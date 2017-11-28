Как сообщает AS, француз может вернуться в строй к матчу с «Реалом», который состоится 23 декабря. 20-летний Дембеле получил разрыв сухожилия мышца левого бедра 16 сентября в матче 4-го тура чемпионата Испании с «Хетафе».

«Если все сложится наилучшим образом, Дембеле может восстановиться к «класико», - говорится в сообщении.

Добавим, что Дембеле перешел в «Барселону» в августе из дортмундской «Боруссии» за 105 миллионов евро. 

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