ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Россия - Премьер-Лига перерыв Химки 0 Ростов 1
Франция - Лига 1 1-й тайм, 24' Метц 0 Лилль 1
Товарищеские матчи (клубы) 1-й тайм, 22' Фейеноорд 1 Атлетико М 0
Товарищеские матчи (клубы) не начался Ливерпуль 0 Атлетик Б 0
Англия - Чемпионшип 18:30 Ковентри Сити 0 Ноттингем Форе 0
Аргентина - Примера 19:30 Химнасия и Эсг 0 Атлетико Тукум 0
Кубок Италии 19:30 Тернана 0 Авеллино 0
Товарищеские матчи (клубы) 19:30 Реал Мадрид 0 Милан 0
Товарищеские матчи (клубы) 20:00 Парма 0 Интер М 0
Россия - Премьер-Лига 20:00 Рубин 0 Ахмат 0
Кубок Италии 20:00 Перуджа 0 Зюйдтироль 0
Россия - Премьер-Лига 20:00 Динамо М 0 ЦСКА 0
Кубок Италии 21:30 Падова 0 Алессандрия 0
Аргентина - Примера 21:45 Велес Сарсфилд 0 Колон 0
Франция - Лига 1 21:45 Монпелье 0 Марсель 0
Бразилия - Серия А 22:00 Америка Минейр 0 Флуминенсе 0
Бразилия - Серия А 22:00 Сантос 0 Коринтианс 0
Бразилия - Серия А 22:00 Жувентуде 0 Атлетико Миней 0
Андрей Червиченко: Не верю, что Зарема закроет канал. Две победы и опять начнутся танцы с бубнами
08 августа 17:36
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК "Спартак"

Андрей Червиченко: Не верю, что Зарема закроет канал. Две победы и опять начнутся танцы с бубнами

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко – о метаниях Руя Витории и закрытии телеграм-канала Заремой Салиховой.

- Мы тут обсуждали поражение «Спартака» от «Бенфики» с Евгением Ловчевым. Он в конце сказал с горечью: «Вот с «Нижним» пусть играют, это их уровень». Оказалось, даже «Нижний» сильнее. Что происходит – это медиактивность Заремы так влияет?

- Я здесь вижу два момента. Конечно, Зарема своим спором с Поповым добавляет перца в общую картину. Но, мне кажется, в первую очередь причина неудач – постоянная перетасовка состава. Все время идут какие-то метания Витории из стороны в сторону. В этом причины поражения и от «Бенфики», и от «Нижнего». То ли он пока не разобрался с игроками, не совсем понимает, кто на что способен. У него в старте выходят Мирзов и Хендрикс - точно футболисты не уровня «Спартака».

Кутепов вышел вместо Джикии, не знаю, почему Георгий не играл. Но в принципе, это логичная замена.

И вот вам результат: Козлов забивает раз в сто лет, когда крепостное право отменяют. А тут – пожалуйста - с близкого расстояния, без помех. Айртон его оставил одного. У «Нижнего» было всего три удара по воротам, два залетело, один раз Максименков спас от разгрома - вытащил из угла.

- Мне удивительно, что Витория реанимировал футболистов, которых предыдущие тренеры уже списали – Мелкадзе, Мирзова. И у португальца они играют.

- В том-то и дело. Давно понятен их уровень. И все давно поняли, что Хендрикс – это, в лучшем случае, в конце матча на 10 минут на замену. Чтобы заиграл Кутепов, ему нужно гораздо больше времени. А не выходить от раза к разу. То ли Виктория экспериментирует, то ли ему никто не рассказал про этих игроков. Он разорвал наигранные связки Понсе Ларссон – Промес. Выпускает с ними более слабых футболистов и ничего не получается ни у тех, ни у других.

- Тут совсем свежая новость: Зарема закрывает свой телеграм-канал.

- Думаю, это не последние танцы с бубнами вокруг этого телеграм-канала. Я прочитал – вроде не закрывает, а не будет в нем писать негатив.

Я не верю в это. Думаю, она все равно будет к нему обращаться. Это как наркоман – один раз взял дозу и уже не остановишь.

- Зарема написала, что сейчас не время мстить уволенным работникам, впереди у «Спартака» важные матчи, поэтому и закрывает канал.

- Сейчас два-три матча выиграют и опять понесется. Ее муж такой же: проигрывают – он молчит, два-три матча выиграют – он первый у микрофона. И начинает рассказывать сказки.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Сборная России стала третьей в боксе на Олимпиаде в ТокиоРоссийские синхронистки завоевали золото Олимпиады в групповых соревнованияхРоссийские ватерполистки остались без наград Олимпиады в ТокиоНемов обратился к сестрам АверинымЛиной Ашрам ответила на вопрос о жалобах России на судействоАверину "ограбили": иностранцы не смолчали после скандала на ОИ
У нас самое низкое место со времен Российской Империи, но все равно спасибо! Итоги последнего дня Олимпиады
«Плеймейкер» подводит итоги 8 августа на Олимпийских играх в Токио.
«Жаль, в волейболе нельзя вручить два золота». Мнение о финале Россия — Франция, который стал гвоздем Олимпиады
Доигровщик петербургского «Зенита», победитель Лиги наций-2019 Федор Воронков поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от выступления волейбольной сборной России в олимпийском Токио.
Слезами горю не поможешь. Как Месси попрощался с «Барселоной» и взял курс на Париж
Лионель Месси дал последнюю пресс-конференцию в Барселоне, рассказав о подробностях своего ухода из каталонского клуба.
Без золота в игровых. Как российские гандболистки уступили Франции в финале Олимпиады
Женская сборная России по гандболу в матче за золотые медали Олимпийских игр в Токио потерпела поражение от француженок (25:30) и не смогла повторить свой триумф пятилетней давности.
Ган уничтожил Льюиса, Альдо деклассировал Муньоса. Итоги UFC 265
«Плеймейкер» подводит итоги невероятного турнира UFC 265, который прошел 8 августа в Хьюстоне. В главном бою француз Сирил Ган победил американца Деррика Льюиса, став временным чемпионом в тяжелом весе.
«Зенит» коллекционирует олимпийских чемпионов, Витория проиграл Кержакову, Садулаев понесет наше знамя на закрытии Олимпиады
«Плеймейкер» подводит итоги минувших вечера и ночи в мире спорта.
Заказное убийство. Как Россию впервые с 1996 года оставили без золота Олимпиады в художественной гимнастике
В командных соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио россиянки заняли второе место, уступив 1,700 балла болгаркам.
«Спартак» — у пропасти. «Нижний» сделал с красно-белыми в Москве примерно то же, что и «Бенфика»
Команда Руя Витории после трех туров РПЛ набрала всего три очка, на этот раз уступив дома «Нижнему Новгороду» (1:2).
«Мафия» против Авериных, подвиг Ласицкене и золотой гол Малкома. Итоги дня на Олимпиаде
«Плеймейкер» подводит итоги 7 августа на Олимпийских играх в Токио.
Олимпиада-2020: главные события 08.08.2021
8 августа 2021 года на Олимпиаде в Токио пройдут соревнования по 8 видам спорта и будут разыграны 13 комплектов медалей.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика