«Вот тебе матч СССР — ФРГ, с Мюллером я на короткой ноге» Умер Герд Мюллер

Дело в том, что годом ранее, в 1972-м, наша сборная дважды встречалась с ФРГ, но я тогда попал в ЦИТО и в обоих матчах не играл. Просто хочу напомнить, что в этих играл творил Мюллер. Это для молодежи, чтобы они понимали, какой это был великий нападающий.

Мы тогда дома в течение двух месяцев сыграли три товарищеских матча с сильнейшими сборными. Летом в Москву приехала Англия, тогда входившая в топ-3 мировой табели о рангах. Мы проиграли 1:2. Затем пожаловали действующие чемпионы мира бразильцы. Сборная СССР тоже уступила 0:1, герой ЧМ-1970 Жаирзиньо забил головой. И вот в сентябре мы принимали чемпионов Европы – немцев. Которые через год станут чемпионами мира. Единственный гол в матче забил как раз Герд Мюллер.

- С Мюллером мы на поле пересеклись только один раз. Это был товарищеский матч в «Лужниках» в начале сентября 1973 года.

Первая игра состоялась в конце мая 1972 года и была приурочена к открытию Олимпийского стадиона в Мюнхене, где через три месяца должна была пройти летняя Олимпиада. Настолько высок был имидж сборной СССР, что именно нашу команду немцы пригласили на открытие Олимпийской арены.

Хозяева выиграли 4:1, все четыре мяча забил… правильно – Герд Мюллер.

А менее чем через месяц наша команда вновь встретилась со сборной ФРГ, но на этот раз в финале чемпионата Европы в Брюсселе. Опять немцы были на голову сильнее – 3:0. На этот раз Мюллер забил два гола.

Я уже не раз рассказывал эту историю, но сегодня есть повод ее повторить. Это был 90-й год. Российская команда артистов, за которую пригласили и меня, отправилась в Мюнхен сыграть матч с командой «Радио Свобода».

Идем мы с Петровичем Пресняковым и переводчиком по Олимпийскому стадиону. Навстречу – сам Герд Мюллер. Ну как упустить такую возможность? Я попросил переводчика перевести мои слова. Напомнил Герду тот матч в «Лужниках» 1973 года. Он так посмотрел на меня, потом на Петровича. И говорит мне: «Тебя не помню, а вот этот лохматый мне все ноги тогда отбил», - показывает на Петровича.

Что сказать в заключение? Это был великий игрок, великий!

ВЫСОЦКИЙ УВЕКОВЕЧИЛ МЮЛЛЕРА

Популярность Герда Мюллера в начале 70-х в СССР была велика. Поэтому Владимир Высоцкий, который во многих песнях упоминал популярных в то время политических деятелей, артистов и спортсменов, не мог пройти мимо этой персоны.

В одной из его песен начала 70-х есть такие строчки «Вот тебе матч СССР — ФРГ,

С Мюллером я на короткой ноге»

Внимательный Высоцкий уделял внимание малейшим деталям, чтобы создать в двух строках портрет персонажа. Дело в том, что у Мюллера были мощные, короткие ноги, низкий центр тяжести. Поэтому сбить его, уронить на поле было почти невозможно. Эту физиологическую особенность великого бомбардира Высоцкий подметил, вложив в нее еще один смысл: мол, с немецким бомбардиром мы товарищи. Конечно, товарищами они не были и быть не могли, и даже не были знакомы.

«С Мюллером я на короткой ноге».

И не случайно, что в первой строке фигурирует «матч СССР – ФРГ». Как видим, наша сборная и сборная команда Западной Германии только в течение одного года встречались три раза.

Герд МЮЛЛЕР

Чемпион мира 1974, чемпион Европы 1972, чемпион ФРГ 1969, 1972, 1973, 1974.

Обладатель Кубка европейских чемпионов 1974. 1975, 1976.

Обладатель Кубка УЕФА 1967, обладатель Кубка ФРГ 1966, 1967, 1969, 1971.

Лучший бомбардир чемпионата мира 1970

Лучший бомбардир чемпионата Европы 1972.

Лучший бомбардир чемпионата ФРГ 7 раз.

Лучший бомбардир в истории чемпионат ФРГ - 365 голов

Обладатель «Золотой бутсы» (2): 1970, 1972.

Обладатель Золотого мяча» 1970.

Лучший футболист ФРГ: 1967, 1969.