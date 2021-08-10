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Бонжур, Лео! Париж встречает Месси как короля
10 августа 18:37
автор: Сергей Иванов
автор фото: Marca

Бонжур, Лео! Париж встречает Месси как короля

Лионель Месси прилетел в столицу Франции для подписания контракта с «Пари Сен-Жермен».

ПОЧЕМУ «ПСЖ»

Других вариантов у Лео по сути не было. «Манчестер Сити» был основным претендентом на игрока полгода назад, когда аргентинец реально подумывал об уходе из каталонского клуба, где провел всю свою сознательную жизнь - за основную команду сине-гранатовых Месси играл с 2003 года. Но потом в «Барселоне» сменился президент. Вернулся на свой пост Жоан Лапорта, пообещавший игроку решить все вопросы с новым соглашением. И Месси уже никуда не хотел уходить. В какой-то момент казалось, что ничто не мешает заключению сделки, но она в итоге сорвалась.

Официально причиной, помешавшей регистрации нового контракта, названы финансовые правила Ла Лиги, которые регламентируют траты клубов на зарплаты в зависимости от их заработков. Но кажется, что есть что-то еще. Лео дал понять это на прощальной пресс-конференции на «Камп Ноу», когда сказал, что не только платежка всему виной. Неслучайно потом испанские СМИ обращали внимание на холодное приветствие Месси при встрече с Лапортой. Возможно, когда-нибудь мы узнаем подробности случившегося в ином свете.

«Ман Сити», узнав об уходе Месси из «Барсы», уже не мог быстро отреагировать и приобрести игрока. Как раз в день объявления о срыве сделки Лео с сине-гранатовыми «горожане» купили у «Астон Виллы» Джека Грилиша за сто миллионов. А хотят взять еще и Гарри Кейна у «Тоттенхэма» за сто с лишним. Месси уже не вписывался в трансферные планы «Сити». Еще один английский гранд - «Челси», похоже, не привлекал внимание со стороны футболиста.

Таким образом, «ПСЖ» остался единственным вариантом, который устраивал Лео по многим моментам. Клуб - претендент на победу в Лиге чемпионов, что важно для Месси. У команды аргентинский тренер Маурисио Почеттино. В составе играют друзья Лионеля — бразилец Неймар и соотечественник Ди Мария. Есть еще аргентинец Икарди и такие звезды как Мбаппе, Рамос, Вейналдум, Доннарумма.

Как они уживаются с финансовым фэйр-плей? Кажется, УЕФА просто закрыл на все происходящее глаза.

ПОЧЕМУ МЕССИ ДОЛГО ДУМАЛ

Лео ждали в Париже уже в понедельник, но он не спешил покидать свой дом. Говорилось о том, что юристы аргентинца прорабатывают другие варианты. Например, изучают предложение от «Тоттенхэма». Но в «ПСЖ» это опровергают, утверждая, что ни с кем больше Месси переговоры не вел.

Так ли это — знает только игрок и его окружение. Источники сообщают, что непросто удалось достичь согласия по таким пунктам как права на использование изображения, а также схему и способы проведения платежей. Из-за этого Месси смог прибыть в Париж только во вторник.

В аэропорту его встречали сотни болельщиков, поистине с королевскими почестями. Собрались они сразу после новостей о вылете футболиста из Барселоны. Лео помахал им из окна здания, в открытое окно. Ему еще предстоит пройти медобследование перед заключением сделки. Официальная пресс-конференция назначена на среду, 11 августа.

Известно, что Месси собирается взять 30-й номер, под которым начинал в «Барсе». Зарплата составит 35 млн евро в год плюс бонусы. Контракт рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон.

источник: «Советский спорт»
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