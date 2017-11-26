Президент «Локомотива» Илья Геркус похвалил игроков молодежной команды железнодорожников после уверенной победы в Хабаровске.

«Наша парни из „молодёжки“ настоящие герои! При 20-градусном морозе разгромили соперника!", - написал Геркус на своей странице в сети Instagram.

Матч завершился со счетом 6:0 в пользу "молодежки" железнодорожников.

В понедельник "Локомотив" сыграет на выезде против "СКА-Хабаровска" основным составом.