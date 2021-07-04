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ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Италия 0 Испания 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Англия 0 Дания 0
«Наши бы так не позволили англичанам точно! Украина лучше бы шведам влетела и уехала домой»
04 июля 11:17
автор: Виталий Славин
автор фото: УЕФА

«Наши бы так не позволили англичанам точно! Украина лучше бы шведам влетела и уехала домой»

Это крик души обладателя Кубка УЕФА-2008 Владислава Радимова после позорнейшего слива наших южных соседей в четвертьфинале Евро-2020 Англии – 0:4.

Бывший футболист раскритиковал сборную Украины в своем твиттере.

Всегда, когда вижу очевидные вещи, но встречаю неадекватную реакцию толпы, как, например, гнать взашей Черчесова, задаюсь вопросом – это только я один такой умный? К счастью, в рассматриваемом случае – нет. Украина разочаровала большинство болельщиков и специалистов. Меня же она торпедировала в середине второго тайма. Коллеге Домрачеву после творящегося на моих глазах в прямом эфире разврата написал: - Почему они совсем не играют вперед? У них, что ли, задача не проиграть 0:5?!

Ну правда: как можно так цинично не уважать себя и своих поклонников, в том числе на стадионе в Риме? И главное: кто после этого посмеет костерить Станислава Саламовича?! Только сравните, как наш тренер повел себя при счете 0:1 и 0:2 с Данией, которая уже в полуфинале и имеет все шансы на золото Евро-2020.

Россияне не сдались, не бросили играть. Наоборот, после нескольких замен перегруппировались, сплотились, окрысились и кинулись отыгрываться. И один мяч быстренько отквитали. Но что делать, если у нас в воротах зеленый дебютант, а в поле сплошь неумехи, которые в Европе даром никому не нужны!

Да, мы чего-то можем добиться, играя только строго от глухой обороны. Как это и случилось в плей-офф с Испанией на ЧМ-2018 благодаря бриллиантовой ноге Акинфеева. Когда же россияне начинают играть в открытый футбол с изначально более классным противником, мы, разумеется, обречены. Датчанам, французам, норвежцам и прочим британцам не нужно это объяснять перед матчем с Красной машиной на хоккейном мундиале.

Так произошло на сей раз и в Копенгагене. Стоило при счете 1:2 нам раскрыться, как хозяева моментально этим воспользовались и за счет резких контратак, особо не напрягаясь, довели перевес до разгромного - 4:1.

Да, наши ребята на Евро-2020 дважды уступили с крупным счетом. Но кому? Первой и десятой сборным мирового рейтинга! Эй, хунвейбины, атакующие Черчесова, вы в курсе, на каком месте в классификации ФИФА Россия? Могу по секрету сказать – на 38-м! А та же Украина – на 24-й позиции. На 18-й - Швеция, которая на старте плей-офф уступила команде Шевченко.

Однако русские парни задолго до финального свистка в столице Дании не наложили в трусы коричневую субстанцию, а на шею – руки. Нет, показали всему миру, что они не тварь дрожащая, а право имеют. Хотя бы попробовали изменить жизнь – пусть это априори была тупиковая затея. А потому им не в чем себя упрекнуть. Равно как нам их. Увы, таков уровень нынешнего отечественного футбола, угробленного современными эффективными менеджерами с бездонными карманами, которым сборная – по барабану.

Вот потому, несмотря ни на что, я горжусь бойцами Черчесова и их бесстрашным полевым командиром. А за украинцев стыдно. Тем более мне они – люди не чужие. Мой дед родом из Славянска. Ушел на Великую Отечественную в 1941-м и погиб, освобождая от нацистской сволочи Польшу, родину его жены и моей бабушки. Потому мне так горько за тех, кого считаю братьями.

источник: «Советский спорт»
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