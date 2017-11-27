Владельцы «Шанхай СИПГ» недовольны выступлением команды под руководством Андре Виллаш-Боаша, который ранее работал с «Зенитом».

Как сообщает AFP, данный вопрос руководство китайского клуба обсудит в течение этой недели.

Ранее команда обыграла «Шанхай Шэньхуа» в ответном матче финала Кубка страны (3:2), но по сумме двух встреч осталась без титула.

Также «Шанхай СИПГ» занял второе место в чемпионате, отстав на шесть очков от «Гуанчжоу Эвергранд», и уступил в полуфинале Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола японскому клубу «Урава Ред Даймондс».