«Вот тебе матч СССР — ФРГ, с Мюллером я на короткой ноге» Умер Герд Мюллер

ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Франция - Лига 1 2-й тайм, 79' Клермон 2 Труа 0
Англия - Премьер-лига 2-й тайм, 80' Ньюкасл Юнайте 2 Вест Хэм Юнайт 4
Франция - Лига 1 2-й тайм, 80' Нант 2 Метц 0
Франция - Лига 1 2-й тайм, 82' Брест 0 Ренн 0
Франция - Лига 1 2-й тайм, 82' Реймс 2 Монпелье 3
Португалия - Сегунда 2-й тайм, 78' Пенафиел 0 Бенфика Б 1
Россия - Премьер-Лига 1-й тайм, 6' Локомотив М 0 Зенит 0
Португалия - Сегунда 1-й тайм, 8' Насьонал 0 Вилафранкензе 0
Испания - Сегунда 18:00 Спортинг Хихон 0 Бургос 0
Франция - Лига 1 18:00 Ланс 0 Сент-Этьен 0
Англия - Премьер-лига 18:30 Тоттенхэм Хотс 0 Манчестер Сити 0
Кубок Италии 18:45 Эмполи 0 Виченца 0
Кубок Италии 19:00 Парма 0 Лечче 0
Аргентина - Примера 19:30 Патронато 0 Сентраль Кордо 0
Россия - Премьер-Лига 20:00 Краснодар 0 Арсенал 0
Россия - Премьер-Лига 20:00 Рубин 0 Крылья Советов 0
Испания - Сегунда 20:30 Овьедо 0 Луго 0
Португалия - Сегунда 21:30 Ковильян 0 Академику 0
Аргентина - Примера 21:45 Платенсе 0 Арсенал Саранд 0
Франция - Лига 1 21:45 Марсель 0 Бордо 0
Кубок Италии 21:45 Венеция 0 Фрозиноне 0
Бразилия - Серия А 22:00 Коринтианс 0 Сеара 0
Бразилия - Серия А 22:00 Фламенго 0 Спорт Ресифи 0
Кубок Италии 22:00 Торино 0 Кремонезе 0
Испания - Сегунда 23:00 Фуэнлабрада 0 Тенерифе 0
Испания - Сегунда 23:00 Лас-Пальмас 0 Вальядолид 0
«Вот тебе матч СССР — ФРГ, с Мюллером я на короткой ноге» Умер Герд Мюллер
15 августа 16:32
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК "Бавария

«Вот тебе матч СССР — ФРГ, с Мюллером я на короткой ноге» Умер Герд Мюллер

Сегодня на 76-м году ушел из жизни великий футболист, форвард от Бога, бомбардир нации, как его называли в Германии, Герд Мюллер.

«ОН НЕДОВЕРЧИВО НА МЕНЯ СМОТРИТ: «ЕГО ПОМНЮ, ТЕБЯ - НЕТ»

Лучший футболист СССР Евгений Ловчев вспоминает великого игрока.

- С Мюллером мы на поле пересеклись только один раз. Это был товарищеский матч в «Лужниках» в начале сентября 1973 года.

Мы тогда дома в течение двух месяцев сыграли три товарищеских матча с сильнейшими сборными. Летом в Москву приехала Англия, тогда входившая в топ-3 мировой табели о рангах. Мы проиграли 1:2. Затем пожаловали действующие чемпионы мира бразильцы. Сборная СССР тоже уступила 0:1, герой ЧМ-1970 Жаирзиньо забил головой. И вот в сентябре мы принимали чемпионов Европы – немцев. Которые через год станут чемпионами мира. Единственный гол в матче забил как раз Герд Мюллер.

Дело в том, что годом ранее, в 1972-м, наша сборная дважды встречалась с ФРГ, но я тогда попал в ЦИТО и в обоих матчах не играл. Просто хочу напомнить, что в этих играл творил Мюллер. Это для молодежи, чтобы они понимали, какой это был великий нападающий.

Первая игра состоялась в конце мая 1972 года и была приурочена к открытию Олимпийского стадиона в Мюнхене, где через три месяца должна была пройти летняя Олимпиада. Настолько высок был имидж сборной СССР, что именно нашу команду немцы пригласили на открытие Олимпийской арены.

Хозяева выиграли 4:1, все четыре мяча забил… правильно – Герд Мюллер.

А менее чем через месяц наша команда вновь встретилась со сборной ФРГ, но на этот раз в финале чемпионата Европы в Брюсселе. Опять немцы были на голову сильнее – 3:0. На этот раз Мюллер забил два гола.

Я уже не раз рассказывал эту историю, но сегодня есть повод ее повторить. Это был 90-й год. Российская команда артистов, за которую пригласили и меня, отправилась в Мюнхен сыграть матч с командой «Радио Свобода».

Идем мы с Петровичем Пресняковым и переводчиком по Олимпийскому стадиону. Навстречу – сам Герд Мюллер. Ну как упустить такую возможность? Я попросил переводчика перевести мои слова. Напомнил Герду тот матч в «Лужниках» 1973 года. Он так посмотрел на меня, потом на Петровича. И говорит мне: «Тебя не помню, а вот этот лохматый мне все ноги тогда отбил», - показывает на Петровича.

Что сказать в заключение? Это был великий игрок, великий!

ВЫСОЦКИЙ УВЕКОВЕЧИЛ МЮЛЛЕРА

Популярность Герда Мюллера в начале 70-х в СССР была велика. Поэтому Владимир Высоцкий, который во многих песнях упоминал популярных в то время политических деятелей, артистов и спортсменов, не мог пройти мимо этой персоны.

В одной из его песен начала 70-х есть такие строчки «Вот тебе матч СССР — ФРГ,

С Мюллером я на короткой ноге»

Внимательный Высоцкий уделял внимание малейшим деталям, чтобы создать в двух строках портрет персонажа. Дело в том, что у Мюллера были мощные, короткие ноги, низкий центр тяжести. Поэтому сбить его, уронить на поле было почти невозможно. Эту физиологическую особенность великого бомбардира Высоцкий подметил, вложив в нее еще один смысл: мол, с немецким бомбардиром мы товарищи. Конечно, товарищами они не были и быть не могли, и даже не были знакомы.

«С Мюллером я на короткой ноге».

И не случайно, что в первой строке фигурирует «матч СССР – ФРГ». Как видим, наша сборная и сборная команда Западной Германии только в течение одного года встречались три раза.

Герд МЮЛЛЕР

Чемпион мира 1974, чемпион Европы 1972, чемпион ФРГ 1969, 1972, 1973, 1974.

Обладатель Кубка европейских чемпионов 1974. 1975, 1976.

Обладатель Кубка УЕФА 1967, обладатель Кубка ФРГ 1966, 1967, 1969, 1971.

Лучший бомбардир чемпионата мира 1970

Лучший бомбардир чемпионата Европы 1972.

Лучший бомбардир чемпионата ФРГ 7 раз.

Лучший бомбардир в истории чемпионат ФРГ - 365 голов

Обладатель «Золотой бутсы» (2): 1970, 1972.

Обладатель Золотого мяча» 1970.

Лучший футболист ФРГ: 1967, 1969.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Спартак" с трудом победил "Урал"Давид Пастрняк стал лучшим хоккеистом ЧехииGif-обзор: Chevrolet Corvette C7 получил горячую версию от Hennessey PerformanceЧерчесов нашел себе теплое местечко?Дзюба назвал Карпина «клоуном» в ответ на предложение о встрече?Вот что сказал Черчесов о завершении карьеры Дзюбы в сборной РФ
«Локо» мотивирован разгромами от «Зенита» — теперь будет 1:1 или 2:2». Ловчев — о главном матче тура
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев специально для «Плеймейкера» оценил шансы в центральном матче 4-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом».
«Ростов» спасает тренеров ЦСКА. В декабре проиграл дома подвисшему Гончаренко, теперь — Березуцкому
В матче 4-го тура РПЛ красно-синие одержали выездную победу над «Ростовом» (3:1).
Романцев увидел поражение Шалимова от «Спартака». Как красно-белые добыли такие нужные им три очка
В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» на своем поле одолел «Урал» (1:0) благодаря голу Романа Зобнина.
РФС наверняка продавит отмену лимита в РПЛ. Но нашему футболу это как мертвому припарка
РФС решил наконец-то отменить лимит на легионеров, по которому не один год идут жаркие споры. Однако шаг этот вряд ли приведет к кардинальным переменам в лучшую сторону.
«Семин уже больше недели в «Ростове» — должен обыграть раскладной ЦСКА». Прогноз Ловчева
По мнению лучшего футболиста страны 1972 года Евгения Ловчева, которое он высказал «Плеймейкеру», «Ростов» с Юрием Семиным в домашнем матче 4-го тура РПЛ победит московских армейцев.
«Шалимов «Урал» не спасет — «Спартак» победит красиво и результативно». Ловчев — о матче 4-го тура
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев дал «Плеймейкеру» прогноз на исход матча между «Спартаком» и «Уралом» в 4-м туре РПЛ.
Олимпийские пряники. Россия подарит героям Токио по 4 миллиона, но это ничто в сравнении с филиппинкой Диас
Правительство назвало суммы выплат премиальных российским медалистам Олимпиады-2020 в Токио.
Расклады на Бундеслигу-2021/22: кто возьмет титул, попадет в еврокубки, выиграет гонку бомбардиров
«Плеймейкер» анонсирует стартующий сезон в немецкой Бундеслиге - одном из ведущих национальных футбольных чемпионатов, лидеры которого летом повально меняли главных тренеров.
«Если у человека нет мозгов…» Чем грозит России допинг триатлониста Полянского, которого уже призывают подвести под статью
Похоже, что главный антигерой Олимпиады в Токио среди российских спортсменов рождается на наших глазах. Происходит это уже после окончания Игр.
Расклады на АПЛ-2021/22: кто возьмет титул, попадет в еврокубки, выиграет гонку бомбардиров
«Плеймейкер» анонсирует стартующий сезон в английской Премьер-Лиге - ведущем национальном футбольном чемпионате, который летом стал еще сильнее.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика