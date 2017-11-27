Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг дал комментарий после победы над «Брайтоном» в 13-м туре АПЛ (1:0).

"Показать неубедительную игру, но при этом выйти победителем – признак хорошей команды. Будь это прошлый сезон, мы бы точно пропустили и заработали всего лишь одно очко. Все прекрасно помнят, сколько раз мы упускали победу на последних минутах.

Сейчас очень важно набирать очки. Не далек самый напряженный период сезона, поэтому "Юнайтед" обязан побеждать в каждом матче", – цитирует Янга The Telegraph.

На данный момент "красные дьяволы" занимают 2-е место в таблице, набрав 29 очков. Команда уступает лидируещему "Манчестер Сити" 8 баллов.

В следующем туре подопечные Жозе Моуринью 28 ноября сыграют в гостях против "Уотфорда".