Бонжур, Лео! Париж встречает Месси как короля

ПОЧЕМУ «ПСЖ»

Других вариантов у Лео по сути не было. «Манчестер Сити» был основным претендентом на игрока полгода назад, когда аргентинец реально подумывал об уходе из каталонского клуба, где провел всю свою сознательную жизнь - за основную команду сине-гранатовых Месси играл с 2003 года. Но потом в «Барселоне» сменился президент. Вернулся на свой пост Жоан Лапорта, пообещавший игроку решить все вопросы с новым соглашением. И Месси уже никуда не хотел уходить. В какой-то момент казалось, что ничто не мешает заключению сделки, но она в итоге сорвалась.

Официально причиной, помешавшей регистрации нового контракта, названы финансовые правила Ла Лиги, которые регламентируют траты клубов на зарплаты в зависимости от их заработков. Но кажется, что есть что-то еще. Лео дал понять это на прощальной пресс-конференции на «Камп Ноу», когда сказал, что не только платежка всему виной. Неслучайно потом испанские СМИ обращали внимание на холодное приветствие Месси при встрече с Лапортой. Возможно, когда-нибудь мы узнаем подробности случившегося в ином свете.

«Ман Сити», узнав об уходе Месси из «Барсы», уже не мог быстро отреагировать и приобрести игрока. Как раз в день объявления о срыве сделки Лео с сине-гранатовыми «горожане» купили у «Астон Виллы» Джека Грилиша за сто миллионов. А хотят взять еще и Гарри Кейна у «Тоттенхэма» за сто с лишним. Месси уже не вписывался в трансферные планы «Сити». Еще один английский гранд - «Челси», похоже, не привлекал внимание со стороны футболиста.

Таким образом, «ПСЖ» остался единственным вариантом, который устраивал Лео по многим моментам. Клуб - претендент на победу в Лиге чемпионов, что важно для Месси. У команды аргентинский тренер Маурисио Почеттино. В составе играют друзья Лионеля — бразилец Неймар и соотечественник Ди Мария. Есть еще аргентинец Икарди и такие звезды как Мбаппе, Рамос, Вейналдум, Доннарумма.