Александр Панов: «Спартак» доказал, что способен бороться за чемпионство
Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов — о победе «Спартака» над сине-бело-голубыми в матче 18-го тура РФПЛ.
«Лучший понедельник! Матч получился очень напряженный. Моментов не забили… Но таким и должен быть матч между двумя лидирующими командами. Нам очень нужна была победа, мы ее и достигли. Это самое главное. Всех болельщиков – с победой. «Спартак» – чемпион. В любом случае он доказал, способен бороться за чемпионство. В этом сезоне еще никому не дано сбросить нас с пьедестала», — цитирует Панова Eurosport.