ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Лига Европы 2-й тайм, 90+4' Слован Бр 2 Олимпиакос 2
Лига конференций 2-й тайм, 90+1' Шэмрок Роверс 0 Флора 1
Лига конференций 2-й тайм, 90+1' Тоттенхэм Хотс 3 Пасуш де Ферре 0
Лига Европы 2-й тайм, 82' Легия 2 Славия П 1
Лига Европы 2-й тайм, 81' Штурм 2 Мура 0
Лига конференций 2-й тайм, 75' Партизан 2 Санта-Клара 0
Лига Европы 2-й тайм, 82' Антверпен 1 Омония 0
Аргентина - Примера перерыв Аргентинос Хун 0 Тальерес 1
Владимир Федотов: «Спартаку» не хватает командных взаимодействий
26 августа 22:16
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК "Сочи"

Владимир Федотов: «Спартаку» не хватает командных взаимодействий

После матча 6-го тура РПЛ «Спартак» – «Сочи» (1:2), своими впечатлениями от игры поделился главный тренер «Сочи» Владимир Федотов.

– Немного сумбурное начало матча, сами себе привезли гол. Шла активная игра «Спартака», было тревожно, но мы взяли себя в руки, и пошла равная игра. Было несколько хороших моментов и неплохие доставки с фланга, которые не сумели замкнуть. Второй тайм был под контролем. На стандартах «Спартак» хорош. После того, как пропустили, занервничали, несколько минут приходили в себя, но быстро отреагировали. Предъявили сопернику другой футбол, и забили два логичных гола. По такой игре, когда «Спартак» пошел вперед, были возможности соперника наказать.

– Это самый слабый «Спартак», который вы видели?

– Не хочется давать таких оценок.

– Вы когда готовились к матчу, «Спартак» не таил в себе секретов. Удивлены такой игрой соперника?

– В команде много классных игроков, но любой недочет, потеря концентрации, приводит к голу. Мы со стандарта пропустили. Не мне судить, но «Спартаку» не хватает командных взаимодействий.

– Вы кого выделяли на установке, кто самый опасный у «Спартаке»?

– Бакаев хорошо выглядит, Понсе Ларссон могут создать момент из ничего. Мы готовились серьезно, скидок не делали и не предполагали, что этот «Спартак» плох. Понятно, что мы живем в информационном мире, видим и слышим, что влияет на командную атмосферу. У нас есть свои проблемы.

– Удивило, что «Спартак» вышел играть в три центральных защитника?

– С «Уралом» они тоже перешли в конце на игру в три центральных, и мы к этому готовились. Если бы было по-другому, это выглядело бы как шараханье из стороны в сторону.

– Ваша команда вышла на первое место. Как оцените 6 туров перед перерывом на сборную и чем будете заниматься?

– Нескоро дней был насыщенный этап, где мы провели десять матчей – играли на каждый третий день. Появился травматизм. Мы потеряли Бурмистрова. Нобоа только сегодня вернулся в строй. Барач получил сегодня мышечное повреждение. Нужно активное восстановление. А первое место оцениваю спокойно.

– Кассьера сегодня был на матче. Как оцените это приобретение?

– Давно вели этот трансфер. В этом мире все долго, затянуто. Пораньше мы нуждались в таком форварде. Он хорошо играет спиной к воротам. Это командный игрок, с хорошими скоростными качествами, может забить. Надо адаптировать его к игре нашей команде.

Руй Витория: У меня нет конфликта с игроками «Спартака», каждый из них может подтвердить это

– Вы сказали, что пропустив, немного приходили в себя и использовали зоны. А вас не удивило, что у «Спартака» появлялись такие зоны, и может логично было бы сохранять счет?

– Соперник недооценил нас, побеждал добивать и попал в плен. Они увлеклись, потеряли концентрацию, и мы в быстрых атаках их наказали. А когда мы сравняли счет, и надо было вырывать победу на своем поле, и получилось то же самое.

– Как отнеслись к разговорам, что линейным арбитром был брат вашего тренера Стипиди?

– Я об этом даже не знал. Когда побеждаешь, нет резона говорить о судействе. Были у судьи помарки. Два эпизода. На Попове было нарушение.

– Какова ваша позиция по лимиту на легионеров?

– Можно рассуждать по-разному. Дело не в лимите, а в организации нашего футбольного хозяйства. Самое главное – качественно работать и готовить молодое, конкурентоспособное поколение. Лимит не должен стать этому помехой. Наоборот. Нужно выдерживать конкуренцию. Нам нужны игроки для сборной России.

– Что вы думаете про то, что голландская компания предложила новый проект чемпионата? Чемпионат должен быть гладким?

– Да, я за гладкий чемпионат. У нас большая страна и все болельщики должны видеть «Спартак», «Зенит», «Динамо. Разделение будет являться ограничением.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Российские пловцы Исаев и Бартасинский стали призёрами ПаралимпиадыАвстрия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФАСерена Уильямс снялась с US OpenГимнастка Солдатова поразила подписчиков откровенным фотоЛюбимая девушка Фабио Куальяреллы прекрасна, как дьяволРоссийские синхронистки "разорвали" Vogue дерзкими фото
Дзюба вышел, отдал и победил. Как бывший капитан сборной России помог «Зениту» дожать ЦСКА (видео)
Команда Сергея Семака в домашнем матче 6-го тура РПЛ в концовке вырвала минимальную победу у армейцев благодаря голевому пасу Артема Дзюбы на Сердара Азмуна.
Папоротный — ай да молодец! Как Россия прошла в четвертьфинале Испанию и стала главным фаворитом пляжного ЧМ в Лужниках
На пляжном чемпионате мира по пляжному футболу россияне выбили испанцев, расчистив путь к трофею, так как Бразилия и Португалия уже вылетели.
Давненько Лукаку не забивал в Питере… «Зенит» попал в группу ЛЧ с монстрами из «Челси» и «Ювентуса» и вроде бы проходимым «Мальме»
Единственный представитель России в основной стадии Лиги чемпионов-2021/22 «Зенит» вряд ли может быть доволен результатами жеребьевки. Но хотя бы на попадание в евровесну питерцы претендовать должны.
Снизу «Спартаку» опять постучали. Как красно-белые проиграли дома «Сочи» и пробили очередное дно
В шестом туре РПЛ спартаковцы потерпели свое третье поражение в чемпионате-2021/22, несмотря на то, что открыли счет во втором тайме.
«Мобильная карта» стала единым оператором российских букмекеров. Что об этом думают лидеры рынка
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о назначении Небанковской кредитной организации «Мобильная карта» оператором Единого центра учета перевода ставок (ЕЦУПС). «Плеймейкер» поинтересовался мнением букмекеров об этом решении.
«Не верьте, что Ефимова и Чупков завершили карьеру». Экспертное мнение о звездах российского плавания
Призер чемпионатов мира и Европы по плаванию Вячеслав Прудников поделился с «Плеймейкером» мнением о перспективах недавних участников Олимпиады в Токио.
«Лимит на осечки «Зенит» исчерпал, поэтому победит ЦСКА 2:0». Ловчев — о главном матче 6-го тура РПЛ
По мнению лучшего футболиста страны 1972 года Евгения Ловчева, в противостоянии «Зенита» и ЦСКА в рамках очередного тура РПЛ (26 августа, 20:45) действующий чемпион добудет победу без особых проблем.
«Никто Виторию в «Спартаке» не сплавляет, но с «Сочи» будет ничья 1:1». Прогноз Ловчева
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча очередного тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Сочи» (26 августа, 18:30).
Россия на правах Молдавии. Определились все 32 участника групповой стадии Лиги чемпионов
26 августа в 19:00 (мск) в штаб-квартире УЕФА состоится жеребьевка основной стадии Лиги чемпионов-2021/22, в которой нашу страну представит только «Зенит».
До побачення, Головин… Как донецкий «Шахтер» не пустил «Монако» в Лигу чемпионов, где сыграют два украинских клуба
«Шахтер», уступая в Харькове 0:2 «Монако», в дополнительное время свел матч вничью и вышел в групповой этап ЛЧ.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика