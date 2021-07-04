«Наши бы так не позволили англичанам точно! Украина лучше бы шведам влетела и уехала домой»

Бывший футболист раскритиковал сборную Украины в своем твиттере.

Всегда, когда вижу очевидные вещи, но встречаю неадекватную реакцию толпы, как, например, гнать взашей Черчесова, задаюсь вопросом – это только я один такой умный? К счастью, в рассматриваемом случае – нет. Украина разочаровала большинство болельщиков и специалистов. Меня же она торпедировала в середине второго тайма. Коллеге Домрачеву после творящегося на моих глазах в прямом эфире разврата написал: - Почему они совсем не играют вперед? У них, что ли, задача не проиграть 0:5?!

Ну правда: как можно так цинично не уважать себя и своих поклонников, в том числе на стадионе в Риме? И главное: кто после этого посмеет костерить Станислава Саламовича?! Только сравните, как наш тренер повел себя при счете 0:1 и 0:2 с Данией, которая уже в полуфинале и имеет все шансы на золото Евро-2020.

Россияне не сдались, не бросили играть. Наоборот, после нескольких замен перегруппировались, сплотились, окрысились и кинулись отыгрываться. И один мяч быстренько отквитали. Но что делать, если у нас в воротах зеленый дебютант, а в поле сплошь неумехи, которые в Европе даром никому не нужны!

Да, мы чего-то можем добиться, играя только строго от глухой обороны. Как это и случилось в плей-офф с Испанией на ЧМ-2018 благодаря бриллиантовой ноге Акинфеева. Когда же россияне начинают играть в открытый футбол с изначально более классным противником, мы, разумеется, обречены. Датчанам, французам, норвежцам и прочим британцам не нужно это объяснять перед матчем с Красной машиной на хоккейном мундиале.