Андрей Чернышов: Может, Бельгия не такая страшная, России с ней нужно было правильно сыграть?

Экс-защитник сборных СССР и России Андрей Чернышов – о ключевом матче 1/8 финала Португалия – Бельгия.

- Нынешняя сборная Португалии сильнейшая за последние лет 20-25. После того, как ушло поколение Фернанду Коуту, Луиша Фигу, Паоло Соузы. И уж эта сборная точно сильнее той, что победила на Евро-2016.

- Да, то поколение было очень сильное, а эта сборная действительно одна из лучших в истории португальского футбола. Сейчас очень хороший симбиоз молодости и опыта.

- И вот эта сборная вылетела, хотя португальцы во втором тайме имели огромное преимущество.

- Действительно, Португалия выглядела сильнее, особенно во втором тайме. Нанесла много ударов, создала немало моментов. Но где-то вратарь выручил, где-то не забивали с убойных позиций.