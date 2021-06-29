Андрей Чернышов: Думаю, если бы не третий гол Погба, французы довели матч до победы

- Турнир лишился главного фаворита. Жалко французов, жалко Евро и жалко болельщиков. Где справедливость?

- В футболе часто нет справедливости, и логики он не всегда поддается. Да, вы правы, французы были главными фаворитами чемпионата. В распоряжении Дешама почти два равноценных состава, куча звезд. Но футбол не прощает расслабленности, за это игра так жестоко наказывает.

- В чем главные причины фиаско французов – ужасная игра в защите? Характерен третий гол, когда швейцарец спокойно получил мяч на линии штрафной, прошел дальше и без помех пробил.

- Думаю, если бы счет был 2:1, французы довели бы матч до победы. Именно третий гол их расслабил. Помните, как Погба этот гол праздновал танцами? Французы решили, что дело сделано. И как следствие - тот самый третий гол, о котором вы сказали. Идет последняя минута, нужно просто удержать победный счет, а в обороне осталось три защитника - и такой провал.

Французы закончили играть после третьего гола, а вот швейцарцы заканчивать вовсе не собирались.

- Очень жаль Францию, так хотелось еще насладиться ее игрой на этом Евро…

- Считаю, что даже по сравнению с чемпионатом мира, Франции стала еще сильнее, интереснее, матерее. И это поражение данное впечатление не может поменять.

- Мбаппе после того, как уничтожил «Барселону» на «Камп Ноу» в Лиге чемпионов, что-то у него не все стало ладиться в сборной. То момент запорет, то удар скомкает в последний момент. Вот и вчера то же самое…

- Это история про то, что Килиян почувствовал себя лидером, он должен решать исход матчей. Поэтому много стал брать на себя, когда ситуации для этого не подходят. И вчера старался забить из таких моментов, когда забить было невозможно. Это происходит от чрезмерного желания и чрезмерной ответственности.

Плей-офф Евро-2020

1/8 финала

29 июня

19:00. Англия – Германия (Лондон)

22:00. Швеция – Украина (Глазго)

1/4 финала

1) Хорватия/Испания – Франция/Швейцария. 2 июля. 19:00. Санкт-Петербург

2) Италия/Австрия – Бельгия/Португалия 2 июля. 22:00. Мюнхен

3) Уэльс/Дания – Нидерланды/Чехия. 3 июля. 19:00. Баку

4) Англия/Германия – Швеция/Украина. 3 июля. 22:00. Рим

1/2 финала

Победитель четвертьфинала 1 – Победитель четвертьфинала 2. 6 июля. 22:00. Лондон

Победитель четвертьфинала 3 – Победитель четвертьфинала 4. 7 июля. 22:00. Лондон

Финал

11 июля. 22:00. Лондон