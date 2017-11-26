Футболисты «Ростова» одержали победу в домашнем матче над «Анжи» в матче 18-го тура чемпионата России со счетом 2:0.

Дублем в составе «Ростова» отличился Александр Бухаров.

После этой победы «Ростов» набрал 22 очка и поднялся на десятую строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Анжи» с 16 очками занимает 15-е место.

В следующем туре 2 декабря «Ростов» в гостях с «Динамо». Днем позже «Анжи» на своем поле примет «СКА-Хабаровск».

РФПЛ

18-тур

«Ростов» - «Анжи» - 2:0 (1:0)

Голы: Бухаров 44 (1:0 - пен.). Бухаров 58 (2:0).

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Вилюш, Ингасон, Макеев, Калачёв (Зуев, 59), Ионов (Думбия, 86), Гацкан, Майер, Байрамян, Бухаров (Дядюн, 69)

«Анжи»: Лория, Самарджич, Тетрашвили, Полуяхтов, Бакаев, Кацаев (Лескано, 63), Брызгалов, Данченко (Яковлев, 74), Чайковский, Прудников (Иванченко, 70), Маркелов

Предупреждения: Майер, 30; Гацкан, 81; Ингасон, 90 - Лескано, 90

Судья: Михаил Вилков (Россия)