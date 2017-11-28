«Лучший понедельник! Матч получился очень напряженный. Моментов не забили… Но таким и должен быть матч между двумя лидирующими командами. Нам очень нужна была победа, мы ее и достигли. Это самое главное. Всех болельщиков – с победой. «Спартак» – чемпион. В любом случае он доказал, способен бороться за чемпионство. В этом сезоне еще никому не дано сбросить нас с пьедестала», — цитирует Панова Eurosport.