Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле приступил к тренировкам с мячом после восстановления от полученной травмы бедра.

Как сообщает AS, француз может вернуться в строй к матчу с «Реалом», который состоится 23 декабря. 20-летний Дембеле получил разрыв сухожилия мышца левого бедра 16 сентября в матче 4-го тура чемпионата Испании с «Хетафе».

«Если все сложится наилучшим образом, Дембеле может восстановиться к «класико», - говорится в сообщении.

Добавим, что Дембеле перешел в «Барселону» в августе из дортмундской «Боруссии» за 105 миллионов евро.