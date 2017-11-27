Экс-наставник "Зенита" Виллаш-Боаш может сменить Эмери в "ПСЖ"

Как сообщает AFP, данный вопрос руководство китайского клуба обсудит в течение этой недели.

Ранее команда обыграла «Шанхай Шэньхуа» в ответном матче финала Кубка страны (3:2), но по сумме двух встреч осталась без титула. 

Также «Шанхай СИПГ» занял второе место в чемпионате, отстав на шесть очков от «Гуанчжоу Эвергранд», и уступил в полуфинале Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола японскому клубу «Урава Ред Даймондс».

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