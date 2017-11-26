У гостей дубль оформил Илья Воробьев, у хозяев гола на счету Егора Рудковского и Александра Руденко.

Петербуржцы с 25 очками занимают восьмое место в турнирной таблице первенства, москвичи с 26 баллами идут на седьмом месте.

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«Победа вернет «Спартак» в чемпионскую гонку». Эксперты о главном матче осени

Напомним, следующий матч «Зенит»-м проведет 2 декабря в Петербурге против «Урала»-м, «Спартак»-м в тот же день сыграет в Туле с «Арсеналом»-м.

Встреча основных команд пройдет 27 ноября в Москве и начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

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