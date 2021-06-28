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Андрей Чернышов: Может, Бельгия не такая страшная, России с ней нужно было правильно сыграть?
28 июня 15:19
автор: Юрий Волохов

Андрей Чернышов: Может, Бельгия не такая страшная, России с ней нужно было правильно сыграть?

Сборная Бельгии прошла в 1/4 финала Евро-2020, победив Португалию, однако по статистике ударов португальцы выглядели предпочтительнее.

Экс-защитник сборных СССР и России Андрей Чернышов – о ключевом матче 1/8 финала Португалия – Бельгия.

- Нынешняя сборная Португалии сильнейшая за последние лет 20-25. После того, как ушло поколение Фернанду Коуту, Луиша Фигу, Паоло Соузы. И уж эта сборная точно сильнее той, что победила на Евро-2016.

- Да, то поколение было очень сильное, а эта сборная действительно одна из лучших в истории португальского футбола. Сейчас очень хороший симбиоз молодости и опыта.

- И вот эта сборная вылетела, хотя португальцы во втором тайме имели огромное преимущество.

- Действительно, Португалия выглядела сильнее, особенно во втором тайме. Нанесла много ударов, создала немало моментов. Но где-то вратарь выручил, где-то не забивали с убойных позиций.

Не принято у профессионалов говорить о факторе невезения, но он точно присутствовал. По игре к португальцам почти нет вопросов: и мяч здорово держали, и комбинации хорошие были, атаковали. Но при этом не забили.

- После этого матча появилась мысль: а может, Бельгия не столь страшна и сильна, как считается?

- Бельгия здорово сыграла на чемпионате мира, команду сильно разлекламировали, команда занимает первую строчку в мировом рейтинге. Все ожидали от бельгийцев искрометного футбола, но по игре с Португалией не скажешь, что Бельгия один из фаворитов Евро. Хотя, с другой стороны, может, бельгийцы изменились, взяли на вооружение прагматичную тактику?

- Но все равно, игра Бельгии удивила, особенно во втором тайме. В центре поля хозяйничал Санчеш...

- Мы не увидели той игры от Бельгии, на которую все рассчитывали. В связи с этим можно вернуться к матчу нашей сборной. Может быть, с этой Бельгией можно было нормально сыграть, если все правильно выстроить? И, видимо, это не та сборная, которой следовало проигрывать 0:3.

источник: «Советский спорт»
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