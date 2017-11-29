«Мне пришлось перенести еще одну операцию. Я вновь почувствовал дискомфорт в ахилловом сухожилии, что в итоге привело к необходимой мне операции. Это вновь откладывает мое возвращение на поле.  Я сохраняю надежду и мотивацию для возвращения к футболу – моей главной страсти», - написал Касорла.

Касорла может вернуться в строй после Рождества

32-летний испанец, который перешел в «Арсенал» в 2012 году, в последний раз выходил на поле 19 октября 2016 года в матче Лиги чемпионов против «Лудогорца», когда он повредил ахиллово сухожилие. Ранее сообщалось, что он может вернуться на поле в январе.

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