Меле и опроведший великолепный матч Брэйтуэйт) и оставшись в меньшинстве (прямую красную карточку получил вышедший на замену Гарри Уилсон).
Дания без группы игроков основного состава (Кристиана Эриксена, Поульсена, Васса) идет в четвертьфинал чемпионата Европы. 3 июля в Баку ее ждет встреча с победителем пары Нидерланды – Чехия. Датчане имеют все шансы стать главной сенсацией Евро-2020.

Евро-2020. 1/8 финала
Уэльс – Дания – 0:4 (0:1)
Голы: Дольберг, 27 – 0:1. Дольберг, 48 – 0:2. Меле, 88 – 0:3. Брэйтуэт, 90+4 – 0:4.
Уэльс: Уорд, К. Робертс (Уильямс, 41), Мефам, Родон, Дэвис, Моррелл (Уилсон, 60), Аллен, Бэйл, Рэмзи, Джеймс, Мур (Т. Робертс, 78).
Дания: Шмейхель, Ларсен (Бойлесен, 77), Кьер (Андерсен, 77), Вестергор, Меле, Хейбьерг, Кристенсен, Дилейни (Йенсен, 60), Брэйтуэйт, Дамсгор (Нергор, 60), Дольберг.
Предупреждения: Родон, 26. Мур, 40. Брукс, 80.
Удаление: Уилсон, 90.
Судья: Зиберт (Германия).

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Тульский "Арсенал" интересуется экс-защитниками сборной РоссииНовичок НХЛ назначил первого тренера в истории клубаВенгрия едва не выбила Германию из розыгрыша Евро-2020Николаева свела поклонников с ума, показав себя в трусиках сзадиДзюба назвал виновных в провале сборной России на Евро-2020Каменских взбудоражила публику соблазнительной позой
Уэльс почувствовал себя Россией. Как Дания вышла в четвертьфинал Евро-2020
В первом матче 1/8 финала чемпионата Европы сборная Дании, не пустившая россиян в плей-офф, разгромила валлийцев (4:0) в Амстердаме.
Видео всех голов Евро-2020 26.06.2021: Дания разгромила Уэльс, Италия против Австрии
Видеообзоры двух матчей 1/8 финала, запланированных на чемпионате Европы по футболу 26 июня: Уэльс - Дания, Италия - Австрия.
Уэльс — Дания: прямая трансляция матча 1/8 финала Евро-2020 26.06.2021
26 июня 2021 года в Амстердаме состоится матч 1/8 финала между сборными Уэльса и Дании.
Снова лето, снова продают Кокорина. Как «Фиорентине» избавиться от российской «звезды»
Александр Кокорин может очередной раз сменить место работы. Вот только кто захочет покупать такого футболиста?
Италия — Австрия: прямая трансляция матча 1/8 финала Евро-2020 26.06.2021
26 июня 2021 года в Лондоне состоится матч 1/8 финала между сборными Италии и Австрии.
«У Украины есть потенциал для выхода в четвертьфинал». Кирьяков — о матчах первого раунда плей-офф Евро-2020
Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 1/8 финала чемпионата Европы.
«Рубин» уже укололся. Кто в нашем футболе следующий и будут ли отказники
В Казани провели вакцинацию от коронавируса игроков основного состава «Спутником V».
Браво, УЕФА, прости, Роналду. Почему отмена правила выездного гола сделает футбол лучше
УЕФА. наконец, решился отменить правило, которое портило еврокубковые соревнования.
С Россией конкурировали Дания, Бельгия и… Венгрия. Букмекерский обзор группового этапа Евро-2020
Подводим итоги завершившейся накануне групповой стадии чемпионата Европы на основе данных, предоставленных «Плеймейкеру» букмекерской компанией «Лига Ставок».
Евро-2020 — рай для любителей ставить на низ желтых карточек. Судейские итоги группового этапа
Пандемийный чемпионат Европы уникален по многим статистическим показателям - например, по аномальному количеству автоголов, которых набралось уже 8. Но еще больше поражает невероятно скупое на предупреждения и удаления судейство.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика