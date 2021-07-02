ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Чехия 0 Дания 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Украина 0 Англия 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Италия 0 Испания 0
«Красная Фурия» едет в Лондон! Испания по пенальти победила Швейцарию и вышла в полуфинал
02 июля 22:02
автор: Владислав Домрачев

«Красная Фурия» едет в Лондон! Испания по пенальти победила Швейцарию и вышла в полуфинал

Сенсации не случилось, хотя она была так близка. Могильщики чемпионов мира французов без дисквалифицированного капитана Гранита Джаки дотащили матч до серии пенальти, но все-таки уступили. Сил на 11-метровые у швейцарцев не хватило.

Испания победила Швейцарию лишь в серии послематчевых пенальти (3:1).

Уже стала забываться критика, обрушившаяся на трехкратных чемпионов Европы на старте турнира. После ничьих со шведами (0:0) и поляками (1:1). Испанцы наколотили по пять мячей словакам (5:0) и хорватам (5:3 доп. вр.), конвертировав количество – контроль мяча в качество – голы.

Теперь с улыбкой вспоминается «бабочка» вратаря Унай Симона. Он не смог укротить мяч после паса назад и запустил его в сетку. Кстати, такой же гол пропустил наш знаменитый Ринат Дасаев в форме «Севильи» на закате своей богатой на турниры (3 ЧМ, 1 Евро, 1 ОИ) карьеры.

В первом дополнительном тайме четвертьфинала Симон полностью реабилитировался, среагировав на удар метров с 11-12 – сэйв даже круче отбитого пенальти, коим может похвастать швейцарец Ян Зоммер. Потом будет детям рассказывать, как переиграл самого Мбаппе.

И все-таки три пропущенные мяча от хорватов подвигли главного тренера «Красной Фурии» Луиса Энрике внести изменения в тандем центральных защитников, а именно вернуться к стартовому варианту – Эмерик Лапорт, Пау Торрес.

Наставник швейцарцев Владимир Петкович отдал капитанскую повязку Шердану Шакири, исполнителю корнеров. Именно они должны были стать едва ли не единственным шансом соперников испанцев.

В первом тайме швейцарцы четырежды навешивали в штрафную от углового флага и дважды выигрывали воздух. Особенно опасен был удар, пусть и неточный, защитника Мануэля Аканджи на 34-й минуте.

К тому времени «Красная Фурия» уж как полчаса вела 1:0 благодаря голу-рикошету. Жорди Альба хлестко пробил из-за штрафной, а мяч от ноги хавбека защитника Дениса Закарии влетел не в тот угол, где его ждал вратарь.

Тотальный контроль мяча испанцами в первой половине (не 85%, как в матче со шведами, а «только» 75) не оставлял сомнений в исходе матча в Санкт-Петербурге. После перерыва в это уверовали подопечные Луиса Энрике и включили режим сушки. Их не насторожили две острые ситуации у своих ворот в течение пяти минут: сначала Закария головой пробил в сантиметрах от стойки после подачи с углового, а потом Стивен Цубер пыром протыкал мяч в ближний угол, но выручил Симон. На Евро-2020 с завершением у экс-армейца (Цубер один сезон провел в ЦСКА) дела обстоят не так успешно, как с голевыми передачами.

Футбольный бог дал, он же и забрал у испанцев минимальный перевес. И опять все решил коварный рикошет. Теперь начудила пара центральных защитников испанцев, о которой мы рассказали в начале репортажа. Лапорт в безобидной ситуации угодил мячом в Пао Торреса. Оба почему-то свалились на левый фланг обороны. Отскок подкараулил в штрафной площади новый капитан швейцарцев Шакири и с убойной дистанции не оставил голкиперу шансов.

Шансы на победу у «Красной Фурии» выросли на 77-й минуте. Ремо Фройлер въехал шипами в голеностоп начавшему матч на лавке Жерару Морено и увидел перед собой красный свет. И хотя швейцарец в подкате ногу не задирал, английский рефери Майкл Оливер удалил его без тени сомнений. VAR оставил приговор в силе. «Безрассудное дело» пропускавшего матч Джако живет и процветает!

Оставшись в меньшинстве, швейцарцы выставили у своих ворот автобус и терпеливо дожидались серии пенальти. Испанцы же были не прочь повторить победный сценарий матча с хорватами. Не прошло и двух минут первого дополнительного тайма, как Морено схватился за голову. Не поймите буквально: заработавший численное преимущество форвард замыкал прострел ногой, но промахнулся.

Вскоре мяч чудом разминулся с воротами после рикошета от того же Морено, в которого угодил вышедший на замену Дани Ольбо. Испанская «девятка» мог оформить хет-трик и даже покер, но транжирил момент за моментом.

Испанцы без особого риска могли заменить вратаря на форварда, в атаку были мобилизованы Маркос Льоренте и Тьяго Алькантара. Нет, великолепный Зоммер, получивший капитанскую повязку от замененного Шакири, и его команда выстояли.

Как и в матче с французами все решали пенальти. Серия началась с промаха капитана испанцев Серхи Бескутса – мяч угодил в штангу. Марио Гавранович ответил голом. Но больше швейцарцы не забили. Блестяще действовал Симон, отразивший два удара. Он активно перемещался по линии ворот, заставляя пенальтистов нервничать. Не в пример распиаренному Давиду де Хеи, который поразил индифферентностью в приснопамятном матче против сборной России в Лужниках на ЧМ-2018.

Футбольный бог повернулся к «Красной Фурии». Испания – в полуфинале.

СТАТИСТИКА

Испания – Швейцария – 1:1, 3:1 пен. (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 3:1).

Испания: Симон; Альба, П.Торрес (Алькантара, 113), Лапорт, Аспиликуэта, Педри, Бускетс (к), Коке (Льоренте, 90+2), Сарабия (Ольмо, 46), Мората (Морено, 54), Ф.Торрес (Оярсабаль, 90).

Швейцария: Зоммер; Видмер (Шер, 100), Эльведи, Аканджи, Родригес, Закария (Мбабу, 100), Фройлер, Эмболо (Варгас, 23), Шакири (к) (Соу, 81), Цубер (Фасснахт, 90+2), Сеферович (Гавранович, 82).

Голы: 1:0 Закария (8, автогол), 1:1 Шакири (68).

Удаление: Фройлер (77).

Пенальти забили: Ольбо, Морено, Оярсабаль – Гавранович.

Не забили: Бускетс (штанга), Родри (вратарь) – Шер, Аканджи (оба – вратарь), Варгас (мимо).

2 июля. Санкт-Петербург. Судья: Оливер (Англия).

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
НХЛ сомневается в разумности участия в Олимпиаде-2022Людмила Самсонова впервые вышла в третий круг УимблдонаXiaomi представила портативный компьютер Mi Notebook Pro X 15 и озвучила его технические характеристикиФутболист сборной России Дивеев тремя словами описал Черчесова52-летняя модель снялась голой и повергла фанатов в шокНа Украине радуются решению УЕФА по британцам
Манчини выиграл «дерби Роберто». Как веселая Италия не пустила гениальную Бельгию в полуфинал Евро-2020
В четвертьфинале чемпионата Европы итальянская сборная победила бельгийцев (2:1) и побьется за выход в финал с Испанией.
Видео всех голов Евро-2020 02.07.2021: Швейцария проиграла по пенальти Испании, Бельгия уступила Италии
Видеообзоры двух матчей 1/4 финала, запланированных на чемпионате Европы по футболу 2 июля: Швейцария - Испания, Бельгия - Италия.
Бельгия — Италия: прямая трансляция матча 1/4 финала Евро-2020 02.07.2021
2 июля 2021 года в Мюнхене состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы между сборными Бельгии и Италии.
Питер красиво попрощался с Евро. Как Испания победила великого швейцарца Зоммера и вышла в полуфинал
Швейцария — Испания: прямая трансляция матча 1/4 финала Евро-2020 02.07.2021
2 июля 2021 года в Санкт-Петербурге состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы между сборными Швейцарии и Испании.
Футболист «Алании» проигрался на ставках и оскорбил теннисистку Касаткину. Его призывают выкинуть из клуба
Полузащитник клуба ФНЛ Владимир Хубулов грубо наехал на девушку после ее поражения на Уимблдоне.
Пролетели мимо Токио. Как российские баскетболисты провалили отбор на Олимпиаду
Подопечные Сергея Базаревича проиграли оба поединка квалификационного турнира с Мексикой и Германией и лишились шансов выступить на Олимпиаде-2020.
От Черчесова устали. А от руководства РФС?
После слов президента страны на прямой линии о назревших кадровых переменах в нашем футболе все терзаются в догадках, о ком конкретно шла речь.
Как можно было не дать ему «Везину»? Супер-Василевский обеспечил «Тампе» победу в матче №2 финала Кубка Стэнли
«Молнии» одержали вторую домашнюю победу над «Монреалем» (3:1) в финальной серии плей-офф НХЛ благодаря феноменальной игре своего вратаря Андрея Василевского.
«Надеюсь, следующий сезон получится у Кирилла таким же огненным». Фисенко — о присуждении Капризову звания лучшего новичка НХЛ
Новичок московского «Динамо» Михаил Фисенко прокомментировал «Плеймейкеру» хоккейные новости из-за океана.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Крупнейший офф-роуд проект России «Ладога Трофи» прошел в районе Ладожского озера. 05-13.06.2021

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика