«Красная Фурия» едет в Лондон! Испания по пенальти победила Швейцарию и вышла в полуфинал

И все-таки три пропущенные мяча от хорватов подвигли главного тренера «Красной Фурии» Луиса Энрике внести изменения в тандем центральных защитников, а именно вернуться к стартовому варианту – Эмерик Лапорт, Пау Торрес.

В первом дополнительном тайме четвертьфинала Симон полностью реабилитировался, среагировав на удар метров с 11-12 – сэйв даже круче отбитого пенальти, коим может похвастать швейцарец Ян Зоммер. Потом будет детям рассказывать, как переиграл самого Мбаппе.

Теперь с улыбкой вспоминается «бабочка» вратаря Унай Симона. Он не смог укротить мяч после паса назад и запустил его в сетку. Кстати, такой же гол пропустил наш знаменитый Ринат Дасаев в форме «Севильи» на закате своей богатой на турниры (3 ЧМ, 1 Евро, 1 ОИ) карьеры.

Уже стала забываться критика, обрушившаяся на трехкратных чемпионов Европы на старте турнира. После ничьих со шведами (0:0) и поляками (1:1). Испанцы наколотили по пять мячей словакам (5:0) и хорватам (5:3 доп. вр.), конвертировав количество – контроль мяча в качество – голы.

Наставник швейцарцев Владимир Петкович отдал капитанскую повязку Шердану Шакири, исполнителю корнеров. Именно они должны были стать едва ли не единственным шансом соперников испанцев.

В первом тайме швейцарцы четырежды навешивали в штрафную от углового флага и дважды выигрывали воздух. Особенно опасен был удар, пусть и неточный, защитника Мануэля Аканджи на 34-й минуте.

К тому времени «Красная Фурия» уж как полчаса вела 1:0 благодаря голу-рикошету. Жорди Альба хлестко пробил из-за штрафной, а мяч от ноги хавбека защитника Дениса Закарии влетел не в тот угол, где его ждал вратарь.

Тотальный контроль мяча испанцами в первой половине (не 85%, как в матче со шведами, а «только» 75) не оставлял сомнений в исходе матча в Санкт-Петербурге. После перерыва в это уверовали подопечные Луиса Энрике и включили режим сушки. Их не насторожили две острые ситуации у своих ворот в течение пяти минут: сначала Закария головой пробил в сантиметрах от стойки после подачи с углового, а потом Стивен Цубер пыром протыкал мяч в ближний угол, но выручил Симон. На Евро-2020 с завершением у экс-армейца (Цубер один сезон провел в ЦСКА) дела обстоят не так успешно, как с голевыми передачами.

Футбольный бог дал, он же и забрал у испанцев минимальный перевес. И опять все решил коварный рикошет. Теперь начудила пара центральных защитников испанцев, о которой мы рассказали в начале репортажа. Лапорт в безобидной ситуации угодил мячом в Пао Торреса. Оба почему-то свалились на левый фланг обороны. Отскок подкараулил в штрафной площади новый капитан швейцарцев Шакири и с убойной дистанции не оставил голкиперу шансов.

Шансы на победу у «Красной Фурии» выросли на 77-й минуте. Ремо Фройлер въехал шипами в голеностоп начавшему матч на лавке Жерару Морено и увидел перед собой красный свет. И хотя швейцарец в подкате ногу не задирал, английский рефери Майкл Оливер удалил его без тени сомнений. VAR оставил приговор в силе. «Безрассудное дело» пропускавшего матч Джако живет и процветает!

Оставшись в меньшинстве, швейцарцы выставили у своих ворот автобус и терпеливо дожидались серии пенальти. Испанцы же были не прочь повторить победный сценарий матча с хорватами. Не прошло и двух минут первого дополнительного тайма, как Морено схватился за голову. Не поймите буквально: заработавший численное преимущество форвард замыкал прострел ногой, но промахнулся.

Вскоре мяч чудом разминулся с воротами после рикошета от того же Морено, в которого угодил вышедший на замену Дани Ольбо. Испанская «девятка» мог оформить хет-трик и даже покер, но транжирил момент за моментом.

Испанцы без особого риска могли заменить вратаря на форварда, в атаку были мобилизованы Маркос Льоренте и Тьяго Алькантара. Нет, великолепный Зоммер, получивший капитанскую повязку от замененного Шакири, и его команда выстояли.

Как и в матче с французами все решали пенальти. Серия началась с промаха капитана испанцев Серхи Бескутса – мяч угодил в штангу. Марио Гавранович ответил голом. Но больше швейцарцы не забили. Блестяще действовал Симон, отразивший два удара. Он активно перемещался по линии ворот, заставляя пенальтистов нервничать. Не в пример распиаренному Давиду де Хеи, который поразил индифферентностью в приснопамятном матче против сборной России в Лужниках на ЧМ-2018.

Футбольный бог повернулся к «Красной Фурии». Испания – в полуфинале.

СТАТИСТИКА

Испания – Швейцария – 1:1, 3:1 пен. (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 3:1).

Испания: Симон; Альба, П.Торрес (Алькантара, 113), Лапорт, Аспиликуэта, Педри, Бускетс (к), Коке (Льоренте, 90+2), Сарабия (Ольмо, 46), Мората (Морено, 54), Ф.Торрес (Оярсабаль, 90).

Швейцария: Зоммер; Видмер (Шер, 100), Эльведи, Аканджи, Родригес, Закария (Мбабу, 100), Фройлер, Эмболо (Варгас, 23), Шакири (к) (Соу, 81), Цубер (Фасснахт, 90+2), Сеферович (Гавранович, 82).

Голы: 1:0 Закария (8, автогол), 1:1 Шакири (68).

Удаление: Фройлер (77).

Пенальти забили: Ольбо, Морено, Оярсабаль – Гавранович.

Не забили: Бускетс (штанга), Родри (вратарь) – Шер, Аканджи (оба – вратарь), Варгас (мимо).

2 июля. Санкт-Петербург. Судья: Оливер (Англия).