Андрей Чернышов: Может, Бельгия не такая страшная, России с ней нужно было правильно сыграть?

Экс-защитник сборных СССР и России Андрей Чернышов – о ключевом матче 1/8 финала Португалия – Бельгия.
- Нынешняя сборная Португалии сильнейшая за последние лет 20-25. После того, как ушло поколение Фернанду Коуту, Луиша Фигу, Паоло Соузы. И уж эта сборная точно сильнее той, что победила на Евро-2016.
- Да, то поколение было очень сильное, а эта сборная действительно одна из лучших в истории португальского футбола. Сейчас очень хороший симбиоз молодости и опыта.
- И вот эта сборная вылетела, хотя португальцы во втором тайме имели огромное преимущество.
- Действительно, Португалия выглядела сильнее, особенно во втором тайме. Нанесла много ударов, создала немало моментов. Но где-то вратарь выручил, где-то не забивали с убойных позиций.
Не принято у профессионалов говорить о факторе невезения, но он точно присутствовал. По игре к португальцам почти нет вопросов: и мяч здорово держали, и комбинации хорошие были, атаковали. Но при этом не забили.
- После этого матча появилась мысль: а может, Бельгия не столь страшна и сильна, как считается?
- Бельгия здорово сыграла на чемпионате мира, команду сильно разлекламировали, команда занимает первую строчку в мировом рейтинге. Все ожидали от бельгийцев искрометного футбола, но по игре с Португалией не скажешь, что Бельгия один из фаворитов Евро. Хотя, с другой стороны, может, бельгийцы изменились, взяли на вооружение прагматичную тактику?
- Но все равно, игра Бельгии удивила, особенно во втором тайме. В центре поля хозяйничал Санчеш...
- Мы не увидели той игры от Бельгии, на которую все рассчитывали. В связи с этим можно вернуться к матчу нашей сборной. Может быть, с этой Бельгией можно было нормально сыграть, если все правильно выстроить? И, видимо, это не та сборная, которой следовало проигрывать 0:3.