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Владимир Пономарев: Португалия проиграли Бельгии, потому что Роналду сдает свои позиции
28 июня 12:36
автор: Юлия Григорьевская

Владимир Пономарев: Португалия проиграли Бельгии, потому что Роналду сдает свои позиции

Заслуженный матер спорта СССР 1969 года поделился своими впечатлениями о первых играх 1/8 финала Евро-2020.

Футбольный эксперт Владимир Пономарев поделился впечатлениями от матчей Нидерланды – Чехия и Бельгия - Португалия.

- Как вам матч Нидерланды – Чехия? Насколько неожиданна победа чехов?

- Для меня победа чехов была неожиданной. Я даже не думал, что они могут выиграть. Ставил на то, что судьбу матча решит серия пенальти. Но так получилось.

- Как вам работа Карасева в этом матче? Допустил ли он на ваш взгляд ошибки, например, в моменте с удалением?

- Нет. Он отработал нормально. Удаление он назначил абсолютно по делу. На повторах было видно. Конечно, лучше бы Де Лигт не трогал этот мяч рукой. Но он инстинктивно потянулся, чтобы предотвратить прорыв нападающего. А так к Карасеву никаких претензий быть не может. Все по правилам он сделал.

- Как вам спартаковцы Промес и Крал?

- Не особо впечатлили. Средненько. Все-таки в нашем чемпионате они теряют квалификацию. Они понимают, что здесь халява. Можно один матч сыграть, а два дурака валять. А на Западе так нельзя. Там прочно сядешь на лавку. А если не будешь играть за основной состав, не получишь деньги, которые тебе положены. Там все стремятся попасть в основу всеми правдами и неправдами, больной ты или нет. А у нас можно загорать, как Фукс в ЦСКА загорает и получает те же деньги. Мы его уже полтора года не видим. Он лечится от травмы. А за границей так не бывает.

- Как вам матч Бельгии с португальцами?

- А вот здесь неожиданности для меня нет. Бельгия пособраннее. В сборной Португалии каждый играет сам за себя. Старается выделиться. Но это специфика южан. Там лишь бы себя показать. Я хорошо буду играть, а на остальных мне наплевать. А бельгийцы показали командную игру.

- Бельгия выиграла, но уступила по статистике ударов в четыре раза.

- Такое бывает. Вратарь неплохо сыграл. Португальские нападающие активные ребята. Но статистика не всегда права. По качеству игры, по футбольной мысли бельгийцы их превосходили.

- Португалия и на групповом этапе смотрелась не очень убедительно. Что происходит с этой сборной?

- То же самое, что и у нас, только на более высоком уровне. Там много возрастных игроков. Роналду сдает свои позиции. В клубе у него другие партнеры, которые его чувствуют и понимают. А здесь каждый играет за себя. Это вредит сборной. Здесь нужно делиться мячом, участвовать в обороне. И много других факторов, которые не учитываются в статистике.

- Какие ожидания от встреч Хорватия – Испания и Франция – Швейцария?

- Французы могут выиграть у швейцарцев. А что касается второй пары, у меня такое впечатление, что испанцы играют не в полную силу. А хорваты уже выложились. Здесь я бы поставил на испанцев.

- Кого хотели бы видеть в финале?

- Мне нравится, как играют итальянцы и бельгийцы. Хотя я не думал, что Бельгия так далеко пройдет. Датчане неплохо выглядят. Чехи просто работяги. Украинцы могут выстрелить со Швецией. И Германия обязательно соберется. Она валяла дурака и еле вышла в плей-офф. Это не раз у нее бывало. Но я думаю, в финальной части турнира они соберутся и обыграют англичан.

- Ждете неожиданного победителя турнира?

- На этом уроне все будет закономерно. Не думаю, что выиграет Дания или Бельгия. Хотя бельгийцы – это дружная команда, а футбол – это все-таки командная игра. Но чемпионат выиграет Германия или Франция. Пока мне больше всего нравятся итальянцы, но после отличных первых матчей у них пошел какой-то спад. Чувствуется, что ребята очень здорово выложились. Боюсь, у них может случиться осечка.

источник: «Советский спорт»
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