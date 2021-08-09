Российский футбол ушел в интернет. Игра никого не интересует, а главное происходит в соцсетях

Это, напомним, главное футбольное лицо «основного вещателя», как обезличено называет федеральный спортивный телеканал глава РПЛ Сергей Прядкин. И все это отвлекает зрителей и истинных болельщиков от того факта, что защитник «быков» Урош Спаич лишил свою команду гола и ничьей, потому что… не знает правил игры, которые были изменены еще год (!) назад. Вряд ли кто не в курсе, но поясню – серб во время пробития штрафного встал на расстояние менее метра от стенки, что запрещено с начала прошлого сезона, и гол Эдуадра Сперцяна был отменен. Вот о чем надо говорить и разбираться, чем занимаются в судейском комитете РФС и самом клубе (все-таки Спаич прошлый сезон провел в аренде в «Фейенорде»). Интересно порассуждать и о том, имеют ли футболисты право предъявлять претензии судьям, если элементарно не знают правил.

Здесь уже сказано вообще обо всем – не та форма претензии («можно позвонить и все обсудить или написать жалобу»), не то качество звука («техпроблемы прямого эфира», хотя какая связь между качеством звука и эмоциональностью реакции на гол?), зато никто не оценил, как технично комментатор «из уважения к клубу» завуалировал неготовность к сезону объективными причинами (а это точно нормально?), «дважды за репортаж упомянул господина Галицкого», что для «гостевого матча проигравшей команды более чем достаточно» (это о чем вообще?) и «по личной инициативе» упомянул болельщиков из Краснодара. А затем поставил себя в один ряд с Геннадием Орловым, Виктором Гусевым и Василием Уткиным и пошел в атаку на менеджмент «горожан», которому недостает искусства распорядиться средствами владельца.

Коммерческий директор «Краснодара» Арам Фундукян после поражения в Санкт-Петербурге в твиттере выражает недовольство тем, что «”комментатор федерального уровня” откровенно “топит” за одну команду» и в ответ получает целый лонгрид на почти четыре тысячи знаков во все том же телеграме.

Два бывших топ-менеджера «Спартака» собачатся в телеграме. Экс-член совета директоров Зарема Салихова бьет из всех орудий по теперь уже экс-спортивному директору Дмитрию Попову, на что тот отвечает увольнением и ответным залпом. Цель поражена и согласна удалить телеграм-канал, а тем временем клуб, поставивший задачу выиграть в год столетия чемпионский титул, проигрывает на своем поле дебютанту «Нижнему Новгороду». И болельщики вместе с экспертами на полном серьезе рассуждают, что поражение – результат противостояния двух чиновников, а не загадочных кадровых решений Руя Витории (Илья Кутепов и Резиуан Мирзов в старте, второй матч в основе непонятного Йоррита Хендрикса) и удивительного невезения – гости забили два мяча пятью ударами, а красно-белым не хватило и 22. Александр Соболев и вовсе не попал с пяти метров, но это, конечно, тоже результат телеграмной войны.

Сезон в РПЛ еще толком не успел стартовать, как оброс россыпью скандалов, и это очень показательный момент – кажется, футбол как таковой здесь уже никого не интересует. Несколько коллег еще пытаются акцентировать внимание зрителей на происходящем на футбольном поле, но встречают сумасшедшую конкуренцию. Причем не со стороны журналистов, а самих команд. Судите сами.

Вы думаете это все? Конечно, нет! Матч «Рубин» – «Ахмат» выстрелил дублем. Главный тренер казанцев Леонид Слуцкий в длинном выступлении на сайте клуба (!) раскритиковал качество газона на «Ак Барс Арене», на что получил еще более длинную отповедь, суть которой сводится к тому, что клуб, во-первых, ничего не платит, потому что по уши в долгах, а во-вторых, сам потребовал сохранить в качестве аграрного подрядчика организацию «СпортиКо», с которой дирекция стадиона хотела расторгнуть контракт еще весной после матча с «Зенитом», в котором качество газона было унизительно не только для всего российского футбола, но и каждого отдельного зрителя. Тут бы задуматься, как «Рубин» выбирает партнеров (помните позорную историю с отклеившимися прямо по ходу матча фамилиями игроков?), но в ответ Слуцкий выкладывает в сториз видео, как неизвестные «прямо сейчас» (опубликовано в понедельник около 17 часов) на стадионе бьют по воротам.

А грозненцы на своем сайте шлют «лучи добра» арбитру Павлу Кукуяну, удалившему за фол последней надежды Георгия Шелию, но не отреагировавшего на схожее нарушение со стороны Филипа Уремовича еще в первом тайме. Возмущение представителей «Ахмата» абсолютно справедливо, но кто тянул за язык вратаря, заявившего, что «миллион людей посмотрел и сказал, что это не красная»? И зачем тренер гостей Юрий Нагайцев пишет в твиттере: «Без Кукуяна с VAR «Рубин» с его миллионами — полный ноль»? А Андрей Талалаев выступает с формулировкой: «Мне очень понравилась связка Кукуян — Кварацхелия. Я бы вручил две статуэтки лучшему игроку матча».

В то же время ЦСКА заставляет всех недоумевать, отправляя отдуваться за поражения в последних матчах бедолагу Игоря Акинфеева, по воротам которого «Локомотив» и «Динамо» на двоих нанесли 36 (!) ударов за 180 минут. Он берет вину на себя, и это выглядит апофеозом абсурда после игры, в которой двумя защитниками армейцев из четырех были игроки средней линии Яка Бийол и Иван Обляков. Россиянин давал себя обыгрывать, как стоячего, а словенец привез пенальти и позволил беспрепятственно добивать мяч Даниилу Фомину, хотя имел гандикап как минимум в метр. Может, клубной пресс-службе стоило поговорить об этом с Алексеем Березуцким?

На этом фоне совсем незаметным проходит факт расторжения контракта между «Ростовом» и Владимиром Обуховым, дисквалифицированным за употребление допинга на полгода. Сам факт зафиксирован еще в дремучие времена, к ростовчанам эта история отношения не имеет, однако деятельность медицинского штаба «Торпедо», где произошел сей казус, до сих пор не расследована.

Обратите внимание, что все эти истории датированы только последней парой дней (поэтому, например, не упомянута запланированная Томасом Цорном великая августовская революция) и не имеют никакого отношения к игре как таковой. Тут делят власть, там «недостает эмоций», здесь не могут справиться с газоном, где-то еще не умеют держать язык за зубами, а другие подставляют собственных футболистов. И все это достигает только одного эффекта – никто уже не говорит о футболе, все мусолят «скандалы, интриги, расследования». А СМИ с удовольствием их подхватывают, потому что не великолепные сейвы Юрия Дюпина и классные голы Сердара Азмуна делают рейтинги, а весь этот «околофутбол».

Все это приближает нас к очень печальному выводу – бизнесом в России футболу не стать, ведь происходящее непосредственно на поле мало кого интересует. Если даже сами участники процесса делают все возможное, чтобы отвлечь болельщиков и зрителей от зеленого (и то не везде) газона, значит 90 минут игры вытерпеть могут лишь немногие. Видимо, обзоров в Youtube уже достаточно.

Вряд ли этому стоит удивляться, глядя на результаты наших команд в еврокубках и на уровне сборной. Тем не менее, еще недавно теплилась надежда, что сама игра хоть кого-то интересует. Хотя бы из участников процесса. К сожалению, это глубокое заблуждение, и с ним придется расстаться. Российский футбол существует не для того, чтобы зрители смотрели игры, а для того, чтобы участники после этих игр вываливали друг на друга потоки грязи в соцсетях.

Как в такой обстановке выводить на самоокупаемость «Матч Премьер»? Какой спонсор захочет ассоциироваться с таким бедламом? Кто будет покупать подписку на матчи, если самое «интересное» происходит потом в твиттере, телеграме, инстаграме или на худой конец на пресс-конференции (этот формат, видимо, для самых консервативных и не передовых участников РПЛ)? Все это похоже на «Игру престолов», из которой вырезали все батальные сцены – пух, перья, минимум логии и никакого смысла. И от этого невероятно грустно, ведь на старте нового сезона хватает действительно качественных матчей. Но их, похоже, уже никто не смотрит.