Сандро Шварц: Не удивлен, что Захарян сейчас на карандаше у скаутов ведущих клубов

- У «Динамо» три победы в трех матчах. Следите ли за статистикой и знаете, когда «Динамо» также удачно стартовало?

- Решение было принято, и мы с этим живем. Готовы к тому, что Шелия примет участие в матче.

- Нам будет противостоять неуступчивый соперник, который силен в единоборствах. Нам надо будет хорошо проявить себя в этом компоненте. Будет непросто, нас ждет много борьбы.

- Наш пресс-атташе мне сказал об этом после матча, так что я знаю о статистике. Если говорить о четвертой игре в чемпионате, мы не забиваем голову рекордами и победными сериями. Для нас важно играть в наш футбол. Матч с ЦСКА команда провела замечательно. По статистике, что важно, команда пробежала 122 километра. Было много рывков и спринтов.

- У «Динамо» теперь есть Макаров. На какой позиции рассматриваете Грулева? Сможем ли мы увидеть центр нападения: Тюкавин – Грулев?

- Надо сказать, что оптимальная позиция Грулева – нападающий. Он также может закрыть позиции левого и правого вингера. Макаров хорошо проявил себя в матче с ЦСКА, сыграл ярко. При его участии мы забили второй мяч. По его позиции будем смотреть. Мы отталкиваемся и от состава соперника. Решения по позициям будут приниматься незадолго до матча.

- На этой неделе пошли разговоры об интересе к Захаряну из Европы. Это так? Общались ли вы с ним на эту тему и готов ли он к Бундеслиге, например?

- Не удивлен, что он сейчас на карандаше скаутов ведущих клубов, учитывая качество его игры в таком юном возрасте. Могу успокоить, мы с ним всегда на связи и много общаемся. У меня опасений, что он может принять какое-то решение. А слухи всегда окружают футбол. Готов ли он к Европе? Этот вопрос не в моей компетенции. Последующими шагами для его развития будет его стабильность. Ему важно дальше показывать ход, который он набрал. Это будет его первый чемпионат на таком высоком уроне. Важно сохранить стабильность. В прошлом сезоне он много играл и качество игры важно приумножить.

- Известно, что главный тренер сборной России Валерий Карпин встречается со сборниками и уже общался с Фоминым. У вас были разговоры с Карпиным о футболистах «Динамо»?

- Пока не была разговора. И не было таких планов. Но если Карпин увидит в этом необходимость, то я открыт. Всегда готов с ним обсудить вопросы по игрокам «Динамо».

- В чем заключается прогресс Фомина, который проводит один из лучших сезонов, и чем он важен для команды?

- Он находится в отличной форме. 13 километров пробежал в матче с ЦСКА. Он создает моменты за пределами штрафной площади и в ней. Он хорошо борется за подборы и эффективен при пробитии пенальти. У него высокий футбольный интеллект. Фомин находит свободные зоны на поле. Ему стоит поработать над жесткостью и ведением единоборств. Ждем, что он будет еще эффективнее в отборе.

- «Ахмат» сыграл два матча в два центральных защитника. Последний матч играл в три центральных защитника. Какую схему ждете от этой команды?

- Мы готовимся к обеим схемам. В одном из матчей, когда играл «Ахмат» с двумя центральными защитниками, он перестроился по ходу матча, и стал играть в три центральных защитника. Но отталкиваемся мы от своего футбола.

- На матче с ЦСКА ваш помощник Волкан Булут был в наушнике. С кем он общался?

- Он общался с нашим аналитиком. Для того, чтобы в режиме онлайн мы производили корректировки. После первого тайма мы анализируем игру в раздевалке.

- Макарова вы хвалили за эпизод с голом. Довольны ли тем, как он отрабатывал в обороне на последних минутах? Готов ли он играть все 90 минут?

- Не могу сказать, что его хватит на весь матч. Он не так долго в команде. 25-30 минут игры с ЦСКА он хорошо себя проявил. Он прошел сборы с «Рубином». Посмотрим в матче с «Ахматом», как он будет готов, и сколько времени ему дадим.

- Что с Моро и Паршивлюком? Как они работали на этой неделе?

- У нас была короткая тренировочная неделя, потому что мы играли с ЦСКА в воскресенье, и сейчас играем в субботу. Моро и Паршивлюк тренировались всю неделю с нами. Единственное, кого не будет, это Лесового по известным причинам.

- Бальбуэна на старте сезона допустил две ошибки. Планируете выпустить вместо него Евгеньева на игру с «Ахматом» и почему Роман так мало играет?

- У нас высокая конкуренция среди центральных защитников. По трем встречам могу сказать, что Ордец и Бальбуэна провели качественные матчи. Евгеньев 7-8 дней хорошо себя проявлял на тренировках. У нас есть на эту позицию Сазонов и Плиев. Всегда сложно выбрать игроков, кто будет выступать. Но я часто говорил, что важно, чтобы у нас была здоровая конкуренция и я рад, что она у нас есть.

- Болельщики активно обсуждают чемпионство «Динамо» после такого старта. Как оцениваете шансы на золотые медали?

- Нам это очень приятно, и мы не хотели бы останавливать болельщиков в этом вопросе. Такая оценка – подтверждение тому, что мы на правильном пути. Сейчас мы фокусируемся на каждодневной работе, матчах, которые нам предстоит провести, и это то, что нас больше всего заботит.

- Стало известно, что матчи шестого тура будут перенесены на более раннее время. Это скажется на подготовке «Динамо» и нет ли опасения, что игроки устанут от такого насыщенного календаря?

- Мы не думаем, что команда подустала и может сбавить бороты к концу шестого тура. Сейчас ребята находятся в отличной форме и статистика об этом говорит. Надо отдать должное тренерам по физподготовке и медицинскому штабу. У нас нет опасений, что команда может подсесть к шестому туру.

- «Динамо» тяжело входило в игру с «Ростовом», с «Уфой» и с ЦСКА сразу пропустило. А «Ахмат» блестяще начал первый тайм в Самаре, переигрывал «Рубин» в Казани вначале встречи. Согласны, что старт у «Динамо» не очень получается и ждете ли агрессивной игры от «Ахмата» с первых минут?

- Вы правильно подметили. Для нас важно с первых минут включаться, быть готовыми, а не позволять сопернику перехватить инициативу и поймать кураж. Не сказал бы, что в Уфе игра плохо складывалась. Она сложилась в нашу пользу. С «Ростовом» у нас не было много моментов, но нужно время, чтобы войти в игру, и тогда создавать подходы и опасные моменты. С ЦСКА встреча не осень складывалась в первые 15 минут, но потом мы владели инициативой на протяжении всего матча, и победили заслужено. В субботу будет задача на протяжении всей игры показывать наш футбол, который мы и должны.

- Захарян уже готов выступать на таком уровне, как сборная России?

- Тренер сборной был на нашей игре с ЦСКА. Это его решение, насколько он видит Арсена в сборной. Что касается готовности Захаряна играть в сборной, это вопрос к Карпину.

- Вы не стали менять состав на игру с ЦСКА. Сейчас есть те позиции, по которым вы сомневаетесь? Может, Макаров своей игрой заслужил выйти с первых минут на поле?

- Решение по ставу мы принимаем не только на основании выигранного матча. Есть и другие моменты. При решении по стартовому составу мы смотрим на тренировки, насколько игроки выкладываются, мы анализируем состав соперника и по итогам аналитики смотрим на тех футболистов, которые будут максимально эффектными. В субботу, возможно, будут незначительные изменения, потому что игроки находятся в высоком тонусе. Но, возможно, мы обойдется без изменений.

- Прошлая игра в Грозном запомнилась разговорами о судействе Талалаева. Вы готовы к подобным разговорам после этой встречи?

- В игре в субботу будет важно в стрессовых ситуациях сохранять холодную голову, оставаться спокойными, не терять баланс и следовать установки на игру.

- Команда получила девять желтых карточек в первых трех матчах. Со стороны не все они выглядели обязательными. Согласны с этим?

- В ПРЛ достаточно много дается желтых карточек. Если сравнить с ведущими чемпионатами, там нет такой ситуации.

- Сегодня вышло интервью Шунина, в котором он сказал, что вы звали его поужинать семьями, но он не состоялся, потому что Антону не хватает знаний английского языка. Как происходит общение за пределами поля? Встречаетесь ли с ребятами в неформальной обстановке?

- После игры с ЦСКА клуб организовал командный ужин для игроков, тренерского штаба и персонала. Была отличная атмосфера. А с Антоном мы обязательно поужинаем с семьями с детьми.