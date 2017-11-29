В составе победителей отличились Пако Алькасер, Жерар Пике, Алеиш Видаль, Денис Суарес и Хосе Арнаис. В первом матче «Барса» победила со счетом 3:0. Таким образом, по сумме двух матчей «Барселона» пробилась в 1/8 финала. Их соперник станет известен позднее.

Кубок Испании

1/16 финала

Ответный матч

«Барселона» - «Мурсия» - 5:0

«Барселона»: Силлессен, Семеду (Арнаис, 63), Пике (Костас, 58), Вермален, Динь, Д. Суарес, Бускетс (С. Роберто, 62), Алена, Деулофеу, Алькасер, Видаль.

Голы: Алькасер, 16, Пике, 56, Видаль, 59, Суарес, 73, Арнаис, 78

Первый матч – 3:0