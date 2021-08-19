Трагедия в небе. Афганский футболист погиб, убегая от талибов

Об этом в твиттере написал журналист Бабак Тагвае. Части тела футболиста были обнаружены в отсеке шасси транспортного самолета С-17А ВВС США после приземления. Сообщается, что Заки, пытался покинуть Кабул до того, как его займут талибы (движение «Талибан» признано в России террористическим и его деятельность на территории страны запрещена) привязал себя веревкой в отсеке для шасси, однако не рассчитал и погиб. Американские ВВС начали расследование по факту гибели человека.

Анвари стал не первой жертвой поспешного вывода контингента американских вооруженных сил из Афганистана. Кадры из Кабула – в топе новостей по всему миру всю последнюю неделю. Мало кто ожидал, что между тем моментом, когда президент США объявил о выводе войск из Афганистана и временем, когда талибы займут всю страну, включая столицу Кабул, пройдет всего несколько дней.

Президент Ашраф Гани бежал в ОАЭ, иностранные государства экстренно эвакуируют своих дипломатов и других граждан. Пытаются покинуть страну и многие афганцы, опасающиеся преследования со стороны новой власти. В кабульском аэропорту имени Хамида Карзая они стараются любыми способами сесть на самолеты. Если не удается проникнуть внутрь, то цепляются снаружи – на фюзеляж. Несколько человек уже погибли, не удержавшись и упав на землю.

Кстати, накануне афганская тема неожиданно всплыла на пресс-конференции Хабиба Нурмагомедова, посвященной подписанию рекламного контракта. Бывшего бойца ММА попросили прокомментировать ситуацию в этой стране, что вызвало резкую реакцию. Вот как это было:

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