Сегодня на Евро: Нидерланды – Чехия, Бельгия – Португалия

Голландцы впервые не сыграют в Амстердаме, матч пройдет на «Пушкаш арене» в Будапеште. Это минус для голландцев и дополнительный козырь для чехов. Чешским фанатам доехать до Будапешта – раз плюнуть. Есть вероятность, что чехи будут играть почти дома.

Но все равно, фаворитами совершенно справедливо считаются голландцы. Правда, упорная и боевитая сборная Чехии вовсе не подарок. Посмотрим…

Бельгия – Португалия

Начало: 22.00

ТВ: Первый канал

История встреч: 5=7-6, мячи 22:21

Один из двух самых значимых матчей 1/8 финала, наряду с поединком Англия – Германия. В обеих командах звезд россыпь, правда, в Бельгии есть Лукаку и Де Брейне. Поклонники португальцев на это ответят: а у нас есть Роналду и Жота.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение бельгийцам: на их победу дают 2,42, на победу португальцев – 3,15. Матч пройдет в Севилье. Этот город расположен совсем недалеко от границы Португалии. Поэтому нет сомнений, чей будет стадион. В общем, матч с непредсказуемым результатом.