«Я знал, что Сарсания уходит в «Зенит», еще до последнего матча прошлого сезона за «Атлантас». Вскоре Константин Сергеевич объявил об этом перед всей командой. Сказал, от такого предложения отказываться нельзя, но заверил, что никого не бросит, будет приезжать и помогать. Мне он, кстати, ничего в «Зените» не обещал. Он сразу предупредил, что для начала еду только на просмотр. Если понравлюсь Роберто Манчини, тогда со мной подпишут контракт. Я ведь и подписал его спустя лишь месяц после начала сборов.

Для меня Сарсания был боссом. Агент у меня – Олег Артемов. С Денисом, сыном Константина Сергеевича, общаемся, он иногда помогает. А сам Константин Сергеевич был человеком, решавшим все самые глобальные вопросы, помогающим найти лучший вариант продолжения карьеры. Например, он звонит Артемову, сообщает, что все выяснил, договорился с клубом и уже можно вести переговоры. За Сарсанией часто было последнее слово. Я далеко не сразу осознал, что его больше нет.

О смерти Сарсании узнал от мамы, которая сообщение прислала. Мы в тот вечер обыграли «Томь» — в раздевалке веселье, шутки. Выхожу из душа, смотрю в телефон и… не понимаю. Проскочила мысль, что не так понял или неотчетливо прочитал. Когда сообщил Анатолию Давыдову, он секунд 15 смотрел на меня в ступоре. Радостное настроение мигом сменилось скорбным. Но я все равно не мог принять, что Сарсания умер. Просто не понимал, как такое может быть – мне, к счастью, близких людей терять не доводилось. Кроме того всегда считал себя сильным, толстокожим человеком. Но на похоронах столько было слез, что в итоге сам не выдержал – заплакал», — приводит слова Панюкова еженедельник "Футбол".

Напомним, под руководством Сарсании Панюков играл в "Атлантасе", а затем перешел в "Зенит".