По ходу матча хозяева вели 2:0. Забивали Диего Льоренте и Хуанми. Затем у гостей отличились Айтор Нуньес, Мануэль Молина (с пенальти) и Боян Раудлович.

В первом матче «Реал Сосьедад» победил со счетом 1:0, а по сумме двух матчей сильнее оказалась «Льеида» благодаря большему числу мячей, забитых на выезде. Их соперник по 1/8 финала станет известен позднее.

Кубок Испании

1/16 финала

Ответный матч

«Реал Сосьедад» - «Льеида» - 2:3

Голы: Льоренте, 22, Хуанми, 33 – Нуньес, 56, Молина, 59, с пенальти, Радулович, 87

Первый матч – 1:0