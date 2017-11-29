«Реал Сосьедад» уступил «Льеиде» и вылетел из Кубка Испании
Ответный матч 1/16 финала Кубка Испании «Реал Сосьедад» — «Льеида» завершился победой гостей – 3:2.
По ходу матча хозяева вели 2:0. Забивали Диего Льоренте и Хуанми. Затем у гостей отличились Айтор Нуньес, Мануэль Молина (с пенальти) и Боян Раудлович.
В первом матче «Реал Сосьедад» победил со счетом 1:0, а по сумме двух матчей сильнее оказалась «Льеида» благодаря большему числу мячей, забитых на выезде. Их соперник по 1/8 финала станет известен позднее.
Кубок Испании
1/16 финала
Ответный матч
«Реал Сосьедад» - «Льеида» - 2:3
Голы: Льоренте, 22, Хуанми, 33 – Нуньес, 56, Молина, 59, с пенальти, Радулович, 87
Первый матч – 1:0