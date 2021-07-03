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Украина творит историю. Вспоминаем ключевые матчи «желто-синих» на крупных турнирах
03 июля 15:27
автор: Александр Бойченко

Украина творит историю. Вспоминаем ключевые матчи «желто-синих» на крупных турнирах

Подопечные Андрея Шевченко сыграют с Англией в 1/4 финала 3 июля в Риме.

Сборная Украины впервые сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу. Текущий турнир, безусловно, является одним из самых успешных в истории команды. На данный момент лучше получилось разве что на мундиале 2006 года. Согласитесь, четвертьфинал ЧМ выглядит солиднее. Однако с тех пор прошло уже пятнадцать лет.

ОТ СОЗДАНИЯ СБОРНОЙ ДО ПЕРВОГО УЧАСТИЯ – ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

Несмотря на то, что сборная Украины сыграла свой первый матч весной 1992 года, первым турниром, в котором она приняла участие, стал отборочный раунд чемпионата Европы 1996 года – на ЧМ-1994 имела право отбираться только правопреемница советской команды, то есть сборная России. Евро-2020 является третьим европейским первенством, в котором «желто-синие» принимают участие, не считая выступлений футболистов из Украинской ССР в составе союзной сборной. И если первые два турнира, в 2012 и 2016 годах, завершились для команды неудачно – тринадцатое и двадцать четвертое места соответственно, то теперь Украина финиширует не ниже восьмой строчки.

Однако все три Евро объединяет одна фигура – разумеется, речь об Андрее Шевченко. Легендарный футболист мог впервые выступить на чемпионате Европы еще в 2000 году – тогда украинцы в печально памятном для россиян матче в «Лужниках» отобрали путевку у сборной России и попали в стыковые игры, где, однако, уступили словенцам. Шевченко открыл счет в первой встрече, которая проходила в Любляне, но затем точные удары Заховича и Ачимовича принесли победу сборной Словении. В ответной встрече украинцы снова забили первыми – это сделал Сергей Ребров с пенальти – но не удержали победный счет и пропустили за двенадцать минут до конца. Вплоть до Евро-2012 этот результат – выход в стыковые матчи – был для сборной Украины лучшим. В квалификации к Евро-1996, 2004 и 2008 команда финишировала в отборочной группе далеко от зоны стыковых матчей, не говоря уже о первой строчке. Справедливости ради отметим, что все эти квалификационные группы включали в себя сильных соперников.

ПРОБА ПЕРА: КОМАНДЫ БЛОХИНА И ФОМЕНКО НЕ ПРЕОДОЛЕЛИ ГРУППОВОЙ ЭТАП

Дебют сборной Украины на Евро состоялся в 2012 году – на турнир команда попала на правах одного из организаторов. В одной группе с дебютантами европейского первенства сыграли команды Англии, Франции и Швеции – более, чем достойные соперники. В первом же туре дубль Андрея Шевченко принес Украине историческую победу над Швецией и даже вывел ее на первое место в таблице, но затем сборная под руководством Олега Блохина вполне ожидаемо проиграла записным фаворитам. «Желто-синие» финишировали на третьем месте в группе и не прошли дальше – тогда третья строчка не давала права на выход в плей-офф, а голы нынешнего наставника Украины оказались единственными на этом турнире.

Четыре года спустя украинцы завоевали путевку на чемпионат Европы в стыковых матчах. И если все мы наблюдали за матчем Англии и Германии, в том числе с той точки зрения, что Гарет Саутгейт, наконец, смог вернуть моральный долг за собственную ошибку в полуфинале Евро-96, то осенью 2015-го его возвращала Украина. В матчах за право сыграть во Франции «желто-синие» боролись со словенцами, которые не пустили их на Евро-2000. И борьба эта увенчалась успехом – победа 2:0 и ничья 1:1. Однако финальный турнир коллектив под руководством Михаила Фоменко провалил – ни одного забитого гола, последнее место в группе и на турнире в целом. Поражения «желто-синим» нанесли немцы и поляки, а также дебютировавшая на турнире сборная Северной Ирландии.

ЕВРО-2020: ИСТОРИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

И вот Евро-2020. Впервые в истории отбора сборная Украины заняла первое место в своей группе, опередив при этом действующих чемпионов континента – сборную Португалии. Выступление украинской команды под руководством Андрея Шевченко в финальном турнире вызывает разные эмоции – от легкости и удовольствия при просмотре матчей до, в известной степени, везучести. На фоне первых игр чемпионата встреча Украины и Нидерландов стала одной из самых ярких – уступая 0:2, гости сравняли счет и упустили очки только в самом конце игры. Победа над македонцами, скорее, относится к логичным, однако, стоит отметить старания балканской команды. Для выхода в следующий этап сборной Украины хватило бы ничьей в матче с Австрией, но в сравнении с первыми двумя этот матч оказался провальным – австрийцы существенно перебили соперника (18-5), хоть и забили только один мяч. Вместо безоблачного выхода в плей-офф, что само по себе стало бы лучшим результатом команды на чемпионатах Европы, украинцам пришлось ждать результатов других матчей. Для выхода в плей-офф «желто-синим» подходили два варианта развития событий. И вот Испания камня на камне не оставила от команды Словакии, а Виктор Классон в компенсированное ко второму тайму время принес победу Швеции над Польшей. Благодаря лучшей разнице мячей последнюю шестнадцатую путевку в плей-офф получили именно украинцы, которым предстояло встретиться с теми самыми шведами.

Матч одной восьмой финала выдался равным. Понимая, что шведы превосходят украинцев в физических кондициях, Шевченко сделал ставку на игру на результат. Счет открыла именно его команда – с передачи Андрея Ярмоленко мяч забил Александр Зинченко, один из лучших футболистов нынешнего поколения украинского футбола. Эмиль Форсберг счет сравнял, и игра перешла в овертайм. И все бы дошло до пенальти, если бы в самом конце Артем Довбик не забил главный гол в своей карьере. Для 24-летнего нападающего «Днепра-1» мяч в своей первой игре на турнире, да еще и исторический (Украина впервые вышла в четвертьфинал европейского первенства), является именно таким.

В субботу, 3 июля, сборной Украины предстоит сыграть с организованной сборной Англии, делающей ставку на результат.

источник: «Советский спорт»
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