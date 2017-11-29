Руководство «Эвертона» назначило главным тренером Сэма Эллардайса. Об этом сообщает Daily Mail.

Как сообщает издание, 63-летний тренер подписал контракт с «Эвертоном» на полтора года. Сообщается, что зарплата Эллардайса будет составлять более 6,5 миллионов евро в год.

«Эвертон» может выйти на поле под руководством нового тренера уже 2 декабря в матче с «Хаддерсфилдом».

Добавим, что «Эвертон» после 13-и туров АПЛ занимает 17-е место, имея в активе 12 очков.