Андрей Червиченко: Не верю, что Зарема закроет канал. Две победы и опять начнутся танцы с бубнами

- Мы тут обсуждали поражение «Спартака» от «Бенфики» с Евгением Ловчевым. Он в конце сказал с горечью: «Вот с «Нижним» пусть играют, это их уровень». Оказалось, даже «Нижний» сильнее. Что происходит – это медиактивность Заремы так влияет?

- Я здесь вижу два момента. Конечно, Зарема своим спором с Поповым добавляет перца в общую картину. Но, мне кажется, в первую очередь причина неудач – постоянная перетасовка состава. Все время идут какие-то метания Витории из стороны в сторону. В этом причины поражения и от «Бенфики», и от «Нижнего». То ли он пока не разобрался с игроками, не совсем понимает, кто на что способен. У него в старте выходят Мирзов и Хендрикс - точно футболисты не уровня «Спартака».

Кутепов вышел вместо Джикии, не знаю, почему Георгий не играл. Но в принципе, это логичная замена.

И вот вам результат: Козлов забивает раз в сто лет, когда крепостное право отменяют. А тут – пожалуйста - с близкого расстояния, без помех. Айртон его оставил одного. У «Нижнего» было всего три удара по воротам, два залетело, один раз Максименков спас от разгрома - вытащил из угла.

- Мне удивительно, что Витория реанимировал футболистов, которых предыдущие тренеры уже списали – Мелкадзе, Мирзова. И у португальца они играют.