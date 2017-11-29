Как сообщает The Telegraph, тренер собирается взять паузу в карьере и отдохнуть от футбола.

Согласно СМИ, боссы азиатского клуба недовольны выступлением команды.

Ранее подопечные Виллаш-Боаша обыграли «Шанхай Шэньхуа» в ответном матче финала Кубка страны (3:2), но по сумме двух встреч остались без титула.

Также «Шанхай СИПГ» занял второе место в чемпионате, отстав на шесть очков от «Гуанчжоу Эвергранд», и уступил в полуфинале Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола японскому клубу «Урава Ред Даймондс».