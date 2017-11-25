- Все мячи забили головой. Казалось, что именно для вас было принципиально победить.

- Победа важна для всей команды, потому что это очень важный матч с турнирной точки зрения. Остались сильные соперники - ЦСКА и "Локомотив", сегодня нужно было обязательно выиграть.



- Уход Бесчастных и Щербака из тренерского штаба сказалось на команде?

- С Бесчастных я много общаюсь, он дорогой для меня человек, он многому меня обучил. Очень расстроился, жалко, что он ушел.



- Есть желание посвятить хет-трик Бесчастных?

- Да, посвящаю Владимиру Евгеньевичу и маме, потому что сегодня день матери.



- Готовы обогнать Кокорина?

- Не думал об этом, но если буду забивать как сегодня - почему нет.

- Игрокам объяснили уход тренеров?

- Нет, нам никто ничего не говорил.



- Как настраивались на игру после разгрома от "Зенита"?

- Поговорили с ребятами, тренерами и руководством. Решили, что лучше проиграть один раз 0:5, чем несколько раз по 0:1. Собрались с мыслями и силами перед этой игрой, - приводит слова Маркова корреспондент "Советского спорта в Санкт-Петербурге".

Напомним, в матче 18 тура РФПЛ «Тосно» на «Петровском» переиграл тульский «Арсенал».

В первом тайме счет в матче открыл Горан Чаушич. Во втором тайме команды дважды обменялись голами: на мяч Сергея Ткачева тосненцы ответили хет-триком Евгения Маркова, который вышел на поле на 57 минуте, а отличился на 61, 79 и 81 минутах.

Отметим, самый быстрый хет-трик в РФПЛ принадлежит Веллитону, который в 2010 году забил три мяча "Томи" за шесть минут.

После этой победы "Тосно" поднялось из зоны вылета на 11 место, а Евгений Марков вышел на второе место в списке бомбардиров, забив восемь мячей за сезон.

Также Марков стал третьим игроком в истории чемпионатов России, которому удалось сделать хет-трик после выхода на замену. До этого такое удавалось Егору Титову, Дмитрию Кириченко, Ивице Оличу и Алексею Медведеву.