«Наша парни из „молодёжки“ настоящие герои! При 20-градусном морозе разгромили соперника!", - написал Геркус на своей странице в сети Instagram.

Матч завершился со счетом 6:0 в пользу "молодежки" железнодорожников.

В понедельник "Локомотив" сыграет на выезде против "СКА-Хабаровска" основным составом.

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