Владимир Федотов: «Спартаку» не хватает командных взаимодействий

– В команде много классных игроков, но любой недочет, потеря концентрации, приводит к голу. Мы со стандарта пропустили. Не мне судить, но «Спартаку» не хватает командных взаимодействий.

– Вы когда готовились к матчу, «Спартак» не таил в себе секретов. Удивлены такой игрой соперника?

– Немного сумбурное начало матча, сами себе привезли гол. Шла активная игра «Спартака», было тревожно, но мы взяли себя в руки, и пошла равная игра. Было несколько хороших моментов и неплохие доставки с фланга, которые не сумели замкнуть. Второй тайм был под контролем. На стандартах «Спартак» хорош. После того, как пропустили, занервничали, несколько минут приходили в себя, но быстро отреагировали. Предъявили сопернику другой футбол, и забили два логичных гола. По такой игре, когда «Спартак» пошел вперед, были возможности соперника наказать.

– Вы кого выделяли на установке, кто самый опасный у «Спартаке»?

– Бакаев хорошо выглядит, Понсе Ларссон могут создать момент из ничего. Мы готовились серьезно, скидок не делали и не предполагали, что этот «Спартак» плох. Понятно, что мы живем в информационном мире, видим и слышим, что влияет на командную атмосферу. У нас есть свои проблемы.

– Удивило, что «Спартак» вышел играть в три центральных защитника?

– С «Уралом» они тоже перешли в конце на игру в три центральных, и мы к этому готовились. Если бы было по-другому, это выглядело бы как шараханье из стороны в сторону.

– Ваша команда вышла на первое место. Как оцените 6 туров перед перерывом на сборную и чем будете заниматься?

– Нескоро дней был насыщенный этап, где мы провели десять матчей – играли на каждый третий день. Появился травматизм. Мы потеряли Бурмистрова. Нобоа только сегодня вернулся в строй. Барач получил сегодня мышечное повреждение. Нужно активное восстановление. А первое место оцениваю спокойно.

– Кассьера сегодня был на матче. Как оцените это приобретение?

– Давно вели этот трансфер. В этом мире все долго, затянуто. Пораньше мы нуждались в таком форварде. Он хорошо играет спиной к воротам. Это командный игрок, с хорошими скоростными качествами, может забить. Надо адаптировать его к игре нашей команде.

– Вы сказали, что пропустив, немного приходили в себя и использовали зоны. А вас не удивило, что у «Спартака» появлялись такие зоны, и может логично было бы сохранять счет?

– Соперник недооценил нас, побеждал добивать и попал в плен. Они увлеклись, потеряли концентрацию, и мы в быстрых атаках их наказали. А когда мы сравняли счет, и надо было вырывать победу на своем поле, и получилось то же самое.

– Как отнеслись к разговорам, что линейным арбитром был брат вашего тренера Стипиди?

– Я об этом даже не знал. Когда побеждаешь, нет резона говорить о судействе. Были у судьи помарки. Два эпизода. На Попове было нарушение.

– Какова ваша позиция по лимиту на легионеров?

– Можно рассуждать по-разному. Дело не в лимите, а в организации нашего футбольного хозяйства. Самое главное – качественно работать и готовить молодое, конкурентоспособное поколение. Лимит не должен стать этому помехой. Наоборот. Нужно выдерживать конкуренцию. Нам нужны игроки для сборной России.

– Что вы думаете про то, что голландская компания предложила новый проект чемпионата? Чемпионат должен быть гладким?

– Да, я за гладкий чемпионат. У нас большая страна и все болельщики должны видеть «Спартак», «Зенит», «Динамо. Разделение будет являться ограничением.