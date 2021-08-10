Сергей Хусаинов: Уремовича надо было удалять, а Шелия красной карточки не заслужил

Своими неквалифицированными решениями Кукуян дает болельщикам и экспертам повод предполагать, что арбитры руководствовались какими-то околофутбольными причинами. В обоих случаях Кукуян (а он, напомню, работал в Суперкубке России, то есть должен быть квалифицированным арбитром) располагался близко к эпизодам, но оба раза трактовал их неверно, причем во втором случае после разговора с Паниным. Что там такого Панин ему сказал? Кто он такой?

52-я минута – удаление Шелии за фол на Игнатьеве . В этом эпизоде также было нарушение, однако на красную карточку оно не тянуло, потому что Шелия пытался увернуться от Игнатьева, а сам нападающий пробросил мяч не к воротам, а в сторону, и рядом располагались защитники, готовые вступить с ним в единоборство. Показательно, что сначала Кукуян верно разобрался в эпизоде, вынеся вратарю предупреждение, однако после переговоров с VAR избрал более строгое наказание.

17-я минута – подкат Уремовича под Конате . Кукуян совершил ошибку в обоих эпизодах. И в первом тайме, и во втором были нарушения правил, но наказания дважды вынесены не верно. В первом моменте Уремович сбивал Конате, и это был фол последней надежды (никто его подстраховать не мог), который должен караться удалением, однако арбитры Кукуян с Игорем Паниным (VAR) вообще проигнорировали это нарушение.

Вспоминается, как однажды игравший на ставках таксист (он работал возле стадиона «Динамо», где я регулярно появлялся) просил совета, как сыграет «Ливерпуль». Я ответил, что такими вещами не занимаюсь, но считаю, что «Ливерпуль» выиграет. Таксист не послушал и поставил на противоположную команду, а на следующий день: «Ну ты, Серега, знаток! Но ты скажи мне, кто такой этот Мане? Где он играл?» Так и здесь – кто такой этот Панин и где он судил? На 17-й минуте Кукуяну не подсказал, а на 52-й сбил его с верного пути. Почему? Загадка.

«Химки» – «Ростов» – 1:1

Судья: Иван Сиденков

69-я минута – пенальти за фол Байрамяна на Набиуллине. Это не пенальти, потому что Байрамян пытался играть в мяч снизу, а Набиуллин бил по мячу сверху. То есть Байрамян играл в футбол, как и положено, а Набиуллин совершил накладку. Контакт был, но виноват в нем тот, кто играл опасно, то есть химчанин.

88-я минута – пенальти не назначен на игру рукой Байрамяна в штрафной. Здесь тоже не было 11-метрового, потому что мяч в руку Байрамяну именно попал. Он не использовал руку как дополнительное средство обороны ворот. Кто-то скажет, что рука была отставлена, но учитывая расстояние до бьющего, считаю, что в его действиях не было умысла перехватить мяч.

«Динамо» – ЦСКА – 2:1

Судья: Владислав Безбородов

56-я минута – пенальти за фол Бийола на Захаряне. Нарушение со стороны армейца было. Захарян успел сделать передачу, и после этого защитник въехал в него. Другой вопрос, что Безбородов (считаю его одним из лучших и самых стабильных наших арбитров) в этой игровой ситуации фол не зафиксировал, а ему помог VAR. Хотя динамовец и расстался с мячом, игровой эпизод продолжался, а значит, надо контролировать его до конца. В этом плане это ошибка рефери.

«Зенит» – «Краснодар» – 3:2

Судья: Алексей Амелин

16-я минута – отмена гола Сперцяна. Уже два года как игрокам атакующей команды нельзя вставать в стенку при пробитии штрафного (в данном случае это был Спаич), еще Александр Егоров оправдывал засчитанный гол Миранчука тем, что «болельщики не поймут». Но тогда все судилось по понятиям, а не по правилам.

Тем не менее, со стороны Амелина данный эпизод означает недостаток опыта. Когда арбитр назначает штрафной или 11-метровый, с его стороны должны следовать методические рекомендации игрокам – бьющим и защищающимся: «У меня пена, вот здесь будет полоска, а вы отходите вот на это расстояние, ближе нельзя, руки поднимать нельзя, а стенка должна быть здесь». Надо всех обо всем предупредить. А тут рекомендации не было, и Амелин гол сначала засчитал, но, благо, вмешался VAR.

«Уфа» – «Локомотив» – 1:1

Судья: Иван Сиденков

45+6-я минута – пенальти и вторая желтая карточка для Баринова. Абсолютно верное решение. Мрзляк пытался уйти от столкновения, а Баринов открытой подошвой наступил ему на ногу. Это 11-метровый и предупреждение, для железнодорожника второе. Но, опять же, Сиденков не сам принял это решение, а после подсказки VAR. Посмотрите, как много таких вмешательств видеоассистентов в ключевых эпизодах матчей. Это говорит о квалификации главных арбитров.

«Арсенал» – «Крылья Советов» – 2:1

Судья: Евгений Кукуляк

49-я минута – пенальти за фол Бурлака на Солдатенкове. После подачи углового мяч уже был в игре, значит Бурлак не имел права толкать соперника в спину. Кукуляк находился в хорошей позиции и правильно назначил пенальти. Волнует другое. После матча мне звонили болельщики и спрашивали: «Зачем Бурлак вообще так очевидно толкал Солдатенкова?» Ведь обратите внимание на реакцию защитника. Он воспринял происходящее, как должное, не слишком-то переживая свою ошибку. Это наводит на определенные мысли, не правда ли?

СЕРГЕЙ КАРАСЕВ БУДЕТ СУДИТЬ МАТЧ ЗА СУПЕРКУБОК УЕФА

Рад за Сергея, это важный момент в его карьере, он это заслужил. Но меня удивляет другое. Только было объявлено о назначении, как Виктор Кашшаи заявил о том, что это заслуга Ашота Хачатурянца. Боже мой, да где вы были, когда Карасев начинал судить и проходил становление, как арбитр? Работа в Суперкубке УЕФА – полностью его заслуга, результат его труда. Он и при Александре Егорове судил, и при Левниковых и прочих. А вы занимаетесь только экзекуцией и теперь просто примазываетесь к чужой славе.

Думаю, что в некоторой степени это назначение стало компенсацией за то, что Карасеву не дали поработать на решающих стадиях Евро-2020, которые проходили в Англии, с которой у нас политическое противостояние. Говорили ведь, что он вообще чуть ли не после группового этапа поедет домой. Оставили, но судить не дали. Было исключено, чтобы русский судил в Англии, хотя он выступил очень достойно. И это назначение на Суперкубок УЕФА – знак признания его отличной работы, подтверждение того, что он один из лучших.

На мой взгляд, и Суперкубок России должен был судить Карасев, а не Кукуян. Таким образом Кашшаи отблагодарил бы его за то, как Сергей представлял Россию на чемпионате Европы. Заодно он бы и задал планку судейства на стартующий сезон.