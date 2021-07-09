Валерий Овчинников: Иностранец сборной России не нужен, мой кандидат Карпин - у него харизма

- Валерий Викторович, Черчесова отправили в отставку. Кто нужен сборной России – иностранец или российский специалист? – первый вопрос 73-летнему собеседнику, который проживает в Таллине.

- Если мы хотим увидеть финансовый скандал, тогда нужно звать иностранца. Если мы хотим иметь тренера, с которого можно будет спросить, тогда нужно назначать нашего специалиста. Надо просто доверять и серьезно подойти к российским тренерам. Я однозначно за россиянина, эти заморские тренеры уже надоели. Это пылесосы, только деньги высасывают. Красивая обложка и никакой ответственности.

- Но наши уже все побывали на этой должности…

- Карпин не был. Валера интересный человек, своей работой показывает, что умеет тренировать.

- В «Ростове» хорошо работает…

- «Ростов» для уровня сборной не показатель, но Карпин сам по себе интересный человек, у него есть определенная харизма. Еще есть Семак.

- Считается, что у Семака суперсостав в «Зените», поэтому он выигрывает чемпионат России, а в Европе постоянно проигрывает.

- Если так рассуждать, то, что такое «Ростов», какая сборная? Я смотрю, какой человек тренирует клуб. И есть - Семак, Карпин, тот же Слуцкий – они успешно работают в своих командах. Поэтому нужно смотреть на амбиции и харизму. Этими качествами из трех названных тренеров обладает Карпин.

- Карпин ваш воспитанник. Вы же его гоняли…

- Валера - нарвский мужик. Да, я его забрал в свое время из Нарвы в Таллин. Да, гонял, как и всех, но какой футболист вырос! А теперь и тренер.