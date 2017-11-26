«Зенит»-м в матче 18-го тура первенства молодежных команд в гостях сыграл вничью со «Спартаком»-м со счетом 2:2.

У гостей дубль оформил Илья Воробьев, у хозяев гола на счету Егора Рудковского и Александра Руденко.

Петербуржцы с 25 очками занимают восьмое место в турнирной таблице первенства, москвичи с 26 баллами идут на седьмом месте.

Напомним, следующий матч «Зенит»-м проведет 2 декабря в Петербурге против «Урала»-м, «Спартак»-м в тот же день сыграет в Туле с «Арсеналом»-м.

Встреча основных команд пройдет 27 ноября в Москве и начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.