«Нант» дома обыграл «Монако» – 1:0. В концовке матча единственный мяч забил Лукас Лима. Напомним, что «Нант» возглавляет бывший тренер «монегасков» Клаудио Раньери. «Лион» дома уступил «Лиллю» - 1:2. На гол Мариано Диаса гости ответили мячами Тиаго Мендеша и Эсекиэля Понсе. Также у хозяев пенальти не смог реализовать Набиль Фекир.

«Марсель» на выезде обыграл «Метц». У марсельцев забивали, Флориан Товен, Лукас Окампос и Лучи Густаво. «Тулуза» дома уступила «Ницце» – 1:2.

Турнирное положение лидеров на данный момент выглядит так: «ПСЖ», который сегодня сыграет против «Труа», лидирует с 38 очками. У «Марселя» 31 очко и второе место. Третьим с 29 очками идет «Лион». На четвертом месте «Монако» - тоже29 очков, на пятом – «Нант» (24 очка).

Чемпионат Франции. Лига 1

15-й тур

«Анже» - «Ренн» - 1:2

Голы: Экамби, 37 – Уну, 51, Андре, 84

«Генгам» - «Монпелье» - 0:0

«Лион» - «Лилль» - 1:2

Голы: Диас, 36, - Тиаго, 21, Понсе, 40

На 57-й минуте Фекир («Лион») не реализовал пенальти (вратарь)

«Метц» - «Марсель» - 0:3

Голы: Товен, 18, Луис Густаво, 36, Окампос, 71

«Нант» - «Монако» - 1:0

Гол: Лима, 90+2

«Тулуза» - «Ницца» - 1:2

Голы: Делор, 3 – Балотелли, 80, с пенальти, Срарфи, 90

На 50-й минут Дурмаз («Тулуза») не реализовал пенальти (вратарь)

Удаления: Аду, 80 – Данте, 40